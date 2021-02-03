3 февраля, 2021, 13:51

Никто не удивляется, когда поэты пишут о любви. Напротив, то, что они позволяют себе много размышлять о чувствах, воспринимается как норма, потому что кому же еще воспевать все радости и боли, рождающиеся из любви?

Интимная лирика хорошо читается в период своей влюбленности - о, это прекрасное время юности и молодости! - и стихами хороших поэтов даже можно кому-то признаться. С ними можно пережить сложный период неразделенной, безответной любви. Но в конце, когда люди вступают во время зрелости, многие из нас перестает не только читать интимную лирику, но и вообще позволять себе размышлять о любви, говорить о ней или ее проявлять. Или же устанавливаем очень четкие границы, в которых можно себе позволить любить и за которыми - к любви нельзя. Может показаться, что я преувеличиваю, потому что человек как таковой нуждается любить, но даже очень беглый взгляд на большинство отношений, а также на состояние социума говорит, к сожалению, об обратном. Любим, но так, чтобы не прилагать усилий. И очень редко кто осознает, что любовь можно углублять. Что в ней можно совершенствоваться и над ней работать. И что, когда в тебе есть любовь, невозможно быть равнодушным к тому, что происходит в мире, который тебя окружает. Что любви не будет уменьшаться от того, что с кем им поделишься; наоборот, деление любовью только ее умножает.

Я пишу об этом, потому что часто чувствую в нашем социуме невероятный дефицит любви. Сейчас за масками не видно, улыбаются ли люди в транспорте, магазинах, на базаре или просто на улице, но хорошо видно и слышно, как не раз ссорятся, потому что кто толкнул, обманул, нахамил или обидел. Никто не имеет привычки намеренно мусорить в своем доме, но наши улицы, парки и леса, к сожалению, часто полные мусора. На прошлой неделе я стала свидетелем странного случая: женщина на базаре, доставая из сумочки бумажную салфетку, впустила ее в снег - и даже не стала поднимать. Когда ей крикнули: «Женщина, вы что-то упустили» - она ответила: «Это просто салфетка», - и ушла. Да, салфетка - пока она используется по назначению. А когда она лежит на снегу на базаре - это уже мусор. И это тоже не о любви, а о ее дефиците. Не верю, что можно кого-то по-настоящему любить и мусорить в городе, где живет тот, кого любишь. Все хотят пить чистую воду, но не одно предприятие выводит канализационные трубы прямо в реки, и, кажется, что те, кто так поступает, ничуть не осознают, что эту воду потом придется пить, потому что другой нет. Что ее будут пить те, кто нам дорог. Что ее пить наши дети, о которых мы говорим, что их любим. Как можно любить и травить?

Как можно любить определенное лицо и не любить мира, в котором мы живем? Любовь - зрелая и добра - приумножается. Если нам не безразлично к человеку, если наше сердце полнится любовью, нам не безразлично ко всему, что нас окружает. Если мы заботимся о любимых, то заботиться и о мире вокруг нас. А мы говорим, что кого-то любим, но вливаем в землю тонны химии, вырезаем леса и выстреливаем зверюшек, еще на этой земле уцелели. И наши дорогие никогда не увидят оленят, выходящие из леса прямо на дорогу; не будут знать, как плюскоче в чистой воде в реке среди города форель; как ходят парками прекрасные фазаны - потому что этого всего уже нет. Мы это все уничтожили. Любовь - это не только об отношениях двух, это зрелая радость пребывания там, где ты есть, забота о мире, который нам подарен, об экосистемах, к которым относимся. Зрелая ответственность за место и за людей, которые рядом с нами. Если ее нет, сложно говорить о любви. О ней сложно говорить и тогда, когда мы одариваем теплом только маленький круг ближайших нам человек, а вне его не позволяем себе быть хорошими. Скорее критиковать и ссориться, чем лишний раз улыбнемся.

Невероятно странно, часто думаем, что мы полны любви, а на самом деле просто хотим, чтобы нам было хорошо. И желательно, чтобы нас никто не трогал и ни о чем не просил, а тем более не требовал больше, чем мы можем дать. Конечно, есть и другая сторона медали: есть те, кто проявляет любовь и внимательность, щедро ими делится и от этого становится только счастливее. Но сегодня думаю о этих первых и не могу понять: почему не раз мы так боимся любить? Когда-нибудь обожглись и кто нашу любовь отверг или пренебрег? Или потому, что мы росли в атмосфере, когда сами недополучили любви и теперь, соответственно, не умеем, а может, просто не есть из чего ее генерировать?

На фоне всех этих дефицитов любви особо выделяются люди, которые, как светлячки, умеют осветить любовью пространство вокруг себя. Занимаются тем, что любят, и любят землю, на которой живут. Спасают бездомных кошек и собак и помогают людям в потребности, сортируют мусор, выезжают в леса не только чтобы отдохнуть, но и чтобы там убрать. Радуются и делятся радостью не только с домашними, но и несут ее с собой повсюду, куда приходят. Светятся ней и сами ассоциируются со светом. Знают, что ответственность не отменяет свободы, а вседозволенность не оказывает жизнь счастливой. Невероятно хочется, чтобы таких «светлячков» ставало больше. Чтобы никто из нас не боялся хотя бы на шаг выйти за пределы своей зоны комфорта и проявить немного любви к кому-то совсем незнакомому: приветливо среагировать на того, кто только толкнул меня в метро; пропустить в очереди старшего и перекинуться с ним несколькими словами; в конце концов, позвонить первом к друзьям, с которыми давно не слышались; или просто простить кому-то обиду, потому что обиды всегда препятствуют нам любить так сильно, как мы к этому призваны.

Хорошо осознать, что любовь - это путь, а не что-то данное раз и навсегда. Это ежедневный труд с большими и меньшими поражениями и победами, а порой даже борьба. Но в конечном итоге любовь - это огромная радость. Чтобы ее узнать, стоит жить. Мудрые люди говорят, что смысл жизни в том и состоит, чтобы научиться любить, познать суть любви, и чувствовать себя любимым. И уж точно не в том, чтобы мир, в котором мы живем, постоянно досведетельствовал ее дефицит.