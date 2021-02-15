Приведет ли энергокризис в Украине к "веерным отключениям". Экспертный опрос

15 февраля, 2021, 12:09

Запасы угля на украинских ТЭС критически малы, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам предупреждает о возможных авариях в энергосистеме - в середине февраля и задолго до завершения отопительного сезона Украина оказалась в энергетическом кризисе

Журналистки Еспресо Ольга Чайка и София Когут спросили у экспертов, как так произошло; как государство может разрешить ситуацию и будут ли "веерные отключения".

Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины":

Украина является энергодефицитной страной. То есть у нас не хватает своего ресурса: газа, угля. И мы всегда импортировали ядерное топливо - в нас нет собственного, есть только сырье.

А энергетика - это сфера, которая требует долгих циклов планирования и исполнения. И если их нарушать, переходить на краткосрочные решения и действия - то результатом становится определенный развал системы.

В прошлом году у нас появился дефицит денег на рынке энергии. Мы закончили 2019 с большим долгом - там, кажется, было 27 млрд. Прошлый год мы также закончили с где-то около 30 млрд грн только по бытовым потребителям. В целом сумма долгов на рынке электроэнергии за последние два года собралось около 70 млрд грн.

На общий дефицит денег и электроэнергии влияет много факторов. Прежде всего - население получает электроэнергию значительно дешевле, чем она реально стоит. "Энергорынок" всегда продавал энергию "Энергоатому" для промышленности по более высокому тарифу, а разницу вкладывал в дотирования электроэнергии для населения.

В 2019 году объем установленной мощности возобновляемых источников втрое был выше, чем за весь предыдущий период. Возобновляемая энергетика прошла по "зеленому тарифу". Я положительно отношусь к возобновляемым источникам энергии - они являются правильным, цивилизационным путем. Но зимой, когда холодно, когда темно, когда не ветра - она дает очень маленькую долю электроэнергии.

То есть дефицит денег возник на фоне этого "зеленого тарифа" на фоне того, что крупный бизнес добился сокращения тарифа на транспортировку, а доходы "Укрэнерго" упали.

Из-за дефицита денег "Энергоатом" не мог планово ремонтировать свои блоки. Поэтому мы зашли в осенний период с недостаточным количеством генерирующих мощностей и топлива для него.

А сейчас у нас практически каждый день отваливается какой теплообменник.

И вместе с тем еще и ДТЭК играет в непонятную игру. Для меня удивительно, что большое количество блоков ДТЭК останавливается в ходе отопительного сезона. И они не модернизируются так, как должны за приватизационными условиями. Это может служить для государства основанием пересмотреть результаты приватизации. А вопрос манипуляции ценой - это уже скорее в Антимонопольный комитет, которому стоило бы к этому присмотреться.

На этом фоне отдельные персонажи пытаются украсть деньги с этого рынка: вывести, или продать электроэнергию своим связанным предприятиям ниже себестоимости. То есть происходит ограбление и государственных предприятий, и государственной поколения, и "Энергоатома".

Из-за нехватки угля, которое не было накоплено в достаточном объеме для прохождения зимнего сезона, мы сейчас используем газ как резервное топливо. Мы сейчас его курим в электростанциях для того, чтобы не допустить плановых или аварийных отключений. На пике отопительного сезона это топливо является самым дорогим - и когда счет за него придется, заплатить нечем.

Из-за отсутствия оборотных средств в украинской энергетики мы закупаем электроэнергию за рубежом - импортируем из Беларуси и России. По состоянию на вчерашний день это было практически 1,3 гигаватт мощности. За эту электроэнергию надо будет заплатить. Опять же, это валюта, ее надо будет откуда взять.

Мы покупаем электроэнергию в страны, с которой ведем войну. А в Беларуси покупаем электроэнергию, когда вся Европа думает о введении жестких санкций включая разрывом дипломатических отношений за тот террор, который устраивает это государство своим гражданам после выборов. Это абсолютно недальновидная политика, которая нам стоить очень дорого.

Но директора и "Энергоатома" и "Центрэнерго" действуют в рамках легитимных решений. Мы можем считать их бездарными, преступными, но они законны. Привлечь к ответственности за такое будет очень сложно.

А у нас, напомню, уже около года нет министра энергетики - лишь исполняющие обязанности. Юрий Витренко уже дважды не прошел голосования в Верховной Раде. Даже если утвердят и учитывая его репутацию кризисного менеджера, который в составе команды вытаскивал из очень сложной ситуации "Нафтогаз" - невозможно за короткий период исправить системные промахи в энергетике.

Многие процессы требуют времени.

Атомка на сегодняшний день дает половину нашей энергетики. Но в 30-х годах у нас начнет заканчиваться срок эксплуатации атомных блоков. У нас их 15 в работе. Один атомный блок стоит около 5 млрд долларов. На каждой атомной электростанции их от двух до четырех. То есть одна атомная электростанция - это 10 млрд долларов. Их откуда надо взять. Кроме того, нужны деньги на вывод из эксплуатации существующих блоков.

Плюс цикл строительства атомного составляет около 7 лет. Это проектирование, заказ каких-то материалов, строительство, наладка, пуск, передача в эксплуатацию.

Это означает, что где-то на этапе 2025 года нам надо иметь а) проект; б) деньги на начало строительства новых блоков, а также понимание, как мы дальше развиваем энергетику.

На сегодняшний день я не вижу осознанного плана, как мы будем двигаться дальше. Потому что мы можем просто углубить этот кризис еще больше.

Алексей Кучеренко, нардеп от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг:

Частные станции и компания "Центрэнерго" накопили угля - еще в начале отопительного сезона правительство отчитывалось, что для прохождения отопительного сезона были накоплены рекордные запасы.

Но потом из-за беспомощности руководства "Энергоатома" сознательно, я так понимаю, были нарушены все сроки выхода атомных блоков по ремонту. В результате они выходили по ремонту на 80-90 дней позже. В течение этого времени сжигали угля на тепловых станциях. По Центрэнерго, да и на частных станциях. И сегодня угля уже не хватает.

Могу сказать, что сознательно сделана такая искусственная ситуация, чтобы открыть полномасштабный импорт электроэнергии из России и Белоруссии, страны-агрессора и сателлита страны-агрессора, к которой практически все европейские страны применили санкции.

Мы сейчас каждый день импортируем примерно на $ 1 млн. А с начала года - примерно на 0,5 млрд грн.

Я думаю, очень большая маржа при перепродаже этой электроэнергии внутри Украины. Именно поэтому будут искусственно держать этот импорт. Потому по какой цене они покупают, никто не знает.

Правительство, мне кажется, пошло по простому ложному пути, когда дало команду на загрузку станций переходы газо-мазутных блоков на работу на газу. Газ супер-дорогой. Электроэнергия из газа вдвое дороже, чем из угля. В результате компании загоняются в убытки. Я думаю, что после отопительного сезона правительство будет в очередной раз вынуждено поднять цены на электроэнергию для населения, чтобы покрыть эти убытки. И будет придумывать еще какие-то сказки.

Зато можно было бы попробовать быстро купить уголь. Это можно сделать либо в Российской Федерации, или в Казахстане, и осуществлять транзит через Россию - но тут могут быть политические факторы, как по мне. Но мы хотя бы загрузили в наши станции. То есть генерировали бы электроэнергию здесь, и прибавочный продукт здесь бы оставался, налоги здесь бы спалачувалися.

Я не думаю, что Украине грозят "веерные отключения", учитывая профессионализм диспетчеров компании "Укрэнерго". Более прогнозируемый сценарий - это принудительное ограничение потребления, как это делалось и в 2014-м году, и раньше. То есть когда ограничивают бюджетную сферу, производственные предприятия и тому подобное. Этот сценарий может быть.

Галина Верцимаха, руководитель направления адвокации "Лиги антитрасту":

За избежание "веерных отключений" у нас отвечает государственное предприятие "Укрэнерго". Оно является органом системы передачи, основным диспетчером на энергетическом рынке.

Объем электроэнергии, который может произвести Украина, зависит от того, какие энергоблоки в аварийном отключении, а работающих (в первую очередь речь идет о блоках теплоэлектростанций). "Укрэнерго" следит за таким вот балансом на рынке электроэнергетики.

Недостаток, который в разных объемах возникает каждый день, покрывают за счет импорта электроэнергии. Это быстрое решение проблемы - но это решение сегодня на сегодня.

И мы говорим об импорте из страны-агрессора и государства, связанной со страной-агрессором. Учитывая наши отношения, они в любой момент могут прекратить электроснабжение - и тогда мы останемся один на один со своими проблемами.

Уголь могло бы быть вариантом выхода из кризиса. Но уголь потребует теплоэлектростанции, которые в большинстве случаев входят в частных структур. Эти коммерческие структуры сами принимают решение об увеличении на складах объема угля, об источниках снабжения и их диверсификации. Каким образом получилось так, что эти коммерческие структуры не могут обеспечить выработку того объема электроэнергии, который был согласован с Минэнерго? Ответ на этот вопрос должны дать соответствующие комиссии и органы власти; они уже проводят соответствующие проверки.

Ситуация, которая сложилась, может быть выгодной крупнейших игроков на этом рынке. Крупнейшая компания на украинском рынке энергетики - вертикально-интегрированная. То есть она обеспечивает себя топливом, производит и поставляет электроэнергию. И на каждом из этих сегментов рынка она занимает весомую долю. Есть признаки того, что группа компаний занимают монопольное положение.

Наш рынок электроэнергии зимой, в пиковые периоды, зависящий от тепловых электростанций, подавляющее количество которых - а это более 70% - находятся в частной компании, в группе ДТЭК.

ДТЭК может влиять на то, сколько он выработает электроэнергии, когда пойдет в аварийные отключения - независимо от того, каковы причины этих аварийных отключений. Есть информация о том, что это могут делать, чтобы отменить или увеличить максимальные предельные цены, которые устанавливает регулятор, НКРЕКП, на рынке продажи электроэнергии (так называемые прайскепы). Группа компаний может иметь желание показать свою мощь и силу на рынке, чтобы снять прайскепы и не ограничивать максимальную цену, по которой может быть продана электроэнергия.

"Лига антитраста" обратилась с заявлением в Антимонопольный комитет. Именно он должен предоставить выводы и сказать, есть ли в действиях компаний нарушения конкурентного законодательства - и определить наказание.

Антимонопольный комитет может наложить штрафные санкции - и в прошлом мы видели миллионные штрафы "ДТЭК Западэнерго" за нарушение конкурентного законодательства. Комитет может обязать прекратить нарушение - в том числе может применить такой механизм, как принудительное разделение.

В этом случае вертикально интегрированная компания может быть разделена. Например, чтобы отделить сегмент добычи угля от производства электроэнергии. Или в случае подтверждения злоупотреблений на рынке производства электроэнергии - речь может идти о разделении компаний именно на этом рынке. То есть у нас есть пороговый показатель, 35%. На сегодня компания занимает 75%. И у Антимонопольного комитета право на принудительный раздел для того, чтобы оставить в группе компаний ДТЭК лишь 35% и меньше рынка электроэнергии.

Михаил Волынец, нардеп от фракции "Батькивщина", представитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг:

Сегодня на складах тепловых электростанций находится 374 т угля. А неприкосновенный запас должен составлять почти 1 млн т.

На отдельных станциях остается 2-4, 6 тыс. т угля. Это критическая ситуация. А надо понять, что это в подошве состава. Это уголь, заложилось туда давно уже окислилось под действием атмосферы, под действием времени, и оно не имеет той теплотворности.

Кроме того, замалчивается то, что сейчас сжигается много импортного газа и мазута. Это в три раза дороже, чем в случае сжигания на тепловых электростанциях отечественного угля. Отечественный уголь продолжают забирать из украинских шахт за копейки. Ну, например, на шахте "Капитальная" отгрузили уголь по 800 грн "Центрэнерго".

Сейчас не все блоки атомных станций включены в работу. Поэтому электроэнергия в больших объемах сейчас поставляется из Белоруссии и из России. Это опять же провал в подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года.

Почему-то умалчивается, что в 2020 году по сравнению с 2019-м население использовало электроэнергию на 1,3 млрд киловатт-часов. Это очень большая цифра. А в то же время промышленность стала потреблять на 2 млрд меньше; коммунальные предприятия стали потреблять на 1 млрд киловатт-часов меньше. Это что значит? Вновь на плечи населения все переведено. Людей отправили на карантин. Люди стали работать дистанционно, стали потреблять больше электроэнергии, тепла, воды.

Плюс в промышленности в основе ценообразования энергоноситель является первичным. Только растет цена на газ, на электроэнергию - сразу растут цены на перевозки на продукты питания, на товары первой необходимости.

Теперь еще один очень важный момент - это угроза "веерных отключений". Уже составлены графики остановок крупных предприятий. Это еще раз ударит по экономике, и люди снова потеряют рабочие места, потеряют свои доходы.

"Веерные отключения" также могут привести к замораживанию систем отопления домов. Но понятно, что не в Киеве это будут осуществлять. Будут отключать села, районные центры, города областного подчинения.

Люди забыли, как это происходило в начале 2000х годов. Когда вошло в систему годами отключали предприятия. И было так: на машиностроительном заводе разогрели печи, вдруг исключили электроэнергию. Даже если это по графику. Затушилы печи. Затем снова включили электроэнергию, но заканчивается рабочий день. В такой ситуации не могла работать наша промышленность.