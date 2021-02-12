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Espreso.tvКультураТапочки для Жадана, "пидисеточка" за здоровье кума и энциклопедия для гуцулов - 5 книг с необычными сюжетами

Тапочки для Жадана, "пидисеточка" за здоровье кума и энциклопедия для гуцулов - 5 книг с необычными сюжетами

Необычность сюжетов в этих историях делает из них настоящие бестселлеры, в сочетании с профессиональным стилем и изысканным переводом причисляет их или к вечной классики, или к качественной современной литературы. Кроме того, темы, которых касаются авторы, раскрывают казну "живой" жизни, важнейшего для понимания истории при любой эпохе

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Жан-Поль Сартр. Диявол і Господь Бог. – К.: Видавництво Жупанського, 2021

В свое время автор этой книги написал, что был бы очень рад, если бы будущие поколения из всех его произведений помнили роман "Тошнота", а также ... пьесу "Дьявол и Господь Бог". События историко-философской драмы "Дьявол и Господь Бог" происходят в Германии XVI века, во времена так называемой Крестьянской войны. Автор в своей пьесе, в присущей ему философской манере, очень по-современному нарушает извечные вопросы Добра и Зла, а также миссию свободного человека в этом мире. Если упомянутая "Тошнота", ведущая в экзистенциальные дебри, вызвала состояние, отвечавшее ее имени, то в пьесе "Дьявол и Господь Бог" речь вовсе не о религии или веры. Это произведение наглядно продемонстрировал, почему богатые будут богатеть, а бедные - беднеть. Действие в нем происходит в растерзанного крестьянской войной Германии XVI в. Однако история для автора - всего лишь фон, ведь герои в старинных костюмах мыслят вполне современно, пытаясь ответить на извечные вопросы: что есть Добро и Зло, в чем заключается свобода человеческой личности.

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Емма Андієвська. Джалапіта: мала проза. – Х.: Фоліо, 2020

В жизни автор этого сборника такая же, как в творчестве - писательском или малярном: она вдохновлена, непоседливый, взрывная и бесподобна. С тапочек умершего мужа, которые предлагала в подарок Жадану, может сделать как инсталляцию, так целый перформанс. Пожалуй, лучше ее неизменный модернизм, которому она не изменяет от 60-х лет, начиная со стилистики и заканчивая прической, продемонстрированной именно в этой малой прозе того же периода. Итак, "Джалапита" и "Тигры" - в основном то, что вошло в книгу, и прежде всего автор передала в Украине в начале 90-х. О чем эта проза, исповедует послевоенный опыт экзистенции, а говоря проще - описывает состояние человека крайне одинокой, хотя бы и на примере небывалой существа с кучей лап, лиц, сердец и забавных историй. В "Тигр" не лучше, там мужчина дрессирует их в собственной квартире, где на самом деле никого, кроме него, нет. Или баба на рынке вся в рыбьей чешуе плачет из-за того, что «он не вернется», а еще одна идет поперек улицы, и через нее проезжают машины, грузовики и медленно заваливается шатер мироздания ... Основной лейтмотив этих новелл, кроме упомянутой одиночества - поиски чего-то сущего, кроме нее. Хотя в "Маленьком принце" Экзюпери, хотя в Хименеса с его "Платер", родным братом Джалапиты.

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Ольга Токарчук. Бігуни. – К.: Темпора, 2020

На самом деле эта книга, получившая Букеровскую премию, а сам автор - Нобелевскую "за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ, как форму жизни" - не совсем роман. Устойчивого сюжета и определенной развязки эта история не имеет, это скорее роман с дорогой, книга-путешествие, лексикон приключений, роуд-стори, если уж быть точным. Девушка ищет несовершенства мира; анатом ищет источников своей боли. Он потерял покой; она верит, что беспокойство святой, и поэтому надо бежать. Или еще правитель, убегает от смерти, и профессор, отправляется ей навстречу. Словом, составление пазла, проживание фрагментов и путевых заметок, из которых возникнет чей вселенную. Или не возникнет, потому что иногда так и не понять, почему убегают герои, как, например, женщина с ребенком, которого, все-таки, в конце находит человек ... Иногда это отрывки из десятка слов, иногда - на несколько страниц. В кино этим грешил Вим Вендерс в "Алисе в городах" и Том Тыквер в "Беги, Лола, беги". Хотя в книге Токарчук движутся не от начала до конца, а от точки к точке, от остановки до следующего отдыха, между двух полюсов жизни. Эти точки - казалось бы, независимые островки, но путешествуя от одного к другому, можно открыть их неразрывная связь.

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Кузьма Скрябін. Проза, поезія. – Х.: Фоліо, 2020

Двести долларов отдал герой одной из рассказов, составивших этот сборник, за кучу раритетного лома названием "Победа", чтобы обратить его в далекой Германии на менее архаичное авто. С одной стороны, биографическое событие, которое позволило автору засветиться в качестве оригинального Письмака. Что же это за жанр? "- Вас ист дас? - спросил он меня, и если бы знал наше слово "б ... ь", то закончил бы фразу тем, чем закончил бы я на его месте ", - определялся в свое время автор на подступах к Берлину и своего собственного дебюта. Типичная роуд-стори, правда, выполнена без классического занудства как у отца жанра Керуака ( "В дороге") и лишнего эпигонства, как в Жадана ( «Берлин, который мы потеряли»). С другой стороны, авторская внимание не до себя, как объекта пиара, а к читателю, как достойного собеседника, выдвигает эту книгу к разряду бестселлеров. Поэтому история Украины бурных времен пограничного рэкета, "безнадежно длинных, как романы Толстого, очередей на границе" и прочих прелестей мелкого заработка, рассказывается Кузьмой не по-европейски иронически или стебно, а с неподдельным галицким юмором, авторским самолюбием, радостным гамом. Конечно, жмут при этом неуклюжие "фонарик", "руль", "камыши", "поднос" и "одеяло", принятые ли не героями, но самим автором, и даже этот суржик не портит процесса чтения. Поскольку в дальнейшем трудно устоять перед такими перлами сугубо народного юмора, когда "машина нервно трипнулася, как гордый окунь, который гонял на озере маленьких рыбок и неожиданно сдуру зацепился плавником за крючок пьяного дяди Стефана, который, не подозревая такого приятного поворота событий, наливал в лодочке еще пидисеточку за здоровье кума ". В сборник также вошли стихи автора, где, кроме привычно галицкого "все, пока", имеем сплошные "паруса", "конфетки", "шарики" и "силедки". Возможно, поет об этом, автор становился ближе к народу, поскольку со сцены, в книге и время в кино общался той самой "народной" языке.

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Петро Шекерик-Доників. Дідо Иванчік. – Бруструів: Discursus, 2020

Этот роман, написанный гуцульским говором и переведен на современный литературный язык - настоящая энциклопедия гуцульской жизни. История главного героя - это путь горца, охотника и знахаря, который, конкурируя за право быть лучшим, практикует "заговоры", "обертины" и "чинки", посещает свадьбу и похороны, церковь и горную, имеет дело с бандитами и бесами, косарями и мольфарами, строит, танцует, рефлексирует и курит трубку. Это также проникновение в сознание гуцула в конце XIX - начале ХХ века, где Градов бог не менее реальным за императора, а любовь к нимфы может быть сильнее любовь к собственной жене. "Дед Иванчик" - крупнейший и, безусловно, самый важный текст, написанный гуцульской. Эта важность формируется из двух равнозначных составляющих: - замечает Иван Андрусяк, переводчик романа. - 1) литературной - ведь это самобытный и цикавущий в художественном смысле роман с харизматичными персонажами и разнообразными родственными, социальными, психологическими, юмористическими, мифологическими, охотничьими и даже детективно-криминальными сюжетами, которые прочно сплетены между собой; 2) историко-фольклорно-этнографически познавательной - ведь здесь в художественной форме прописаны обычаи, верования, традиции, обряды, ремесла, уклад жизни старовицькои Гуцульщины".

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