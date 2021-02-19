Государство без языка - территория. Как мы можем сделать свою землю государством любви?

20 февраля, 2021, 10:16

Татьяна Зинченко

21 февраля мир отмечает Международный день родного языка. О пути нашего языка, о языке и законе и о языке и любви - в языковом дайджесте Еспресо-TV

В этот день хочется побыть ученицей на уроке, причем на уроке украинского языка. И на вопрос учительницы, что для человека означает родной язык, встать и отчеканить то, что вложено в голове, даже в генах еще с рождения, пульсирует в висках и написано в учебниках: "Родной язык - это душа народа, это показатель уникальности народа, это его культура, история, развитие". Потому что это знает каждый ученик и, казалось, для чего подвергать сомнению то, что понятно и очевидно?

Но возникает "взрослый" вопрос: если даже ребенку вопросы языка понятны, почему мы до сих пор спотыкаемся на тех же граблях манкуртства?

Ответ может быть одной: страх. Тот давний страх, который поселился в генах, когда за язык наказывали и уничтожали, когда значительно проще было затесаться среди серых масс одинаковых лиц с одинаковыми мыслями, чем поднять голову. Позже этот страх превратился в страх быть осмеянным за свою селючковисть, отсталость.

В психологии есть целый раздел детских травм. Напрашивается аналогия с языком, который детской травмой засел в нашем сознании до сих пор дает о себе знать: а вдруг высмеют? А вдруг не удастся заговорить? А вдруг побьют?

Но у нас есть замечательная поговорка: "Волков бояться - в лес не ходить". Если уж на то пошло, то язык убить невозможно, хотя бы потому, что он не имеет тела. Он - душа, а душа, как известно, - бессмертна. Когда убивают носителей языка, логично, что с ними умирает и язык. Нас как носителей родного языка убивали перманентно. Трудно сейчас сказать, какой еще язык мира подвергался таким пыткам, как наш.

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"Языки - это важно!" - лозунг ЮНЕСКО ко Дню родного языка

Международный день родного языка был основан в ноябре 1999 года на ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Там же было решено поддерживать языковое и культурное разнообразие планеты.

Сейчас существует такая статистика: с тысяч языков, которые сейчас существуют, половина из них находится под угрозой исчезновения в ближайшее десятилетие. Поэтому ЮНЕСКО обращает внимание человечества на этот важный вопрос коммуникации между народами.

Распоряжение "О праздновании Международного дня родного языка" в Украине было выдано в 2002 году. С тех пор мы имеем еще один день почитания родного языка в образовательных и культурных учреждениях, в сообществах, просветительских организациях, школах, садах и в каждой семье в частности.

Наш язык выжил - и что это значит?

Мы снова отмечаем праздник родного языка со своими победами и потерями. Хотелось бы говорить на родной земле только о победах родного языка, ибо где же ей ему побеждать, чем не на своей, Богом данной земле? И поэтому в День материнского языка мы имеем что сказать!

Что после веков пыток наш язык выжил, и не это главный знак небес, что мы просто не имеем морального права его бросить на произвол судьбы.

Что наш язык очень красив. Даже дети в школе уже знают, действительно нет смысла повторять очевидные вещи.

Почему же он не имеет такой свободы, как другие языки мира? Почему многим украинцам общаться на родном языке неудобно, некомфортно, унизительно? Давайте выяснять, ибо День родного языка основан в мире и для таких вопросов.

О языке и законе

Украинский филологиня, телеведущая, главный редактор образовательно-воспитательных программ Национальной радиокомпании Украины Алины Акуленко советует рассматривать языковой вопрос в историческом аспекте:

"Защищать украинский язык.

Что может звучать еще более абсурдно, чем эта фраза? Особенно в независимой и суверенной стране.

Запретить украинский язык. Вот, что звучит еще более абсурдно. Особенно в независимой и суверенной стране.

Как можно запретить украинский в Украине в XXI веке?

Да легко. Даже Эмский указ 2.0. не понадобится.

Главное, не делать это в лоб, а действовать тихой сапой.

Унизить. Преуменьшить. Сделать другорядным. В конце концов, высмеять и выставить неполноценным.

А зачем? Чтобы победить.

Убрать язык с дороги, чтобы смочь прибрать к рукам ее территорию. Потому что государство без языка - уже не государство, а территория.

Если бы язык не имел значения, зачем было бы его столько раз запрещать?" - говорит Алина Акуленко и переходит к тому аспекту языкового вопроса, который каждый сознательный украинец, и даже не только украинец, а каждый человек, должен для себя решить лично. Потому что это вопрос идентичности каждого человека, его позиции, его места в обществе.

"Украинский язык имеет значение. Потому что:

1. Он делает Украинское государство - Украинским государством. Спасает от статуса колонии. Или земли в составе какой-то там империи.

2. Он делает нацию нацией. Нации говорят на одном языке. На каком языке говоришь, туда и принадлежишь.

3. Он определяет наши приоритеты, ценности, цели и границы. Так как язык - это не только предложения из слов. Это огромный пласт культуры, который становится частью нас, когда мы становимся частью языка.

4. Он заставляет с нами считаться. На международном уровне в частности. Потому что государство, которое, уважая другие языки, более всего ценит свой, - мощный политический игрок. Язык - это границы государства. Государство, которое хранит свой язык, не уступит своими границами.

5. Он не только важный политический, но и экономический рычаг. Песни, книги, блогерство - это лишь вершина монетизации языка. Язык обслуживает общество, а общество - это деньги. Язык господствует в обществе, и получает прибыль.

6. Язык делает нас уникальными. Потому что такого, как наш язык, другого языка нет.

Он не лучше и не хуже других.

Она единственный.

И когда мы защищаем язык, мы отстаиваем и его, и свою неповторимость.

7. У каждого человека есть родной язык. Ее называют материнским. Или родительским.

Родной язык Украины - украинский.

Так сложилось на наших землях исторически.

Она здесь родилась. Сформировалась. Века за веками развивалась и набиралась сил.

И эту историческую закономерность надо беречь.

Всеми силами.

Потому что без языка мы - никто.

Поэтому не стоит никому позволять превращать нас на никого.

Тем более не стоит позволять это делать врагу.

Когда мы защищаем свой язык, мы защищаем прежде самих себя", - подытожила Алина Акуленко.

Алина Акуленко

Наш язык - древний и новый!

О древности зачем языка в последнее время появилось много исследований, и это очень хорошо. Главное - принимать их во внимание, оценивать, дорожить и этими знаниями, и тем, что мы - потомки и наследники очень древнего и очень сильного языка.

Но в то же время наш язык - и новый. Потому что мы его продолжаем творить, развивать, учить. Он растет и развивается вместе с нами. Поэтому еще раз хочется подчеркнуть, что учить язык не поздно и не стыдно в любом возрасте. Для тех, кто начинает, есть вот такие простые шаги.

Простые шаги к своему языку:

Учиться, не бояться делать ошибки, спрашивать, интересоваться.

Читать книги на украинском языке, смотреть фильмы на украинском языке, слушать украинскую музыку.

Писать на украинском языке в соцсетях.

Найти друзей, которые хотят перейти на украинский, взаимно мотивировать.

Ввести украинский в семье, учиться вместе.

С незнакомыми людьми, в магазинах, на кассах, в сфере обслуживания говорить на украинском языке.

Начать говорить с друзьями на украинском языке.

Начать говорить на работе на украинском языке.

Настроить украинский язык сайтов и техники.

Творить украинское пространство.

Поддерживать украинскую культуру и СМИ.

Пригласить других делать то же самое.

О словах. И о любви.

Именно в таком симбиозе соединились размышления Алины Акуленко о смысле языка и его красоте. "Люблю слова. Особенно те, которые якобы все знают, но многие у них путается.

1. Слова можуть бути несказаними, а можуть і несказанними. Але будуть це різні слова.

Бо несказаний - це невисловлений, а несказанний - надзвичайний.

Не лишайте несказанні слова несказаними.

2. Водний - води стосується, з неї складається, в ній живе або за її допомогою працює.

А водяний, окрім того, що містить у собі багато води, означає ще й безбарвний.

Водяними знаки на грошах називають тому, що вони безбарвні.

3. Родовища і бак будуть паливні, але суміш пальна.

Бо пальний - здатний горіти, а паливний - пов'язаний з паливом.

4. Будують найчастіше споруди, а не спорудження.

Спорудження - будування чогось, а споруда - щось збудоване. Спорудження метро на Троєщину - це процес (ймовірний), але невідомо, коли чекати на перші споруди (ймовірні станції).

5. Пора і час бувають листопадні, а дощ, сонце і бухгалтерський звіт - листопадові.

Перше стосується опадання листя, друге - назви одинадцятого місяця року.

6. Водій водить будь-який транспортний засіб, а шофер - лише автомобіль.

Щонайменше, так каже словник.

7. Обличчя - те саме, що й лице.

Але лице - не те саме, що й обличчя.

Коли йдеться про передню частину голови людини, то це й обличчя, і лице.

А ось зовнішній/верхній бік предмета - це лише лице.

Тобто у людини буває обличчя й лице, а в одягу - лице і спід (тобто виворіт або внутрішній бік.

8. Вдачу мають, а на удачу - полюють.

Вдача - характер, нахил, звичка. Удача - успіх.

Можна бути добрим на вдачу, і зловити удачу за хвіст.

9. Індійці - корінне населення Індії й Пакистану, індіанці - корінне населення Америки.

Ще є індуси. Це застаріла назва індійців. Індусами також називають послідовників індуїзму.

10. Лепський - це хороший, гарний, добрий.

І лепський - поганий, кепський.

Не спрашивайте, почему так.

Просто Олена Пчилка писала о "лепском" узваре как о вкусном, Иван Франко о "лепских" ногах как о израненных, взбитых, никудышних.

А Тарас Шевченко в сердцах воскликнул: "Який сором, лепська мати!"

Просто в языке не все так просто, как нам хотелось бы. Но все настолько интересно, что мы даже себе и не представляем ".

Фото Анатолия Борейко

Сегодня у нашего языка - праздник. Каждый праздник - это сильная энергетика любви, настроения, надежды. Если принять язык сквозь призму любви, можно почувствовать каждую грань его красоты, его силы и его боли. Он столько времени хранил нас, цементировала как народ, как большую сильную нацию. Говорил о нас миру, пелу, писалу книги. Благодаря ему мы есть! Ну а как это - не беречь любовь?