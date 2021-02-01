Виталий Портников: Зеленский – наша проблема, а не проблема Байдена

1 февраля, 2021, 12:13

Портников Виталий

Даже украинскому президенту Владимиру Зеленскому стало ясно, что после знаменитой истории с телефонным разговором с Дональдом Трампом и контактов президентского окружения с адвокатом Трампа Руди Джулиани взаимопонимания с новым президентом США и его администрацией у него может и не получиться

А значит, нужно в срочном порядке исправлять ситуацию. Ну, например, созерцать церемонию инаугурации нового американского президента в обществе временной поверенной в делах США в Киеве. Или давать интервью американским журналистам в надежде, что Байден их посмотрит или прочитает.

Очень надеюсь, что не посмотрит. И не прочитает. Для нашего же с вами блага. Потому что иногда лучше молчать, чем говорить. Потому что такой фестиваль дилетантизма – серьезный удар по американо-украинским отношениям. Я даже допускаю, что Зеленский хотел, как лучше. Но получилось – как всегда.

В результате вместо серьезного разговора о двусторонних отношениях мы наблюдаем всхлипы и стоны. Зеленский, оказывается, обижен на своего недавнего кумира Дональда Трампа. Но и к Байдену у него есть претензии – почему Украина до сих пор не в НАТО? Как будто Байден – король НАТО, а мнение других стран-союзников никакого значения не имеет. Ну и с вакциной приходится стоять с протянутой рукой – потому что оказалось, что Украина не в списке приоритетов ЕС и ей будут отдавать вакцины с излишков.

Мы видим человека, который хочет, чтобы проблемы его страны с безопасностью решал Байден, проблемы с вакцинами – Меркель, чтобы он мог говорить всякую ерунду в беседах с коллегами, а отвечали бы за последствия этой безответственной болтовни Трамп с Джулиани. Возникает вопрос: кто захочет усаживаться за стол переговоров с инфантильным подростком, даже если не менее инфантильные соотечественники избрали этого подростка своим президентом? Байден? Меркель? Макрон? Да, они вынуждены разговаривать с человеком, который обладает мандатом главы большой европейской страны. Но то, что король – голый, видно невооруженным глазом любому серьезному, да и несерьезному политику. И если этого не хотят видеть украинцы, то эта ошеломляющая куриная слепота – наша проблема, а не проблема Байдена.