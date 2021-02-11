Виталий Портников: свобода слова - не свобода информационной войны

11 февраля, 2021, 12:49

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало «политическим демаршем» и ударом по свободе слова решение Национального совета по электронным СМИ Латвийской Республики, ограничившее ретрансляцию ряда российских телевизионных каналов. Среди них и главный пропагандисткий рупор, телеканал «Россия 1», который уже давно превратился в символ беспардонной лжи.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в эфире московского телеканала «Дождь» объяснил, что это решение Национального совета никак не связано с позицией правительства - для российского телезрителя это заявление уже само по себе выглядит посланием из другого мира, так как большинство россиян просто не понимают, что такое независимый регулятор и разделение властей. Вместе с тем глава латвийского внешнеполитического ведомства отметил, что нужно проводить четкие границы между свободой слова и информационной войной.

И это определение латвийского министра актуально не только для балтийских стран, оно актуально и для Украины. Украина - поле битвы. Мы должны, наконец, понять, что Россия развязала против Украины самую настоящую информационную войну, которая и стала почвой для настоящей, «горячей» войны и оккупации украинских территорий. В этой войне участвуют как сами российские политики и пропагандисты, так и их наёмники-коллаборационисты в нашей стране. «Телеканалы Медведчука» - только часть этой огромной империи лжи, которая стала создаваться Кремлем сразу же после провозглашения независимости Украины и расцвела в мрачную эпоху Путина. При этом среди наемников есть как искренние сторонник «русского мира», так и обычные «заробитчане», которые готовы за небольшую плату продать и родную мать, и Украину. Собственно, российских пропагандистов это тоже касается. Те же Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев в молодости неутомимо изображали из себя больших демократов, а затем превратились в дорогостоящую обслугу авторитарного режима. Но когда режим рухнет, они первые начнут поливать Путина грязью, чтобы сохранить деньги, имущество и возможность жить в телевизоре.

Нам стоит понять, что ментальность сторонников «русского мира» в нашей стране мы не изменим. Эти люди всегда будут жить мечтой о ликвидации Украинского государства, а паспорт гражданина Украины они рассматривают в качестве удобного инструмента, который помогает содействовать этой ликвидации. И эти люди всегда будут голосовать за пророссийские партии и поддерживать любую антиукраинскую власть - в Киеве, Донецке, Луганске или Симферополе. Но таких людей в нашей стране меньшинство.

Поэтому мы должны думать не о них, а о мерзкой продажной публике. Проще говоря - мы должны лишить этих людей возможности зарабатывать. Мы должны закрыть все бордели - раз и навсегда. Политическая проституция в Украине должна быть поставлена вне закона.

Конечно, патриотами Украины эти люди не станут даже тогда, когда останутся без своих сребреников. Просто потому, что ни одного из них нет даже намека на сердце, совесть, душу. Просто потому, что они любят только деньги. Желательно доллары и евро, конечно - сколько бы они не врали, что любят рубли.

Но если бордели закроются, все эти мерзавцы, по крайней мере, лишатся возможности вредить нам и нашей стране, перестанут растлевать души наивных инфантильных сограждан.

Из политических насильников - депутатов, экспертов и журналистов - они быстро переквалифицируются в управдомы и будут просто жить на доходы от недвижимости, которая досталась им за известные услуги. И это уже будет не проблема страны, а проблема их квартирантов.