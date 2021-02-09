Трижды утраченная библиотека Винценза поселилась во Львове

9 февраля, 2021, 18:44

Выставка "Винценз. Библиотека" стала первым событием в отреставрированном трапезной дворца Корнякта

Книга исторических очерков Маколея из частной библиотеки, которую формировала для своих потомков еще прабабушка выдающегося польского писателя и философа Станислава Винценза, отныне будет храниться в Львове в Украинском католическом университете. Ее и другие книги - как домашнюю библиотеку одного из самых интересных европейских гуманитариев - вернул в Украину меценат Николай Княжицкий. Эта книга - одна из немногих из библиотеки Винценза, которая не сгорела в пожаре 1915 года и которую Винценз взял с собой, когда вместе с семьей в 1940 году с помощью дорогих его сердцу гуцулов бежал от преследований сталинской системы из своего родного села в Карпатах через Черногору в Венгрию, информирует Еспресо.Захид.

Тогда Винценз поступил довольно нетипично для беженцев: он взял с собой в странствия (не предполагал возвращение в скором времени) не материальное благо, а самое ценное для него - книги (к сожалению, далеко не все) из домашней библиотеки и свой труд "На високій полонині" (которую со временем - как эпическую тетралогию - сравнят с Гомеровыми "Илиадой" и "Одиссеей"). Третий раз Винценз потерял библиотеку, когда в 1946 году вынужден был эмигрировать дальше в Европу - сначала во Францию, а затем в Швейцарию.

"Человек - это те книги, которые он читает", - отметил в своем приветственном слове на открытии выставки книг из домашней библиотеки Винценза во Львовском историческом музее известный переводчик, историк и интеллектуал Андрей Павлишин, который в свое время был научным редактором перевода с польского биографии Винценза авторства Мирославы Олдаковской-Куфель.

А Винценз читал невероятно много. И не просто читал. Поставив себе задачу распространить гуцульскую культуру шире Гуцульских гор, он переписывался с известными европейскими культурологами, приводя в своих письмах к ним серьезные аргументы, почему они должны с ним согласиться.

Поэтому не удивительно, что среди тысячи раритетных книг, которые Николай Княжицкий переправил в Украину, - Гомер, Данте, Шекспир, Платон и другие. А еще - невероятно интересно - книги с автографами и посвящениями современников и друзей писателя - Ежи Гедройца. Чеслава Милоша, Юзефа Чапского, Густава Герлинг-Грудзинского, многочисленных французских, немецких, американских интеллектуалов. И не только. Оказывается, Винценз не просто читал книги, которые оказывались в его домашней библиотеке, а читал их с карандашом, а иногда вкладывал или вклеивал в эти книги или фрагменты из переписки с автором, или другие тематические вещи.

К слову, когда однажды другому крупному польскому гуманисту и интеллектуалу, лауреату Нобелевской премии Чеславу Милошу сказали, что он великий мудрый человек, тот возразил: "Это не я мудрый человек, я знаю одного мудрого человека - это Винценз". И это не была бравада. Человек, который ввел в европейский культурный оборот украинскую Гуцульщину, который любил свой край и свою малую родину, и - несмотря на смену эпох, государств, идеологий - сумел сохранить человеческое лицо, стал для своих интеллектуальных современников своего рода гуру, учителем, на которого они оглядывались и с мнением которого всегда считались. Несмотря на то, что Винценз не практиковал "тусоваться" в тех или иных кругах, а жил там, где "благословенная тишина" и где "преобладала пастушья работа, близкая к природе, без других проблем, как пастушьи..."

Как признался на торжества по случаю открытия выставки книг из домашней библиотеки Винценза Николай Княжицкий (который, узнав фигуру автора "На високій полонині" еще во времена своей юности, так ею увлекся, что уже не первый раз инициирует в Украине события в его честь), следующим громким шагом к чествованию Станислава Винценза в нашем государстве, должен стать четырёхсерийный фильм, снятый по его книге, которая тесно переплелась с его судьбой и судьбой ее героев.

"Мой товарищ из Америки, который писал сценарий к фильму, признался мне, - рассказал Николай Княжицкий, - что когда начал читать тетралогию Винценза, не мог избавиться от внутреннего вопроса, этот человек сумасшедший, или гениальный. И наконец, понял, что - гениальный. потому что его произведения - уровня Толкиена, невероятная мистерия, и просто удивительно, что мир о ней не знает. А мир не знает о нем потому, что Винценз жил, к сожалению, в то время, когда два преступных режима - коммунистический советский и фашистский - уничтожали и Украиныу, и Польшу. Когда эти режимы не позволили таким людям, как Винценц, открыться".

Кстати, недооценен Винценз не только в Украине, но и в Польше. На этом в своих речах акцентировали немало спикеров, несмотря на то, что этот человек от своих начал принадлежал двум культурам - и украинской (через впитанные с детства любовь к этой земле и этих людей), и польской, потому что родился в польской аристократической семье и воспитывался в римско-католической традиции с ее строгой дисциплиной - канонической и духовной.

"Историческая память объединяет больше, чем язык, - отметил директор Польского института в Киеве Роберт Чижевский. - Например, почему мы дружим с венграми? Потому забыли о 17 веке. Не надо разрушать память, но нужно строить совместную память. И личность Станислава Винценза может хорошо пригодиться".

Ведь, как мы уже писали ранее, Винценз, сумев подняться над групповыми интересами, блестяще справился с задачей показать не только невероятно богатую гуцульскую традицию как "гениальный миф", но также важность различных культур и их единство. Почувствовав карпатскую культуру как неотъемлемую составляющую истории Европы, этот человек показал, что эта культура, ее компоненты - не местная экзотика, а модель, структура, интерпретация мирового общечеловеческого опыта, своеобразный магнит, который держит окружающие культуры. Наконец, продемонстрировал, как можно жить собственной жизнью и одновременно взаимодействовать с другими.

Примечательно, что автором экспозиции в виде связанных стопок книг перед пустым шкафом, на котором возвышается бюст Гомера (страницы из произведений которого, изданных на разных языках, Винценз перечитывал чуть ли не каждый день) является известный львовский художник и искусствовед Влодко Костырко.

Интересно также, что в свое время Влодко Костырко посещал лекции Андрея Винценза - сына Святослава Винценза. Как и то, что можно находить живые мостики между автором "На високій полонині" и лауреатом Нобелевской премии, французом Роменом Ролланом, между Винцензом и президентом Украинского католического университета Борисом Гудзяком, наконец, между Винцензом и нашим современником Влодком Костырко.

"На самом деле мы так близко живем друг от друга, что даже не можем себе представить, - подытожил Николай Княжицкий. - И это говорит только о том, что живем в одной объединенной Европе, семейной Европе, Европе разных народов, где все любят свое и уважают чужое, о которой писал Милош и какой на самом деле жил Винценз".

Напомним, что выставка "Винценз. Библиотека" (которую организовала Общественная организация "Всеукраинский демократический форум" и медийным партнером которой является телеканал "Еспресо") будет экспонироваться во Львовском историческом музее с 8 до 21 февраля. Заметим, что эта выставка стала первым событием в залах Львовского исторического музея после завершения там профессиональной реставрации.

Все фото: Виталий Грабар. фотоагентство LUFA

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