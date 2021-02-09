Гендиректор "Прозорро": мы бы хотели сделать государственные закупки такими же простыми, как коммерческие

10 февраля, 2021, 07:00

В эфире программы "Еспресо: капитал" он рассказал, чем занимается "Прозорро", что было раньше, сколько айтишников работает в компании и сколько денег государство экономит благодаря системе

Василий Задворный - генеральный директор государственного предприятия "Прозорро". До этого более 10 лет работал на руководящих должностях в IT-сфере. В частности, в компаниях "Инком" и Luxoft. В 2015 году, как волонтер, начинал работать над реформой Министерства экономического развития и торговли. В 2016 году возглавил "Прозорро", превратил обычное государственное предприятие в IT-компанию.

Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Давайте с самого начала расставим точки над "і", и скажем, чем "Прозорро" отличается от "Прозорро продажи". Я знаю, что вас постоянно путают.

Да, нас постоянно путают. Но здесь все очень просто: через "Прозорро" государство закупает, через "Прозорро продажи", как ни странно - продает. Соответственно, все, что касается государственных тендеров, когда государство что-то покупает: питание, медикаменты и т.д. - это "Прозорро". Когда речь идет о продаже активов банков, активов банкротов - это "Прозорро продажи", это отдельное государственное предприятие.

Если сравнить вас по размеру - кто больше, кто влиятельнее?

Это довольно специфический вопрос. Я просто назову цифры "Прозорро", потому что цифры по "Прозорро продажи", честно говоря, не помню.

Ежегодно государство проводит закупки на 600-700 млрд грн. 7-8% от этой суммы удается сэкономить благодаря государственному предприятию, департаменту сферы регулирования закупок, вообще благодаря экосистеме "Прозорро".

Это наше влияние на экономику.

Я сейчас быстро не подсчитаю, сколько это - 7-8% от суммы, которую вы назвали. Но речь идет о миллиардах гривен.

Нам удается ежегодно сэкономить примерно миллиард долларов государственных средств для государства.

Мы помним, что в прошлом году были какие-то постоянные атаки на "Прозорро". Некоторые депутаты говорили, что "Прозорро" как-то не очень прозрачно работает, вокруг него есть какие-то компании, которые... Расскажите, как на самом деле работает эта система.

Все на самом деле очень просто. Так же, как работает банковский сектор. Вот у нас есть Нацбанк Украины. Никто не ходит в Нацбанк, не кладет там деньги на депозит и не берет кредит. У нас есть коммерческие банки, которые предоставляют то, что называется "клиентский сервис". В "Прозорро" абсолютно та же логика.

Государство устанавливает правила, владеет ядром системы, устанавливает всю логику, по которой проводятся закупки. Я руковожу государственным предприятием "Прозорро". А вот клиентский сервис - то, что касается колл-центров, которые работают 24/7, вебсайтов с новыми технологиями, мобильных приложений - предоставляют частные компании, которые подключаются к государственной системе, и, собственно, делают то, что называется "фронтендом" ( frontend - это публичная часть приложений и веб-сайтов, с которой пользователь может взаимодействовать, - ред.).

Аналогия понятна. То есть вы - некий глава Нацбанка, только в сфере продаж.

Только маленький.

А все эти компании, которые непосредственно общаются с клиентами, являются как бы "коммерческими банками".

На самом деле уже есть одна государственная компания. Ибо "ПриватБанк" был коммерческим, когда подключался, а теперь стал государственным банком.

В вашем представлении было упомянуто, что вы превратили "Прозорро" в ІТ-компанию. Почему вы так считаете?

Тут достаточно простая история. До "Прозорро" государство печатало газету. Настоящую бумажную газету, она называлась "Вестник государственных закупок". Мы даже храним один из экземпляров как некий музейный экспонат. И, собственно, после того, как система была внедрена в пилоте, надо было найти государственное предприятие, которое будет ее поддерживать и развивать.

И вот государственная компания "Внешторгиздат" была переименована в государственное предприятие "Прозорро", и сейчас зарача этого предприятия - это развитие и разработка информационно-коммуникационных систем. Так, немножко бюрократически, ее называют.

Люди, которые раньше работали на этой государственной компании, работали, считайте, в типографии газеты. Там были редакторы, которые читали текст, была типография. Мы передали все эти станки в Министерство обороны. На базе всего этого надо было построить компанию, которая работает со спринтами, беклогами и аджайлами (спринт - временной промежуток на выполнение запланированных задач; беклог - перечень всех пожеланий к продукту; аджайл - гибкий подход к управлению проэктам, - ред.).

Это очень сложные слова и для меня, и для нашей аудитории. Но речь идет о сроках, которые используют именно в ІТ.

Это классическая ІТ-компания.

Сколько у вас программистов работает?

Совокупное количество ІТ-команды сейчас составляет 40 человек. Но это не только программисты, это и бизнес-аналитики, тестировщики, то, что называется девопсы (девопс - это специалист, который работает на стыке должностей программиста и системного администратора и занимается автоматизацией, - ред.).

Это такая средних размеров ІТ-компания. Нормальный объем для мировых масштабов.

Были замечания к "Прозорро" еще такого рода: якобы эту систему очень легко обойти мошенникам, которые могут проводить какие-то согласованные закупки. Как с этим на самом деле? Есть ли такие случаи? Если они есть, что вы можете с ними сделать?

Смотрите, здесь очень простая аналогия.

Хотелось бы, чтобы "Прозорро" был неким робокопом, который через интернет электричеством бьет нарушителей, сразу втыкает им что-то в мозг, исправляет их поведение. Но на самом деле "Прозорро" - это некий светофор или регулировщик, видеокамера, шлагбаум, просто стоит на перекрестке и регулирует правила. Мы фиксируем нарушения. Мы видим, как рынок закупок происходит.

Еще раз, просто представьте: до "Прозорро" мы просто нормально не могли посчитать, на какую сумму государство объявляет закупки. Сейчас мы знаем - ежедневно объявляются 20 тыс. закупок, есть 35 тыс. заказчиков, ежегодно с государством сотрудничают 250 тыс. поставщиков.

Сейчас все оцифровано.

Это все видно. Буквально каждый с мобильного телефона может это увидеть.

Если кто-то нарушает эти правила движения, как вы говорите...

Дальше полиция, а в нашем случае контролирующие органы - это не только Нацполиция, это и Государственная аудиторская служба, и судебная система, которые должны наказывать за эти нарушения.

А сколько людей или компаний были наказаны в прошлом году?

Судебных приговоров было немного больше, чем 50.

То есть 20 тыс. закупок ежедневно, и за весь прошлый год только 50?

К сожалению, не так много было наказано нарушителей.

Я понимаю, что вы не можете этого говорить, но я убежден, что Государственной аудиторской службе стоит работать более тщательно.

Ну, я бы сказал, что действительно, сфера контроля является очень определяющей для повышения эффективности сферы закупок. Это правда. И это один из фокусов, над которым мы работаем с коллегами.

Перед тем, как поговорить на другие темы - мы спросили людей на улицах Киева, знают ли они, как найти закупки своей школы или больницы. Это не социологический опрос, но никто не ответил, что знает, как это сделать. Между прочим, это можно делать.

Любой. С мобильного телефона, с ноутбука. Собственно, на то, чтобы посмотреть закупки своей школы или управления образования у меня уйдет минуты две, полторы из которых я буду доставать ноутбук. То есть это все видно онлайн, можно смотреть.

Школа собирает деньги на ремонт - можно посмотреть, проводила ли она эту закупку, есть ли у нее в бюджете эти деньги, планировала ли она эту закупку, на какую сумму. Очень просто. То есть если в вашей школе собирают, или врачи просят деньги на бумагу для принтера, на что угодно - вы можете зайти и посмотреть в Интернете, это доступно.

Сайт prozorro.gov.ua - это сайт системы "Прозорро", где собраны ссылки на все аналитические инструменты. Кстати, нашими партнерами из экосистемы - коллегами из "Дозорро" разработан специальный инструмент для мониторинга закупок именно школ. То есть можно прямо на карте выбрать свою школу - и посмотреть, какие связанные с ней закупки были проведены, это можно мониторить.

Немного такой философский вопрос - возможно, у нас все видно не потому, что мы такие классные, а именно потому, что у нас в государстве все так плохо. То есть для более развитых стран, где закупки проходят с меньшим процентом коррупции, такая система просто не нужна.

На самом деле, не совсем так. Системой "Прозорро" интересуются много в мире. Количество международных наград, которые мы получили именно за свою открытость, является свидетельством этого.

Я бы сказал, скорее "Прозорро" задал новый тренд. Очень многие развитые страны внедряли систему закупок гораздо раньше, чем Украина - это середина 1990-х - начало 2000-х годов. Поэтому их системы старые и менее развитые, чем то, что есть в Украине сейчас.

Уже сейчас компоненты системы "Прозорро" внедряются везде в мире - и в Восточной Европе и на Кавказе, и на Ближнем Востоке, и в Африке. "Прозорро" - это система с открытым кодом. Это значит, что любой может ее взять, посмотреть, нет ли там каких-то возможностей что-то подкорректировать, и использовать у себя. Так поступила Молдова - просто взяла открытый код системы - и она делает закупки на копии украинской системы.

Значит ваш ответ, что "Прозорро" уже достигла своего максимального развития, и не надо ничего делать, что планов на будущее у вас нет?

Это на самом деле вопрос где-то на 1,5 часа, если я буду кратко рассказывать. Но еще короче - нет, конечно. Объем работ увеличивается ежегодно. Мы видим, что можно еще сделать. Нам бы хотелось, чтобы государственные закупки были такими же простыми, как это сейчас происходит в электронной коммерции.

Я всегда говорю, что в мире, где Amazon является одной из самых дорогих компаний, странно было бы не видеть перспектив развития для государственных закупок. И мы точно будем делать все для того, чтобы государственные закупки были простыми, понятными, безопасными и эффективными.

И чтобы каждый родитель или каждый пациент больницы заходил и сам мог это проверить.

Но на самом деле, чтобы ему это было и не нужно, потому что все было бы очень эффективно.