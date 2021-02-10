Весна души начинается как раз на Сретение! Легенды, приметы и особенности этого дня

11 февраля, 2021, 16:17

Татьяна Зинченко

Сретение Господне - один из 12 самых больших христианских праздников. Что в нем сакрального и как в этот день душа принимает весну - в праздничном дайджесте Еспресо-TV

Сретение - один из тех праздников, сакральность которых тесно переплетается с легендами и овеваемой романтикой. Хотя бы потому, что он празднуется непосредственно накануне весны и со старославянского языка переводится как "встреча" или "радость". Недаром христианский мир особенно ждет этого дня. И не только, кстати, христианский, ведь истоки Сретения идут еще с дохристианских времен и имеют прямо-таки сказочные предания.

"Старая сказка" о встрече Зимы с Летом

Это интересное верование - еще оттуда, из дохристианских обычаев. Тогда этот день воспринимался как встреча Зимы с Летом, такая легенда поддерживается и по сей день. Зиму изображают при этом старенькой бабушкой, яростной и сердитой, а Лето - юной девушкой в венке. Они спорят (по другим легендам, - борются), и кто победит - идет дальше царствовать на земле, а проигравший возвращается, откуда пришел.

А еще говорили, что "в этот день зима весну встречает, заморозить ее хочет, та же злодейка от своего хотения только потеет".

По народным верованиям, такая встреча происходит два раза в год - на Сретение (Стричення, Стрищення, Громница или Зимобор) - 15 февраля (на 40-й день после рождения Христа) - и в день святой Анны - 22 декабря.

Интересная стретенская история - всего в ней намешано, и иногда важно не столько знать какие-то конкретные факты праздники, а месседж, смысл, который несет этот праздник, почему он почитается церковью и празднуется всем миром. Народ отшлифовал самое важное в каждом празднике: обычаи, приметы, - то, что подтвердило безошибочность и право на существование.

Сретение, или Симеоново Пророчество

В христианском мире сюжет Сретения считают одним из ключевых в цикле евангельских преданий об Иисусе и Деве Марии. Он символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов и превозносит одно из крупнейших событий в христианском мире, которое состоялось в этот день, - встреча Сына Божьего в Иерусалимском храме с праведником Симеоном и пророчицей Анной. Они узнали в Младенцу, которого Дева Мария принесла на посвящение, Спасителя всех людей. И только после этого Симеон смог отойти в вечность - так ему было написано на роду.

Дева Мария и Иосиф Обручник приносят в Иерусалимский храм маленького Иисуса. Его принимает на руки храмовый служитель Симеон Праведный. Рядом с ним стоит храмовая служанка Анна Пророчица.

Симеон - праведный и благочестивый старец по имени Симеон. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя. Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. По преданию, он жил около 300 лет.

В этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон встретил Младенца, взял его на руки и, славя Бога, сказал:

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, - свет к просвещению язычников и славу людей Твоих Израиля".

Исторические свидетельства праздника Сретения

Праздник возник в IV в. в Иерусалимской церкви уже в условиях "легализованного" христианства. Древнейшее документальное свидетельство о нем находится в заметках паломницы Эгерии, где она рассказывает о своем путешествии в Иерусалим в первой половине 380-х годов. Сначала Сретения не было самостоятельным праздником, зато представляло собой частью Богоявленского цикла, но в конце V - начале VI в. начало отмечаться отдельно.

В произведениях христианских святых Сретения упоминается еще в III-IV веках. С Иерусалима праздник распространился на весь Восток, а позднее, по Юстиниана (527-565) Господне Сретение официально становится большим праздником. Далее праздник распространяется и на Запад, по какой-то период приобретя названия Очистка Пречистой Девы Марии, или Пожертвования Иисуса в святыни. На Востоке Сретения относится к Богородичным праздникам и иногда имеет также название Сретения Пресвятой Богородицы.

Мозаика на тему Сретения встречается на стенах древнейшего богородичного храма в Риме - церкви Santa Maria Maggiore (V в.). Это наиболее раннее изображение с этим сюжетом. К нему обращались известные доренесансни мастера - в частности, итальянец Дуччо ди Буонинсенья (1255-1319), голландец Рогир ван дер Вейден (1399-1464), а также ренессансные, среди них - Джованни Беллини (1430-1516).

"Сретение". Дуччо ди Буонинсенья (1255-1319).

В Украине Сретение - один из древнейших христианских праздников, отмечается со времени введения христианства. Однако древнейшее изображение с этим сюжетом, дошло до наших дней, датированное первой половиной XII в. и находится в Кирилловской церкви Киева (1139).

Целебная стретенская вода

В этот день в церкви святят воду и свечи, которые затем приобретают магических значений и свойств.

Сретенской водой, как и иорданской, натирают больное место и верят, что целебная вода поможет. А также пьют, если что-то болит внутри. "По вере вашей да и будет вам" - пишется в святых книгах, и кто знает, возможно, именно эта святая вера спасла очень многих верующих.

Верят в целебную силу Сретенской воды многие и по сей день. Лучше всего эта вода, говорят, помогает от "сглаза" - от болезни, ее могло вызвать "плохое" глаз.

Сретенской водой окропляют и поят скот, чтобы не болел, а также окропляют ее во время первого выгона на пастбище. Пасечники окропляют ею ульи каждое первое воскресенье по молодому месяцу - значит мед не выводиться.

Эту воду долго держат в чистой посуде и берегут как целебный бальзам. А когда надо куда-то в дорогу (так чумаки в древности делали), окропляют ею человека, который будет путешествовать на победу, удачу и счастливое возвращение.

Громница - стретенская свеча

Громницы, Громица - такое еще одно название Сретения - от свечей, которые освящаются в этот день и называются "громичными". Они также служат домашними оберегами и чрезвычайно ценятся. Свечу зажигали сразу, когда приходили из церкви - "чтобы весеннее половодье не повредило посевам и чтобы мороз деревьев не побил". А в течение года хранили такие свечи в углу, или вплетали в дидухи.

Громичная свеча, по поверью, имеет особую силу, ибо оберегает дом от природных стихий, страшных невзгод, а семью - от "злого глаза" и болезней.

Когда гроза, в домах зажигали громничну свечу как надежный оберег.

Существует еще одно толкование названия "громницы": считается, что только в этот день зимой возможен гром.

На Сретение и приметы интересные!

А направлялись они также, в основном, на урожай.

Так, на ночь выставляли тарелку с зерном на двор, а если утром обнаруживали на зерне росу, радовались счастливой примете: урожаю - быть!

Что не желательно делать на Сретение

Не выполняли различных работ, начиная от хозяйствования в доме - убирать, шить, мыть, плести и т.д., - и заканчивая большими работами во дворе (рубить дрова, белить, резать, носить воду) и на огороде (копать, корчевать и т.д.). Но если это работа на благо, работа как помощь, как спасение - такая работа допускалась.

Не надо топить баню, чтобы не рубить дров, носить воды, потому что это также работа, так это логично.

Не надо отправляться в какуе-то далекое путешествие, считается, что оно не будет иметь успеха. Одно из объяснений - переменная погода в этот день, которая может помочь какие-то болезни. В этом году еще и карантин "добавился" на это ограничение.

И не кладите деньги в этот день на кухонный стол: так, как с него исчезают вкусные блюда, незаметно исчезать деньги, не будут задерживаться в хозяйстве.

Приметы Сретения:

Сретение теплое и солнечное - весна теплая.

Ясная и тихая погода в этот день предвещает хороший урожай поля и роения пчел.

Как капает с крыш, так капать и из ульев.

На Сретение с крыш капает - быть затяжной весне, если тепло, а с крыш не капает - весна будет ранняя, сухая.

Ветер на Сретение - к урожаю плодовых деревьев.

Если на Сретение холодно, то уже скоро весна.

Если на деревьях иней - родят хорошо гречка и картошка.

По громнице день ясный, то будет лен прекрасен.

Холода и морозы еще будут продолжаться:

Если в этот день будет солнца, ожидай суровых морозов.

Оттепель - жди поздней весны и береги пашу и хлеб, потому что в поле выедешь нескоро.

Если на Сретение дорогу заметает - весна будет поздней и холодной.

Если в этот день снежок - весной будет дождик, то есть весна будет затяжной и дождливой.

Как на Сретенье с крыш капает, еще большая будет зима.

В этот день оттепель - на раннюю и теплую весну, снег - на дождливую, длительную, а когда вьюга - весна будет поздняя и холодная.

Если в этот день не видно солнышка - ожидай суровых морозов.

Как на Сретенье дорогу заметает, то корм улетает.

Если в этот день метель дорогу пере - весна будет поздняя и холодная.

На Сретение приметы могут иногда даже противоречить друг другу, а это значит, что за ними нужно следить на протяжении всего дня каждый час Сретения для примет имеет значения. Такой он, капризный Сретенский день, и это неудивительно: как-никак, борются зима с летом, и в процессе этой борьбы позиции могут меняться даже чаще, чем каждый час.

"... Как бы она (зима) уже то ни хвицалась, а как лето улыбнется, то солнце засияет, ветер подует и земля проснется!" - говорит Алексей Воропай в книге "Обычаи нашего народа".

А значит, лучшая примета этого дня та, что скоро весна, которая воспринимается нами в одном ряду с любовью. И сколько бы мы не сопротивлялись утверждению о том, что погоду в душе должны делать свою, все же в эти дни должны признать, что так и есть. Потому что еще возможны морозы и ветры, но в Иерусалимском храме старец Симеон уже взял на руки маленького Иисуса, Который принес на землю Любовь.