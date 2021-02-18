Виталий Портников: России плевать на международное право

18 февраля, 2021, 11:05

Портников Виталий

Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить оппозиционного активиста Алексея Навального "грубым вмешательством в деятельность судов"

Путинский министр сделал это заявление сразу же после того, как ЕСПЧ потребовал от России немедленного освобождения Навального в соответствии с регламентом ЕСПЧ и "в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства". ЕСПЧ крайне редко прибегает к подобным обеспечительным мерам и, как правило, его требование исполняется, оно обязательно. Во всяком случае, до последнего времени его исполняла и Россия. Были случае, когда Россия выдворяла лиц, которых ЕСПЧ предписывал освободить, в страны Центральной Азии, гражданами которых были эти люди. Это, конечно, трудно назвать освобождением, но, во всяком случае, указанные лица не оставались в заключении в самой России.

А сейчас – нет. Чуйченко уже назвал требование ЕСПЧ неисполнимым. Проще говоря, Россия готова пойти на нарушение взятых на себя международных обязательств просто потому, что так хочет Путин, что Путин ненавидит Навального и обижен за расследование о своем безвкусном дворце. Или потому, что о судьбе активиста не могут договориться между собой придворные кланы. В принципе, причина российского безумия особого значения не имеет. Имеет значение суть – России плевать на решение ЕСПЧ, на международное правосудие, на международное право.

Но разве это новость? Разве Россия не плевала на международное право, когда признавала независимость Абхазии и Южной Осетии? Когда аннексировала Крым? И, тем не менее, после всего этого большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за отказ от санкций против российской делегации – хотя ни одно из условий, по которым были введены санкции, не было Россией выполнено. Санкции сняли только потому, что Кремль шантажировал ПАСЕ своим выходом из Совета Европы в случае, если санкции останутся. Ну и европейские депутаты объясняли свое решение тем, что в случае такого выхода российские граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ.

Сейчас эти лживые циники похожи на унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Ну обратился гражданин России Навальный в ЕСПЧ – и что с того? По иронии судьбы одним из первых российских чиновников, который заявил о неисполнении решения ЕСПЧ, оказался заместитель председателя Государственной Думы России одиозный Петр Толстой, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ. При этом российский спикер еще до оглашения решения ЕСПЧ сослался на соответствующую статью обновленной российской Конституции, которая позволяет не исполнять решений международных инстанций, если они не нравятся Путину и его подельникам.

А европейские депутаты и дальше могут продолжать "конструктивный диалог" с Толстым и прочими проходимцами и поощрять российский режим к новым плевкам в лицо цивилизованного мира и к новым репрессиям против собственных граждан.