"Запрет" Булгакова и тотальная украинизация. Все о фейках пророссийских сил в Украине

1 февраля, 2021, 13:41

Так называемый "русский мир" переживает кризис жанра. Глубокий шок от того, что украинская идентичность не была раздавлена российскими танками. А даже несмотря на вторжение накачала мышцы, отрастила чешую и отточила когти. И уже может дать звонкую пощечину ценителям коллективного толстоевського и адептам мифа об "одном народе"

Но сначала офтоп. Мы уже неоднократно рассказывали о том, как выглядит идеальная Украина в глазах России. Это образование без истории, без культуры, без истории. С полным победобесием и российскими войсками в тылу. Мы уже увидели тестовые образцы этой Малороссии на территории оккупированного Крыма и террористических клоак "ЛНР" и "ДНР".

Особенно фейки и манипуляции о притеснениях росийськощелепних ценителей Пушкина и дня Победы обострились после введения в действие закона об украинском языке в сфере обслуживания. И полезли из трущоб российской великой культуры такие доморощенные прометеи, как профессор-ватниця педуниверситета имени Драгоманова Евгения Бильченко. Которая на полном серьезе заявляет публично, что закон 16 января - "очередной набухший лимфоузел на теле онкобольной американской колонии". Неудивительно, что за образование в такого ватного педагога будущим учителям приходится еще и платить немалые деньги. На самом деле такие коллективные Бильченко существуют и разрушают психику студентов пока министрами образования у нас ставят такую "ни рыбу, ни мясо" как плагиатор Сергей Шкарлет. Но одно радует - такие послы русского языка и культуры скорее отпугивают чем привлекают. И это плюс. Единственное, что жаль, эта сорокалетняя женщина до выхода на пенсию искалечит еще не один курс своего вуза.

Далее был новое украинское правописание. Его отменил Окружной административный суд Киева - то же скандальное судилище Павла Вовка, который гордится своими навыками политической проституции. Правительство уже сказало, что будет обжаловать это безобразие. Академия наук высшей школы жестко написала, что решение ОАСК разрушило многолетнюю работу ряда ведущих лингвистов. И главное отметила угрозу реванша: "реально не трудно видеть, что оно (решение - ред.) лежит в русле масштабного антиукраинского реванша, который осуществляется в последнее время, в том числе и через инструменты коррумпированной и контролируемой пророссийскими силами судебной системы".

И здесь уже добавлю я, а в чем маразм ситуации. Дело в том, что НАБУ и САП подозревают руководство и ряд судей Окружного админсуда Киева и других лиц в попытке захвата государственной власти, участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием. Глава упомянутого суда Волк много месяцев уклоняется от допроса и скрывается от вручения повесток следователями. Так какого черта этот преступник решает, каким правописанием пользоваться украинцам?

А вишенкой на торте являются нынешние манипуляции, что украинская власть якобы запрещает "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова. О чем начали вопить два "слуги народа" Макс Бужанский и Даниил Гетманцев. А еще больше размазывать говно по трубам о тотальной украинизации начали рупоры Кремля. Но дело вот в чем. Госкомтелерадио на днях не дало разрешение на ввоз 17 книг, которые содержат признаки антиукраинской пропаганды. И среди них было только одно издание "Мастера и Маргариты" издательства "Азбука-Аттикус".

Ибо вот, что там было - "в предисловии к книге Михаила Булгакова" Мастер и Маргарита "издательство" Азбука-Аттикус "пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц , которые создают угрозу национальной безопасности. Это издание не будет распространяться в Украине".

То есть запрещено только одно издание из-за российской пропаганды агрессии против Украины, а вот "Мастера и Маргариту" других изданий у нас хватает. На любой вкус.

Все это - "Мастер и Маргарита" Булгакова в украинских интернет-магазинах по состоянию на вечер 31 января 2021. Никто и ... Опубликовано Сергеем Руденко воскресенье, 31 Января 2021



Вот генеральный директор и владелец издательства "Фолио" Александр Красовицкий на собственном опыте объясняет, почему важно бороться с российскими информационными спецоперациями под прикрытием - "мы просто продаем великую русскую литературу".

То есть, видим в последнее время несколько волн массированных ударов по украинскому языку и культурному пространству со стороны наших северных соседей и их миньонов в парламенте и университетах. Но им не выиграть, дороги у нас есть здравый смысл и умение проверять фейки от Бужанского.

От себя добавлю, что лучшее, что можно сделает с Михаилом Булгаковым и Федором Достоевским - это перевести их на украинский и забыть все, как страшный сон.

Я напомню, что украинский неоклассик Михаил Драй-Хмара стал жертвой сталинских репрессий, так в свое время перевел идеально Пушкина, Лермонтова, Цвейга, Шарля Бодлера и Поля Верлена.

Такие люди и такие переводы мировой классики советской власти не были нужны, так как им необходимо было искоренить миф о тупом украинском народе без интеллигенции и украинский - как язык села.

Поэтому наших неоклассиков массово сгноили или на Колыме, или в Сандармоха. А их произведения и переводы были запрещены до независимости.

Сейчас же вылезают бильченки, бужански, кивы с заявлениями о запрете русской литературы. Причем уверена, что большинство из них читали преимущественно или газету в нужнике, или разве телеграмм от своих кукловодов.

Победа будет за нами. В идеале - если бы все упомянутые фамилии украинофобов читали свои российские томики за пряником в Туле.