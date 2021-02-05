Детектив с жертвой, львовские вурдалаки и ужас в Крыму - 5 книг, где творятся невероятные вещи

5 февраля, 2021, 07:00

Сергей Руденко

Книги в этой подборке полны мистики и магии - от психологического детектива до увлекательного фэнтези. Их героям придется познать горечь измен и поражений, осуществив полное приключений путешествие и найдя общий язык с удивительными существами из давних легенд. Но прежде всего - найти общий язык с ближними, а иногда даже с самим собой

Джефф Эббот. Вина. - М .: Фабула, 2020

Этот роман заставит вас не спать по ночам, а его интриги и загадки будут держать ваше внимание на последних страниц этой запутанной истории.Тугой узел событий будет распутан только в финале этого напряженного детектива. По сюжету, девушка пережила страшную автокатастрофу, которую помнит только фрагментами, и потеряла близкого друга. Однако впоследствии главная героиня превращается из жертвы в подозреваемую. Сможет ли она вспомнить, что же произошло той страшной ночи? Пытаясь восстановить в памяти события, предшествовавшие ужасной аварии, героиня фактически вынуждена провести собственное расследование. Ей лгут сплошь. Одни - потому что имеют корыстный интерес, другие - потому что мечтают отомстить за прошлые обиды, еще кто-то - потому что не желают причинять ненужной, по их мнению, боли. Всем придется заплатить - прозрением, признанием, а кому-то - даже жизнью. "Лицо Джейн было очень бледным. - Что? Просто позвольте мне уехать. - Нет. Иди и поздоровайся с ним. Иди и посмотри, что ты наделала. - Одной рукой Перри вцепилась девушке в волосы, второй держала ее за плечо и тянула к Девидовой могиле, просто из-за безупречного холодного и влажного газона. - Дорогой, посмотри, кто к тебе пришел. Это - Джейн. Ты помнишь Джейн? Она тебя убила ".

Татьяна Бонч-Осмоловская. Пока есть на земле цикады и оливы. - М .: Каяла, 2021

До самого финала этой книги не смотришь на то, что в путешествие во времени и пространстве, о котором рассказывает автор, проживающая в Австралии, приглашают не только взрослых, но и подростков - настолько "старшим" выдается возраст проблем, которые в ней рассмотрены. Прежде всего, конечно, это классическая ситуация в семье пятнадцатилетней героини по имени Аня, которая магическим образом разрушается автором, не сбавляя своего градуса благодаря роскошному стилю повествования и сказочной атмосфере - отец с гостями презирает жену песней о чужеземной красавице, и она отправляет дочь по волшебный гребень, который сделает ее неотразимой. Во-вторых, это мастерски закрученный сюжет, в котором далекое королевство, встреченные чудовища, сопроводительная магия и мистика, которые скорее напоминают неадаптированные произведения братьев Гримм, чем выхолощенную цифровой реальностью современную подростковую литературу. Наконец, действо, которое разворачивается в этой невероятной истории, происходит, кроме остальных сказочных мест, в Киммерии, Таврии, Крымском ханстве, Тавриде - то есть в Крыму! Как ведется нашей Ане в том благословенном краю детства и отрочества, что она поняла по дороге и какие приключения с ней произошли - как с Гердой, Лирой Белаквой и остальными героинями со мирового наследия, которым стоит ее сравнить - об этом можно узнать из этой необычной и интереснейшей книги.

Наталья Довгопол. Странствующий цирк серебристой дам. - М .: Виват, 2021

Начинается все в этом магическом романе с провала, ведь коронный номер бродячего цирка - выступление гигантского ручного волка - останавливает юная зрительница, которую все считают причинной: она сходит на сцену и укрощает грозного зверя. Что это, как не ведьмовские чары? Цирк идет дальше, в полное приключений путешествие украинскими землями начала ХХ века, где придется искать общий язык с удивительными существами с давних легенд. Но именно с той встречи в полосатом шатре, на один вечер натянутом среди скошенного поля, берет начало новая история: о тех, кто ищет любви и справедливости, о людях и оборотнях, один из которых путешествовал из самого Лемберга, пытающихся найти свою истинную сущность. "Она просто двигалась, куда дул ветер или куда направляла ее движение ведьма, - узнаем мы малую храбрую героиню, которая укротила волка. - Однажды Митрофановна превратила девочку в агатовое кольцо, продала постоялому купцу на базаре за несколько кип, а когда среди ночи наваждение спало, она очнулась у господина на столе и сама под вечер вернулась к ведьме. Она бывала вороной кобылой, уткой и муравьем, а совсем недавно благодаря знакомому водяному побывала и рыбой. И откуда ей было знать, когда чары рассеиваются? Никогда в жизни она над этим не задумывалась. Она вообще не думала. Она просто была ".

Терри Пратчетт. Глиняные ноги. - Л .: Издательство Старого Льва, 2021

Автор этой книги - один из самых популярных английских авторов, чьи произведения выходят многомиллионными тиражами. Придуманный им Плоский мир кардинально изменил жанр фэнтези, а эпопея о местных героях и их героях не заканчивается. Сейчас городская стража начинает новое расследование! Правителя Ветинари пытаются отравить, анк-морпоркские серые кардиналы снова мечтают о восстановлении королевской власти и "лепят" себе короля - хотя так или иначе для города это неудачная идея. Между тем в Анк-Морпорка одно за другим происходят загадочные убийства, в которых едва ли не единственной зацепкой являются следы белой глины. Среди горожан растет недовольство големами - бездушными фигурами из глины, которые выполняют тяжелую работу. Действительно ли они - лишь орудие в чьих-то руках, а имеют собственный - злой или добрый - умысел? Так мы становимся свидетелями зарождения мощного движения големов, которые начинают освободительную борьбу.

Барбара Контини. Мортина и призрачный друг. - М .: Школа, 2020

В этой истории накануне Нового года на заброшенной вилле появляется таинственный мальчик-призрак. Откуда он взялся? Именно это и пытается выяснить Мортина, девочка-зомби, и ее верный пес Смуток. Мортина на все решится ради друга: и оторвет себе руки-ноги, и выбросит голову в окно, и прокрадется в церковь, а также скроется в гробу. Страшно? Конечно! История о Мортине получила мировую известность и переведена на более 20 языков. По сюжету, Мортина - обычная девочка, только она зомби! Вместе с тетей и собачкой она живет в заброшенном замке. Однажды к ним в окно стучит мальчик-призрак, который не помнит, кто он такой. А это очень плохо! Потому что призраки, которые забыли свое имя, попадают в землю Забвение и исчезают навсегда! Но мальчику повезло. Мортина ничего не боится и сделает все, чтобы спасти своего нового друга! Добрая и смешная итальянская сказка, придуманная и нарисованная Барбарой Кантини, уже стала популярной в Европе.