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Espreso.tvКультураТакие разные истории успеха

Такие разные истории успеха


фото: gettyimages
И сегодня, и, очевидно, на протяжении многих веков существования человечества в мире было особое внимание и интерес к тому, что сегодня называют историями успеха

Те, кто что-то получил, всегда были на виду, их достижения захватывали и вдохновляли других на собственные начинания. Не скажу, что я стою в стороне: я тоже люблю узнавать истории людей, которые чего-то достигли, - и то часто благодаря тому, что жизненные обстоятельства были к ним особенно благосклонны, а наоборот, скорее вопреки им. Многие признанные гении из разных сфер страдали от разнообразных болезней; их и их научных интересов не понимали их родные, учителя или любимые, не верили в них, но, несмотря на это, эти люди шли по своим призывами сердца и в конце покоряли вершины, о которых общество не раз даже не осознавало, что они существуют.

В конце концов, речь идет не только о науке. В каждом книжном магазине найдем ряд книг о так называемых "обычных" людях, которые жили, как все, работали, как все, а потом почувствовали, что делают не то, что к чему их зовет сердце, что они просто тратят свои желания и таланты - и последовали за своими мечтами. А они разнообразные. Для кого-то самой большой мечтой было путешествие в Гималаи, для кого-то - реализация творческих призваний, еще кто-то мечтал стать знаменитым поваром, журналистом, писателем, футболистом или еще кем-то другим ... Я уверена, что каждый из нас читал хотя бы одну такую историю - человека, который пробился от своей "обычности", погруженной в однообразный и не слишком интересный быт, к своей мечте. Выступлений успешных людей на хватает на TedxTalks, YouTube тоже полнится историями людей, которые в прямом смысле победили себя. Чего стоят выступления одного только Ника Вуйчича, который, не имея рук и ног, умеет плавать и занимается серфингом, имеет прекрасную жену и нескольких детей, а также путешествует по миру и читает вдохновенные лекции в разных уголках земного шара, после которых у слушателей вырастают крылья: если он сумел реализоваться, то сумею и я. О пути к мечте рассказывают десятки фильмов - и все это прекрасно. Замечательно, если чей-то пример, чья-то история - пусть и сложная - может служить кому-то другому в нахождении и реализации собственного призвания. Это действительно очень хорошо.

Единственное, о чем не следует забывать, погружаясь в чью-то очередную историю успеха, - это то, что в мире есть еще много других историй и не все из них успешны. И что успех не является мерилом счастья или абсолютной ценностью, к которой надо стремиться. В конце концов, что жизненные истории, которые могут казаться историями неудачников, порой имеют в себе гораздо больше света, чем истории людей, радовались признанием и славой. И, наконец, что все могут быть успешными, просто каждый по-своему, потому что успех можно понимать очень широко.

Я получала образование в Могилянке, и когда теперь меня спрашивают, что я хотела бы изменить в своем университете, если бы могла, чаще всего говорю о том, что хотела бы изменить месседж об успешности, о студентах как об элите, который нам так настойчиво транслировали. Нам постоянно напоминали, как хорошо быть первыми, как важны в нашей жизни рейтинги, и следствием этого становилась безумная состязательность на курсе. Мы не учились помогать друг другу, но хорошо умели конкурировать. Оглядываясь назад, я предпочла бы, чтобы в студенческие времена мы больше обращали на то, чтобы быть просто людьми. Больше помогать друг другу, поддерживать тех, кто отставал, не воспринимать кого-то как "неудачников". Было бы прекрасно понять тогда, что люди не бывают неудачниками, или, как сегодня говорят, "лузерами". Что каждый имеет свои - невидимые другим - обстоятельства, которые влекут его назад, но иногда надо совсем немного поддержки, чтобы человек оторвалась от них - и словно выстрелил своими талантами и умениями. А еще я бы трансформировала тот месседж о необходимости первенства в совершенно другое сообщение. Рассказала бы, что рейтинги относительны. Сказала бы: "Если на курсе вас сто сорок человек, то кто-то один сейчас будет первым, а кому-то выпадет быть сто сороковым, но ни первому не надо гордиться, ни последнему стесняться. Вы здесь, и все вы идете за  своими мечтами - каждый в своем темпе, - и это самое важное ".

Когда Христос умер на кресте, Его тоже многие восприняли за абсолютного неудачника. Называл себя Мессией, выдавал за пророка, а потом погиб самой позорной смертью, которая только была в Иудее: был распят на кресте, - так это могло выглядеть со стороны. По человеческим меркам Христово жизнь и смерть не назовешь успешными ... Только вот на самом деле смерть Христа оказалась краеугольным камнем истории спасения.

Как много было непризнанных при жизни художников, живших не просто в бедности, а впроголодь, а уже по их смерти их труд получил то признание, на которое они заслужили. Почему-то мне вспоминаются художники-примитивисты: Никифор Дровняк, Мария Примаченко, Полина Райко, Параска Плитка-Горицвет и ряд им подобных в разных уголках мира земного шара. Их жизненные истории никак не назовешь классическим историями успеха, но сколько же из них в мир было вылито света ...

Поэтому, "охотясь" на истории успеха, советую ни не восхищаться ими настолько, чтобы самому потребовать повторить именно так, как уже сделал кто-то, и не тужить, что мне никогда не удастся быть так же успешным, как те, кто меня вдохновляет. Может, лучше просто оглянуться вокруг и внимательно присмотреться к собственной жизни. Позволить себе увидеть в ней что-то, что вдохновляет - самого или же тебя. Ведь каждый из нас в чем-то успешен. Кто-то в отцовстве или материнстве, кто-то - в кулинарии или цветоводстве, еще кто-то - в изготовлении изделий из бисера, или в прыжках в длину или в умении приручать животных, или в знании иностранных языков, или игре на музыкальных инструментах. Кому-то может показаться, что это слишком банальные вещи, чтобы ими мерить успех и ими гордиться. Но, может, мы просто слишком привыкли воспринимать все, что имеем, как данность, а потому обесцениваем то, чего мы достигли, что умеем и имеем, на фоне ставим себе высокие планки призрачного "успеха"? Если же их достигнем, то, вероятно, также примем как норму и тоже обесценит.

Иногда очень надо изменить угол, с которого мы смотрим на мир и на собственную действительность. Для эксперимента можно посмотреть еще и так: сказать себе сейчас, что мы все суперуспешные люди еще и потому, что утром проснулись, увидели свет дня и получили в дар еще один день жизни. Можем жить, дышать, двигаться, танцевать, работать, развивать наши таланты. Или мы не счастливы? Не имеем ли всего, в чем нуждаемся, для ежедневного переживания успеха? Если бы мы захотели, могли бы - каждый из нас - рассказать историю своей жизни так, чтобы вдохновить ею кого-то, зажечь к чему хорошему. Почему бы этого не сделать? А для начала посмотреть на собственную жизнь новым взглядом. Среди разнообразных поражений увидеть то, что является моей победой, которую я, возможно, обесцениваю. И самому себе - может, впервые в жизни - рассказать интересную (потому что собственную!) историю успеха.

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