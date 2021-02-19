Проклятие нобелевского лауреата, ложь по эту сторону железного занавеса и убийство в велоклубе - 5 книг, которые развеивают мифы

20 февраля, 2021, 09:17

Игорь Бондарь-Терещенко

Герои этих книг - или путешествуя постсоветским пространством, или общаясь с инопланетянами - напоминают о том, что главное в нашей жизни всегда скрыто за будничными вещами. И никакие высокие материи или идеологические призывы не создадут такого мифа, которого не могло бы развенчать "живое" слово. Собственно, которым и написаны книги этой подборки

Іво Андрич. Проклятий двір. – Чернівці: Видавництво, 21, 2021

Эта книга - один из лучших и самых известных романов Нобелевского лауреата по литературе Иво Андрича. Этот роман построен по принципу "история в истории", что позволило писателю совместить сразу несколько рассказов. Одна из них происходит в начале прошлого века в стамбульской тюрьме, куда бедствия судьба забросила монаха-францисканца из Боснии. Другая история уходит XV века и повествует о реальной судьбе Джем-султана, который борется за власть со своим братом Баязидом ІІ. Несмотря на напряженный сюжет, это еще и философский роман, в котором притча о братьях-соперников перерастает в раздумье о столкновении романтического и прагматического начал, а "проклятым двором" становится не только тюремный двор, но и сама человеческая жизнь.

Славенка Дракуліч. Кафе “Європа”. Життя після комунізму – К.: Yakaboo Pablishing, 2020

В этой откровенной экскурсии городской жизнью Будапешта, Тираны, Варшавы и Загребе, которые еще продолжают акклиматизацию в пост-коммунистических реалиях, ее автор - известная хорватская писательница не предлагает простых решений или политически обезболивающей терапии. Она просто фиксирует увиденное по ту и это сторону бывшей железного занавеса, предлагая свои точные, но человечные наблюдения, ценные мощной эмоциональной открытостью и ограненные ясностью инсайтов. "Странствующий также заметит много прозаических моментов, вроде повсеместный странный и навязчивый запах, грязные улицы, испорченные зубы местных, странное отношение к деньгам, проблему с общественными туалетами, то, что большинство людей лгут или хитрят, или же имеют привычку обвинять других в каждой своей неудаче ... - констатирует автор. - Недостаточно утверждать, что дело в разном восприятии прошлого или концепциях времени. Но посетив эти края, вы быстро осознаете, что мы, восточноевропейцы, существуем в другом часовом поясе. Мы живем в этом веке, и в то же время унаследовали прошлое, полное мифов и сказок о кровном и национальной принадлежности ".

Ішіґуро Кадзуо. Художник хиткого світу. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

Этот роман выдающегося японского автора выдержан в соответствующих традициях местной прозы, известной своим неспешным медитативным развитием сюжета. Собственно, сюжет при этом не слишком весит - главный герой пытается выдать замуж свою дочь - и более важные его воспоминания о давних временах, традиции, его семью. Хотя отец и был против его художественных занятий, и слава пришлась на время войны, которая забрала у него сына и жену. Сейчас художник постарел и уже не рисует. Он, как призрак, бродит «кварталами наслаждения» своей молодости, где уже нет гейш и не слышно вдохновенных голосов его учеников. Наш герой заново проживает свою личную, время противоречивую историю, а еще ради дочкины замужества он должен отречься прошлого, в котором так трудно понять, где граница между предательством и преданностью и насколько велика ответственность художника перед вызовами истории. Но возможно переосмыслить воспоминания и через забвение найти счастье? Или корректирует время «правильность» поступков и действий и может превратить праведника на предателя, когда шаткий мир вокруг меняется и меняются его идеалы?

Фернандо Арамбуру. Батьківщина. – Х.: Фоліо, 2020

За последние десятилетия ни одна книга в Испании не была удостоена стольких наград, чем этот роман: лучшая книга 2017 года, Национальная премия по литературе, Премия критики, премия Международного клуба журналистов, итальянские премии Стрега и Лампедузы. Только испанской роман насчитывает более 30 изданий, проданы права на перевод на 32 языках. По сюжету, в маленьком баскском городке живут и дружат две семьи. Матери по выходным вместе ходят в кафе, родители - в велоклуб, где соревнуются в скорости на гонках, дети играют, делятся между собой всем, чем можно. Несмотря на различные взгляды и материальное состояние, жизнь этих семей тесно переплетена. Но потом дети вырастают, и происходит страшное: старший сын из одной семьи вступает в террористической организации ЕТА, которая борется за независимость Страны Басков, а отца из другой семьи ЕТА убивает. Возможно, тот же соседский сын и убивает, хотя это не точно, и какая разница? Вот и приходится одной семье всю жизнь мучиться вопросом "почему именно мы?", Учиться жить дальше без отца и мужа и по-настоящему так и не научиться. А другой - искать оправдания своему сыну-убийцы, обреченном провести жизнь в тюрьме, попытаться найти высший смысл в его преступлениях.

Глендо Уандера. Там, где лес встречает звезды. - М .: Виват, 2020

Сюжет этого романа напоминает новый сериал "Ссыльный из космоса", в котором пришелец с другой планеты в результате аварии попадает на Землю, овладевает телом и жизнью первого встречного, и дальше, конечно, продолжается комедия. В данном случае происходит почти то же, хотя и без кровавых подробностей, ведь пришелец в романе - это девочка, которая попала в семью к орнитолога. “Тепер Джо побачила очі. Розумний блиск у її погляді бувзанадто проникливий як для дитячого личка, тому жінкасприйняла це як знак того, що з нею затіяли гру. — Якщо ти іншопланетянка, то чому в тебе людськаподоба?— Я просто використовую тіло цієї дівчинки. — Скажи їй, щоб ішла додому, поки ти там, у її тілі. Гаразд? — Вона нікуди не може піти. Вона була мертва, коли я вселилася в тіло. Якщо вона повернеться додому, її батьки злякаються. - Он воно що! Тепер починається гра в зомбі». Насправді ніякої гри, все всерйоз – пиво в холодильнику, картопляний салат, сусід, від якої дівчинка не тікає. Від усіх тікає, а від нього ні, уявляєте? А ще допомагає з орнітології своїй новій хазяйці, але краще, все-таки, посуд помити. Бо уявлення про людяність в інопланетян виявляються чомусь більш гуманними, ніж у самих людей”.