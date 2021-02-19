Виталий Портников: Путин хочет жить "по карточкам"

19 февраля, 2021, 12:02

Российский президент Владимир Путин предложил депутатам Государственной думы подумать о возможности введения продовольственных сертификатов для малоимущих.

Удивляться этому предложению не стоит. Даже официальная российская статистика признает, что в России 20 миллионов бедняков. Но на самом деле количество малоимущих в России превышает эту цифру. В недавнем прошлом тот же Путин предложил относить к среднему классу людей, которые зарабатывают от 17 000 российских рублей в месяц. Для тех, кто забыл курс российской валюты, напомню, что это около 6000 гривен. Такие вот «успешные люди» на фоне алчного президента, который годами ремонтирует аляповатый огромный дворец под Геленджиком.

Но даже Путину приходится признать, что социальная напряженность в России нарастает, а количество бедных людей будет только увеличиваться. При этом глава государства делает вполне логичный для себя вывод. Нужно думать не о развитии экономики, не о реальных реформах, не о прекращении конфронтации с Западом, не о санкциях, не о фантастических расходах на агрессивную преступную российскую армию, этот символ зла!

Нет, нужно думать о карточках. Как во время большевистских экономических экспериментах и Второй Мировой войны! Вот до какого состояния Путин за два с лишним десятилетия свого бездарного правления довел Россию!

И при этом вполне показательным является тот факт, что свое предложение подумать о продовольственных сертификатах российских президент сделал на фоне роста нефтяных цен. Роста, а не падения. Получается, что и нефтедоллары от бедности Россию уже не спасают.