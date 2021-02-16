16 февраля, 2021, 15:27

Ольга Купец - кандидат экономических наук, профессор Киевской школы экономики и внештатный консультант Всемирного банка. Ранее преподавала в Киево-Могилянской академии, посещала университеты и аналитические центры Великобритании, Германии, Италии и Японии с длительными исследовательскими визитами

Работала экспертом Международной организации труда, Европейского фонда образования, Фонда ERSTE, Европейского университета и Агентства международного развития США.

В эфире программы "Еспресо: капитал" она рассказала, как экономические теории можно применить к романтическим отношениям, существует ли так называемый брачный рынок и почему с точки зрения экономики случаются разводы. Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

На днях вы прочитали очень интересную лекцию об экономике и любви. Конечно, она посвящена празднику, 14 февраля. Собственно, можно ли сравнивать такую абстрактную вещь, как любовь, и экономику, где все измеряется в цифрах?

Сравнивать никто не берется. Экономика не берется объяснять, как и почему возникает любовь, - это сложное явление.

Это химия.

Химия. Но экономика берется объяснить поведение рациональных потребителей в принятии решений - в частности, таких важных, как поиск, подбор партнера, брак, количество детей, развод.

Что говорят экономисты, как лучше с экономической точки зрения строить свои отношения - в браке или вне брака?

Если мы говорим об экономической точке зрения, то строить отношения можно и вне брака, и в браке, - но какова цель?

И с экономической точки зрения цель отдельных потребителей, особенно тех, кто создает семью, - это максимизация благосостояния или счастья. И считается, это уже доказано исследованиями, что лица, которые перед алтарем обещают делить и горе, и радости всю жизнь, и они себя обязывают на это долгое проживание, - то они рассчитывают, что будут максимизировать это счастье вместе. И действительно, люди в браке больше получают, генерируют продукта, чем вне брака.

Неужели на брачном рынке действительно работают эти законы спроса и предложения? И, если они работают, то как они работают в Украине, возможно, вы знаете?

В Украине брачный рынок как бы есть. Это как аналогия к рынку труда - есть спрос, есть предложение; есть те, кто ищут. И если в брачном рынке в традиционном видении женщины и мужчины, с одной стороны, со своими характеристиками, с другой, - со своими пожеланиями.

И когда они находят друг друга, происходит сделка, то есть брак, например. И можно говорить, если есть соотношение мужчин и женщин с требуемыми характеристиками, и происходит match, как это сказать?

Совпадают.

Так, совпадают.

То тогда происходит определенное равновесие. Но может быть избыток, может быть дефицит. Если говорить об Украине, то даже в количественном измерении у нас есть избыток женщин, - тогда можно говорить об экспорте, когда женщины выходят на глобальный брачный рынок.

Можно говорить о монополии. Можно говорить об асимметричной информации. Очень много ...

... экономических теорий можно применить.

Можно применять для анализа.

Действительно, мы немного шутливо говорим, но экономика лежит, например, в основе построения этих сайтов знакомств, которые разрабатываются. То есть это может иметь и такой прикладной характер, где разные характеристики, и люди потом знакомятся.

А почему же случаются разводы? Вы говорите, что браки с экономической точки зрения - это хорошо, так почему же случаются разводы?

Мы можем рассматривать брак как такой инвестиционный проект или, как еще сейчас модно говорить, стартап. Но как и на обычном рынке, где делаются стартапы, недостаточно информации. И в брачном рынке особенно недостаточно информации. То есть делаются определенные предположения. Или, как мы говорим, надеваем розовые очки. И, как говорил немецкий философ Лихтенберг, "любовь слепа - а брак восстанавливает зрение".

Именно когда люди вступают в брак, они получают информацию. И эта информация снимает эти очки, и люди понимают, что,возможно, их ожидания были не такими относительно благосостояния и в принципе проживания. И когда говорим об инвестициях, мы смотрим, что ожидаемые выгоды должны превышать расходы. И если ожидаемые выгоды от продолжения отношений меньшие, чем расходы в прошлом и определенные расходы в настоящем, - то тогда это побуждает людей к разводу.

Жаль, что такое случается, конечно, но не каждый стартап удачен. И не каждый стартап становится единорогом, который приносит миллиарды долларов своим учредителям.

Я точно знаю, где экономика и любовь пересекаются в каждой семье, - это вопрос семейного бюджета. Мы провели опрос на улицах Киева - спросили людей, кто ведет семейный бюджет.

Мне кажется, что мой сын, которому всего пять лет, иногда планирует мой семейный бюджет. А как это происходит в семье экономистов? И как было бы правильно с точки зрения экономической теории?

Я лично против определенных распределений обязанностей в зависимости от пола или возраста. С экономической точки зрения те или другие обязанности должны выполнять те, у кого это лучше получается, то есть где больше производительность.

Если же говорить о том, кто должен быть "министром финансов" в семье, например, в Японии мужчины традиционно зарабатывают, а женщины являются "министрами финансов" - и мы, как видели, и в Украине. Это происходит потому, и это подтверждено различными исследованиями, что женщины больше заботятся о будущем, о детях. Они могут распланировать на будущее, поэтому женщины обычно лучше справляются с этой задачей.

Но это не всегда, не во всех семьях, то есть очень многое зависит от...

Вопросы стратегического планирования и инвестиций - это скорее...

И объясняли, почему в Японии мужчины отдают свои карточки женщинам и женщины полностью заведуют финансовым менеджментом, - потому что там мужчины тратят деньги на азартные игры, очень много соблазнов. А так они знают, что у них очень жесткий бюджет - пойти с гостями в ресторан, пойти в караоке попеть и так далее.

Сейчас современные технологии позволяют делить одну и ту же карточку на нескольких человек, платить телефоном и смотреть, кто на что тратит. Поэтому теперь взаимный контроль проще.

Да, однозначно.

Все это время мы говорили на тему скорее микроэкономики и любви, то есть об экономике на уровне отдельной семьи. А если смотреть таким государственническим взглядом экономиста - браки, любовь, они полезны для ВВП страны или нет?

Здесь однозначного ответа нет. Потому что с одной стороны - да, если мы говорим, что люди влюблены, они ведут лучше совместное производство в домохозяйстве через специализацию обязанностей, через кооперацию, через экономию на масштабе.

Очень важный результат любви - это дети. А дети - это рабочая сила. И у влюбленных дети обычно умнее, в них вкладывают больше. А это уже немаловажно для ВВП и для долгосрочного развития.

Но с другой стороны, когда в экономической теории рассматривается, - на любовь нужно время. А время - это очень ограниченный ресурс. И если люди выбирают какие-то виды деятельности, которые, так сказать, производят любовь и которые побуждают, то это время не посвящено работе. А это значит, что люди не могут производить то ВВП. И тогда - наоборот.

То есть скорее недостаточно данных для того, чтобы точно сказать, хорошо это для ВВП или нет.

И чтобы точно сказать - однозначно, нет таких данных.

Опять-таки шутливый вопрос: стоит ли создавать министерство любви, которое, возможно, регулировало бы этот вопрос, собирало эту информацию.

Как у Оруэлла Минлюб - нет, однозначно нет.

И, к сожалению, я увидела, когда готовилась к лекции, данные исследования, где показывали процент людей, которые говорили о том, что они любят. И во всех постсоветских странах очень маленький процент. В Украине менее 50%. И это, видимо, потому, что когда-то было вмешательство даже в это. Когда людей не учили любить, а рассматривали семью чисто как экономическую единицу с репродуктивной функцией и с определенными функциями, чтобы они вместе жили.

То есть украинцам надо еще научиться любить.

Научиться любви. И здесь тогда не министерство любви, а Министерство образования даже может просто думать о воспитании и обучении детей, и с родителями, как это делать правильно.

Экономисты романтичные люди или очень прагматичные? Как по вашему опыту? Вы были во многих странах, общались.

Я "не скажу про всю Одессу". С некоторыми очень большая гетерогенность, как мы, экономисты, говорим. Я лично романтик. Хотя я математик по первому образованию и экономист по второму, я - романтик. Несмотря на всю прагматичность.