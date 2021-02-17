Виталий Портников: Нужно бороться с врагами страны, а не с конкурентами власти

17 февраля, 2021, 12:29

Портников Виталий

Исчезновение из телевизионного эфира пресловутых «каналов Медведчука», выдвижение обвинения в государственной измене скандально известному блогеру…

Все эти шаги власти могут создать впечатление, что государство приступило к очищению от тех, кто хочет, чтобы этого государства попросту не было. Как там в песне поется – вставай, страна огромная?

Однако очень важно понять – каковы подлинные цели тех, кто принимает эти важные решения? Это действительно попытка очищения или борьба за электорат? Ведь не является секретом ни для кого, что именно "каналы Медведчука" в тесном союзе с другими олигархическими телеканалами создали в стране душную атмосферу, предопределившую победу Зеленского. И что именно партии Медведчука, как, впрочем и партия одиозного блогера, отбирает электорат у партии бывшего телевизионного комика и у него самого.

Могут сказать в духе Зеленского – а какая разница? Главное – что президент борется с врагами государства, а его мотивы это уже его проблемы. Но это вовсе не так.

Во-первых, потому, что в демократическом государстве любая борьба должна быть обоснованной и доказательной. Потому что в противном случае может выиграть не государство, а его оппонент. И этот оппонент в результате получит еще большую свободу действий.

Во-вторых, потому что никакой электорат путем борьбы с пророссийскими и популистскими силами приобрести нельзя. Избиратели ОПЗЖ, которые голосовали за Зеленского, а теперь возвращаются в лоно своей родной партии, отдавали свои голоса действующему президенту по одной простой причине – они рассчитывали, что он будет осуществлять программу ОПЗЖ. Что он не просто посмотрит в глаза Путину, а станет на колени перед Путиным. И когда оказалось, что Зеленский капитулировать не собирается и Путину не нравится, они перестали его поддерживать. И это совершенно логично.

А избиратели партии блогера поддерживают его за то же самое, за что поддерживали партию комика - -а популистскую критику власти. Просто Зеленский теперь сам власть и будем откровенны: отнюдь не самая эффективная. Но даже исчезновение партии блогера с политической сцены страны не вернет Зеленскому его сторонников. Они будут голосовать либо за ОПЗЖ, либо за какой-нибудь новый популистский проект.

И тут возникает вопрос: а что будут в офисе президента делать, когда поймут, что рейтинг снижается и голосов нет? А рейтинг будет снижаться и голосов не будет. Пойдут на союз с патриотическими силами – чтобы хотя бы последние годы президентского срока Зеленского не были такими позорными и неэффективными и глава государства получил возможность достойно завершить свою политическую карьеру? Или попытаются разогнать всех – только чтобы переизбрать непереизбираемого Зеленского?

Открою небольшую политическую тайну. И Путин, и Лукашенко – это президенты одного срока. Просто они зачистили все политическое поле, уничтожили саму возможность конкуренции. И правят десятилетиями. А в демократической стране можно и проиграть. Тем более в такой хаотичной и анархичной, как наша. У нас Беларуси не получится.

Именно поэтому с врагами государства в наших условиях нужно бороться для того, чтобы спасти страну, а не для того, чтобы удержаться у власти. Шансы Зеленского переизбраться стремятся к нулю. Большая часть людей, которые воспользовались успехом Зеленского как социальным лифтом и стали депутатами или министрами, тоже исчезнут из политики навсегда. Но шансы участвовать вместе с государственниками и патриотами в строительстве эффективного государства, способного противостоять российской агрессии, у всех этих людей все еще есть.

Для этого нужно просто перестать думать о себе. И подумать об Украине.