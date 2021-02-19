Майдан, который сделал нас. Личная история о глобальном будущим Украины

19 февраля, 2021, 12:53

Это будет личный текст о революции и 18-20 февраля 2014 года

У меня нет ни одного Селфи с Майдана. Но осталась привычка пить много крепкого кофе, когда сильно нервничаю. И мертвая хватка на карманах - в те дни титушки с Антимайдана умудрились украсть два мобильных телефона. Покоцоных, простеньких, но горький опыт остался ...

У меня до сих пор привычка обходить по возможности Институтскую стороной. Я, как и 20 февраля, не могу сдерживать слез у лип, перевязанных портретами Небесной сотни.

Для меня Майдан начался не с зонтиков и хождение там женщины Сергея Левочкина - Зинаиды Лихачевой. Он начался с ненависти в глазах рядовых майдановцев. Ярости к несправедливости. Такого правильного инстинкта - чертей не просто догнать, а порубить их на фарш. Я не забуду утро, когда убили Нигояна и Жизневского. Когда 18 февраля уже начались кровавые бои и незнакомый человек с окровавленным глазом на баррикаде кричал мне: "Девушка, умоляю, бегите. Здесь опасно. Мы как-то здесь сами ".

Когда в окнах гостиницы "Украина" я увидела как накрывают белыми простынями погибших - во мне что-то изменилось. И я с тех пор точно знаю, что есть вещи, в которых не может быть компромиссов. И сшивания чудовища Франкенштейна - мертвого и живого.

Именно поэтому меня сейчас бесят попытки хоть чучелом, хоть тушкой, хоть мизинцем запихнуть нам гангрену ОРДЛО или уколоть насильно яд "русского мира". Или нездоровое желание поискать выход где-то посередине - чтобы ни вашим, ни их, а создать этот нежизнеспособенный гибрид. Мы долго так жили, чтобы не обидеть тщеславиться губы Симоненко, миротворческого ястреба Виктора Медведчука и тех, кто посередине. Кто "какаяразница" на седьмом году войны с Российской Федерацией. Но я точно знаю, что высшие силы нас берегут. И есть определенный символизм в каждой дате.

Два наших Майданы подряд начинались 21 ноября в праздник Архистратига Михаила. Это покровитель войска и рыцарей. У нас на Сумщине с глубоким казацким корнями это один из любимых персонажей. Ряд церквей носит имя этого святого. Он победил сатану, сбросив его и других падших духов с небес. Вооруженный мечом, он стоит на страже ворот рая. Никто не спасется из чертей от его стрел и меча. Как говорит моя бабушка: "убить врага не грех, хомой быть хуже". Хома здесь в значении растяпа, которого все копают.

За семь лет, когда я выросла физически и ментально, я точно знаю, что наши дела 2013-2014 годов прошли зря. В прошлом году я наконец начала свои самостоятельные проекты соло - я точно знаю, что надо меньше кричать о своих победах на Майдане и больше работать. Каждому неравнодушному надо найти свою миссию и свое дело. Каждый культурный проект, каждое историческое, интеллектуальное просвещение - это то, что должно быть сейчас вместо соплей и тупого пафоса, которого льется очень много от пресс-служб политиков, делать себе фотосессии и карьеры в те бурные дни.

Наша Небесная сотня, наши вечно юные Устим Голоднюк или Саша Плеханов - это наука нам на будущее. Что это наши спартанцы, а мы войско, которое должно вырасти на их подвиге и понять главное. Добро всегда проигрывает, если оно без кулаков и без глубокого понимания, кто мы есть. Время нарастить мышцы и прокачать интеллект. Этого люциферы доморощенные и ввозимые из российской границы боятся больше всего.

Кто бы там ни вопил с экранов продажных телевизоров, Майдан это была ошибка. И мол, благосостояние наших бабушек после этого не выросло - время заслоняет глотки и первым и вторым. И даже желеобразная власть нынешнего президента Владимира Зеленского скрипит зубами, но уважает тот факт, что Майдан и Небесная сотня - это наши символы независимости. А наши погибшие в боях в центре Киева, а затем и боях на Востоке - это наша плата за подлинную независимость. Истинным, а не освященную перекрашенными коммунистами и главе с руководителем отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС в Украине Леонидом Кравчуком.

Интересный факт, что Макс Бужанский с заявлениями о "Майдан это был государственный переворот" смелый только с трибуны парламента с государственной охраной. 19 февраля должны были объявить приговор по одному из дел Сергея Стерненко. Но даже Венедиктова и Портнов поняли, что ничего раздирать шрамы в такую важную годовщину бойни на Грушевского / Институтской - и так можно вырастить ненароком лидера проукраинского оппозиционного движения. Именно поэтому объявления приговора перенесли на 23 февраля - День мужика для всех ватанов постсовка.

Плюс испугались. Поэтому надо давить на недобитых портновски гниль еще больше. Тем более - в январе памятная ЕСПЧ объявила решение, где четко указала, что власть Януковича пытала и убивала своих граждан на улице. А, следовательно, майдановцы все делали правильно.

Есть еще один интересный момент. Украинцев действительно гораздо меньше, чем владельцев синих паспортов с трезубцем. И, опять же, Майдан это очень четко указал. Но почему время работает на нас? Майдан не породил действительно новых политиков, но он все равно победил. И продолжает побеждать каждый день.

Вот данные из декабрьского исследования Центра Разумкова





Опрос свидетельствует что с каждым годом увеличивается количество людей, которые вышли бы на Майдан. Более того - уменьшается количество тех, кто хотел бы вернуться в Украину 2013-го года.

Еще более отчетливо видно, как уменьшается количество "какая разница". И четко сегментируется украинское большинство и ватное гетто - в абсолютном меньшинстве.

Поэтому мы победили. И тогда, и на пути победы сейчас.

Это - наша страна. И мы завоевали право на нее.

Благодаря Майдану пошел необратимый процесс формирования новой украинской идентичности. И его не остановить. И это - поражение Москвы и ее пиховшеков на содержании.

Ватные элементы могут сколько угодно шкиритись на украинский язык в в интернете, но им не остановить новую Украину. Время которой пришло.