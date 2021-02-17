Роман Безсмертный: Президент Зеленский суетится между тремя блоками реальных угроз, одновременно штормит и его ближайшее окружение

17 февраля, 2021, 10:14

Антин Борковский

Закрытие ряда пророссийских телеканалов требует дальнейших серьезных и смелых шагов, в частности принятие закона о коллаборационизме и соответствующих арестов счетов. В то же время Кремль готовит поднятие градуса военной эскалации на востоке Украины, чтобы заставлять нас к кровавому компромиссу. Чего стоит заявление Кравчука, мол, перемирие уже просто нет и только делать вид, что оно есть. Поэтому успеет ли соответственно Зеленский со стратегическим развертыванием войск? Потому что мы понимаем: если Россия действительно начнет в ближайшие пару месяцев очень серьезные шаги на востоке Украины, - мы должны успеть. Для дефортификации за последний год было сделано, к сожалению, по-моему, больше, чем для усиления наших ударных группировок и соответствующей военной архитектуры.

Первое. Я надеюсь только на действия Генерального штаба и Вооруженных сил. Там есть здоровая сердцевина, которая способна противостоять агрессии, боевые офицеры, генералы, которые уже опробованы войной, прошедшие и Крым, и Рим и медные трубы, которые понимают как в нынешней ситуации необходимо действовать. И сейчас важно лишь, чтобы их не тормозили в принятии необходимых решений. Второе. Я понимаю прекрасно, что противник попытается, шантажируя силовыми ударами, посадить Зеленского за стол переговоров с Луганском и Донецком. Этого я остерегаюсь всего. Вряд ли, используя даже силу, Россия пойдет на широкомасштабные долгосрочные агрессивные действия. А вот использовать это как давление на Киев для того, чтобы посадить его за стол переговоров при слабости внешнего контура и международного сообщества, при слабости, скажем, клуба друзей Украины, Кремль будет пытаться это сделать. Здесь очень важно, чтобы Банковая не пошла на этот диалог. Если, не дай Бог, Банковая пойдет на этот диалог, мы окажемся в ситуации худшей, чем Беларусь. Поэтому надо все делать, чтобы Банковая не пошла на такой шаг.

Почему Кравчук только сейчас заметил, что с перемирием у нас не все в порядке? "Двухсотые" приезжали регулярно.

Я хочу всех сейчас отадресовать недавнему выступлению онлайн Владимира Путина в Давосе. По сути это было анонсирование следующих агрессивных действий без определения точек агрессии. Вспомните 2007 год, политика безопасности конференция, где было выступление с вызовом.

Мюнхенская так называемая речь. Да?

Да. 2008 год на Бухарестском саммите - выступление с вызовом. 2007 года было анонсировано по сути нападение на Грузию, что было подтверждено в 2008-м. В 2008 года впервые в выступлении Путина прозвучало, что, как только Украина сделает шаг в НАТО, Россия применит действия для того, чтобы Украина была целостным государством. Журналисты тогда это завернули в очень странную формулу. Последнее выступление в Давосе - по сути это было анонсирование очередных агрессивных действий. И уже не только против Украины, но и против Европейского Союза. Это дает сигнал того, что Кремль будет совершать действия по всей линии своих агрессивных экспансивных планов и мечтаний. И не случайно, что после его выступления на Донбассе активизировались обстрелы, появились погибшие и раненые и так далее. По сути это была внешняя команда "фас". Очевидно, что после выступления в Давосе Путин выбрал только один вариант действий - это силовое давление. И это сказывается по всей линии - от экономических вопросов. Вот обратите внимание, это совпало с тем, что Россия возобновила строительство Северного потока, заканчивая такими вещами, касается Донбасса, нарушением так называемого всеобъемлющего бессрочного прекращения огня, открытием артиллерийского огня с запрещенного оружия практически по всей линии фронта.

Борель, который посетил Москву, вернулся, я бы так сказал, растерян. И пока смеются над бессилие европейской дипломатии, о которую повитиралы ноги в Москве Лавров и иже с ним, следует понимать почему Борель был настолько растерян. Возможно, он услышал довольно неприятные, ультимативные угрозы, в том числе и в сторону Украины.

Хуже всего в этой ситуации не то, как воспринял сам Борель то, что произошло. Хуже всего то, что Европа так и не поняла, несмотря на то, что целый ряд средств массовой информации, европейские политики сейчас говорят о необходимости усиления санкций, но на самом деле единства в позиции Европейского Союза в этом отношении нет. Ведь и визит Борель был подтолкнуть так называемыми контрагентами России, начиная от Будапешта, Праги, южных государств Европейского Союза, которые не совсем согласны с указанными санкциями, заканчивая тем, что выпады Лаврова и Путина против Борель говорили о том, что Кремлю неинтересно общаться с общеевропейским форматом. И в этот момент действиями, прямыми диалогами с Парижем, Берлином, Будапештом, Римом Кремль фактически разгромил целостную политику Европейского Союза. Собственно, то, к чему Кремль и тяготел - нарушить единство Европейского Союза. Ну, а Вы прекрасно понимаете, что дальше с такими как Украина, Балтийские государства, Беларусь Кремль расправится очень быстро. И не случайно вот собственно в эти дни очередное всему европейскому континенту было навязано тему НАТО. О будущем и судьбе, и значении НАТО заговорил Макрон, заговорили в Украине. Если для Украины - это вопрос жизни и смерти, то зачем бы Макрону и нескольким и другим руководителям Европейского Союза было говорить о НАТО? Поэтому ситуация, с моей точки зрения, такая, что, с одной стороны, мы имеем абсолютно безжизненную, бесперспективную, непродуманной, без стратегии политику политического руководства Украины, а, с другой стороны, видим как Европейский Союз испытывает очередные удары со стороны Кремля.

Президент Зеленский пошел на смелый шаг, но пока очень тяжело оценивать: он искренне бросил вызов Кремлю, или он ограничится так называемой пиарного составляющей, когда медведчуковские ресурсы перетекут в другие структуры, которые создадут буквально за пару недель или через месяц новые российские телеканалы.

Действия, совершенные, с моей точки зрения, - это абсолютно конституционное законное решение против группы каналов, которые были агентами Кремля, и в то же время есть - импорт электроэнергии сначала из Беларуси, который был остановлен, а затем из России. Далее, мы вродебы не углубляемся в глубину этого процесса, но, если посмотреть на торговые соглашения, которые сейчас заключаются, - о покупке минеральных удобрений, метанола и так далее, они свидетельствуют о том, что целый ряд структур, в том числе и государственных, как Нафтогаз, увеличивают свои коммерческие, торговые контакты с Российской Федерацией. О чем это говорит? Первое, это - непоследовательность. Второе - вокруг президента есть целый ряд групп влияния, которые тянут в разные стороны. Следующее, это следствие уже очевидно институциональных недостатков в системе организации исполнительной власти, потому что правительство делает одно, президент делает другое. Третье - это то, что на поверхности лежит - реальный глава внешней политики Ермак бросил направление сотрудничества по Нормандии и сейчас переключился на Соединенные Штаты Америки. И в это время госсекретарь Соединенных Штатов Америки делает звонок министру иностранных дел Украины, и это само по себе свидетельствует, "люди добрые, организуйте работу так как это определено вашей Конституцией и вашей институциональной моделью". Потому что эта чехарда, которая сейчас началась с восстановлением и нахождением в архивах документов переговоров Ермака и руководителей, которые работали вокруг Трампа, все это свидетельствует о том, что Вашингтон бы рад в этой ситуации сотрудничать, но он не понимает как сейчас организована дело во внешней политике в Киеве.

Роман, тут я с вами не соглашусь. По моему мнению, в Вашингтоне очень хорошо знают, как устроена реальная политика в Киеве, потому что они имеют расшифровки не только официальных стенограмм, но и так называемых стенограмм неофициальных. Они знают, где, кто, с кем встречался, что они обсуждали и, которые были дальнейшие шаги. Я думаю, на самом деле несколько мощных аналитических тек или, к примеру, парочка терабайт информации, так сказать, лежит. Единственное, они не знают, как правильно поступить, ведь конструкция украинской власти построена настолько абсурдно, что они просто ее боятся задеть, чтобы тот карточный домик не посыпался.

Принимается это замечание, однако должен сказать о том, что в вопросах внешней политики иногда случались такие вещи, когда дублеры или другие лица принимали решения, но дублеры или другие лица уполномочивались юридически соответствующими актами лиц, которые отвечали за эту сферу. В украинском случае, действительно, Вы правы с тем, что информацией они обладают, но, колеблются как использовать эту ситуацию для того, чтобы достичь результата, а с другой - мобилизовать Европу, которая рассыпается, потому что ее без конца штурмует Кремль. В-третьих, обеспечить продолжение реформ в Украине, потому что та ситуация, которая сейчас возникает в отношениях между Украиной и Европейским Союзом носит почти ультимативный характер. То есть, мы будем продолжать сотрудничать, если вы выполните первые 10 пунктов. Согласен, эти пункты супер важные для Украины, для украинского гражданства, но после анонсированной агрессии в Давосе, сейчас Европе и Украине нужно думать о том, как противостоять врагу и формировать блок стран, которые, в случае агрессии, могут противодействовать достаточно вооруженном, сильном, на сегодняшний день, Кремлю.

С другой стороны, что должен делать президент Зеленский в нынешней ситуации? Различные рокировки, потенциальные замены того или иного Разумкова на бородатого Стефанчука также не решают проблему. Речь идет о стратегической стабильности государства.

Президент Украины сегодня оказался в ситуации, когда он суетится между внешнеполитическими, военно-политическими и угроз безопасности, которые нависают. С другой стороны, штормит внутри, причем штормит ближайшее окружение. Это касается прежде всего фракций в парламенте, политических партий, правительства, которое не справляется с кризисом в жилищно-коммунальной сфере, энергетической etc, etc. Где приоритеты!? Настаиваю на том, что приоритеты президента должны находиться в сфере безопасности. Во-первых - он Верховный Главнокомандующий, во-вторых - гарант соблюдения суверенитета, территориальной целостности и прав человека. Поэтому это он должен сосредоточить свою работу. Это армия, оборонно-промышленный комплекс, весь спектр вопросов безопасности, начиная от информационной безопасности, в которой он сделал определенный шаг, заканчивая вопросами социальной и медицинской безопасности.

То есть он должен не вылезать СНБО и Министерства обороны в нынешней ситуации, проводя там по полдня, а то и больше?

Очевидно, что решение, которое было принято по закрытым каналам, родилоась внутри СНБО. А это свидетельствует, что там, на определенном уровне есть люди, с которыми можно и нужно работать. Для того, чтобы ситуацию усиливать, в этом плане нужно маневрировать кадрами, реализовать определенные государственные программы, вносить изменения в соответствующий бюджет и так далее. Нужно делать все, чтобы, в случае агрессивного шага со стороны России, Украины готова была противостоять и во внутреннем плане, то есть в плане Вооруженных сил и во внешнем аспекте. Я бы все же рекомендовал сейчас сосредоточиться над восстановлением постоянного диалога с европейскими столицами, в информировании их о реальных событиях на линии фронта, в минимизации, а не увеличении торгово-экономических отношений с Россией, в любой момент она может перекрыть кран. Также важно замещения технологий и поиск новых внешнеэкономических партнеров, чтобы заменить и сырье, и рынки, которые сегодня Украина использует в Российской Федерации. Одномоментный удар по таким объемах может иметь очень серьезные последствия для экономики Украины и для безопасности, в частности энергетической. А вот те разговоры и решения, принятые в последние месяцы в энергетическом плане, они очень расхолаживают, они дают обществу сигнал, что власть не знает, что делать, она не уверена в правильности своих действий. Я не говорю уже о том, что, очевидно, к этому приложили свои усилия, свои аргументы, Российская Федерация продолжила строительство "Северного потока".

А что произошло с нашей энергетикой, потому что звучат предположения, что это была картельный сговор, сознательный сценарий просто растянутый во времени. И Россия влияла на несколько важнейших энергетических направлений, делая это сознательно, ведь называются фамилии тех или иных недолюстрованих функционеров Януковича. Это же не просто совпадение и, возможно, вследствие этого Зеленский протер глаза и решил несколько "осадить" Медведчука.

Я не верю, что в силу технологических причин такое количество энергоблоков вышло в аварийный ремонт. С моей точки зрения, за этим стоит серьезная заговор тех, кто шантажирует и правительство, и государство, и имеем неумение правительства действовать в таких условиях. Оно является лишь плюсом для тех, кто пытается шантажировать Украину в этой ситуации. Все это является составной продуманной программы атаки на энергетическую систему Украины. В Украине достаточно мощностей и ресурсов, чтобы не только обеспечивать себя собственной электроэнергией, но и экспортировать ее. И то, что сейчас происходит, это непрофессиональный менеджмент правительства, внутренние заговора против правительства и общества и отдельные диверсии. Не может такого быть, чтобы одномоментно такое количество энергоблоков вышли в режим аварийного ремонта. За этим стоят очень серьезные действия и здесь не дорабатывает сфере безопасности.

А соответствующих арестов можно ждать или каких-то чрезвычайно серьезных кадровых решений? Имею в виду, отправить в отставку, не говоря, за решетку нескольких ведущих менеджеров.

Давным давно это надо было принимать, потому что само действие и национальной комиссии по вопросам регулирования энергорынка, и ситуация в Министерстве энергетики требовала экстренных решений, кадровых решений, в том числе и президента, и правительства. Посмотрите, мы уже в этой тряске живем четвертый месяц, даже пятый находимся в таком состоянии. Первые сигналы энергетического кризиса появились в июле. Но это пропускали, никто на это не обращал внимания, я имею в виду из руководителей. Хотя аналитики об этом уже тогда говорили, что там не ладно происходит. К сожалению, шаги тогда не были приняты. Сегодня ситуация серьезно осложнилась, я не верю в совпадения такого хода событий.