Топ-25 самых вкусных блюд февраля: салатные фантазии, грибные супы, мясо по-особенному и романтическая выпечка

1 февраля, 2021, 08:58

Татьяна Зинченко

Известные кулинарные мастерицы советуют в феврале готовить с весенним вдохновением и делятся рецептами вкусных, полезных и нарядных блюд

Последний месяц перед весной - февраль - бросает хозяйкам сразу несколько вызовов. Во-первых, надо встретить весну в хорошей форме, потому что от хорошего вида мамы, подруги, жены, сестры зависит и настроение родных и их мотивация. Это не значит, что каждая хозяйка должна сбрасывать лишние килограммы, как мы любим ставить такую задачу, причем не всегда оправдано. Достаточно просто внимательно отнестись к себе: где-то подкорректировать питание, где-то - пересмотреть свои стереотипы и комплексы, зарядиться фантазией, отбросить навязчивые мысли - и вперед, к весне!

Относительно питания, то хозяек учить не нужно. На их кухнях царит овощной рай, фасолевый-гороховые видуминки, творожно-яичные фантазии, ореховые, маковые, яблочные вкусности. А что еще нужно, чтобы насытить витаминами и микроэлементами организм на практически первой ступеньке к весне?

В феврале много праздников, на которые также будет хотеться приготовить что-то особенное. На Сретение Господне - один из самых больших праздников христианского мира - мы будем готовить что-то особенное.

А еще - День всех влюбленных - ну как тут не приготовить что-то хорошее, романтическое, а главное - несложное?

Наши кулинарные мастера, хозяйки, которым мы доверяем и рецепты которых любим, и на февраль подготовили нам целую новую книгу с рецептами. Поэтому читаем и выбираем!

Вкусный, быстрый и красивый пирог с лососем и цуккини от Инны Самолюк (Голобиани)

"Нравится и взрослым и удивительно - детям. Готовлю не первый раз, использовала, как магазинное тесто, так и домашнее, на вкус не влияет. Но вариант, который больше всего мне понравился - это со слоеным тестом, оно очень вкусное", - говорит хозяйка.

Ингредиенты: 1 шт. - слоеное тесто круглой формы; 1шт. - слоеное тесто прямоугольной формы; 5 кусочков лосося по 120-150 г каждый; 2 цуккини (средней величины) 100 - 150 г сливочного сыра типа Philadelphia; соль; перец, смесь итальянских трав; веточки молодого зеленого лука, 1 зубчик чеснока.

Приготовление: Наколите слоеное тесто круглой формы вилкой, отступив от края примерно см 8-9. Оставляя центр пустым, по кругу выложите кусочки рыбы и заверните краем, который оставили, внутрь (предварительно слегка смазать края водичкой). Острым ножом разрезать рыбу с тестом на кусочки по 3 см и разверните в сторону так, чтобы рыбку было видно.

В сливочный сыр добавьте немного соли, перца, смесь трав, чеснок пропустить через пресс и мелко рубленую зеленый лук, хорошо перемешайте.

Цуккини нарежьте на очень тонкие кружочки, в идеале овощечисткой (если нарезать ножом, потом не очень получается хорошо их свернуть).

Слоеное тесто прямоугольной формы нарежьте на равные по толщине полоски и каждую полоску смажьте сливочным сыром (ширина моего теста 24 см / каждая полоска по 4 см, длину я не измеряла). Начните выкладывать на тесто нарезанные кружочки цукини, немного отступив от нижнего края полоски. Затем сверните одну из полосок с цуккини в круг, положите на начало второй полоски теста и сверните теперь их вместе и до конца. У нас должен получиться большой цветок с цуккини.

Устанавливаем полученный "цветок" в центр теста с рыбкой, красиво расправляем и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 - 40 минут. При желании цуккини можно легонько смазать (масло, лимон). И эта красота готова!

"Сердечная" выпечка от Лилии Цвит

Как себе знайте, а сердечки в феврале надо уметь печь. Хотя бы потому, что весна "на носу", которая и является сплошной романтикой. И февраль со все еще пока холодными морозными вечерами, с Днем влюбленных, побуждает к теплым разговорам и теплым напиткам со вкусными печеньками, и хорошо, когда они - сердечки. Это - хорошо, вкусно и приятно!

Наша замечательная кулинарная мастерица, руководитель кулинарной школы Лилия Цвит научит нас, как быстро и просто справиться с таким интересным и вкусным задачей.

"Такое печенье раньше у нас готовили практически в каждом доме на свадьбу и большие гости. Оно невероятно вкусное и простое в приготовлении, как и большинство старых рецептов. Не знаю, почему такое название, жаль, что не спросила у бабушки. Она их называла" французские печеньки " и пекла на домашнем масле и сметане. Это было обязательным, чтобы на клеше, вместе с пляцками, было печенье, или орешки. Теперь и я часто готовлю его в будни и праздники и всем рекомендую", - говорит Лилия Цвет .

Требуется: масло (маргарин) - 250 г

сметана - 100 г

желток - 1 шт.

мука - 300 г

Для панировки:

белок - 1 шт.

сахар - 100 г

Фаршированная картошка от Ирины Онишкевич

Если надо приготовить блюдо на скорую руку, это - беспроигрышный вариант: вкусно, нарядно, оригинально!

Ингредиенты:

Картофель (более или менее одного размера) - 20 шт.

Мясной фарш - 200 г.

Лук - 1 шт.

Сыр твердый - 100 г.

Сливочное масло -100 г.

Вода - 100 мл.

Специи и зелень - по вкусу.

Приготовление: картофель чистим, ножом вырезаем серединки (делаем ямочки). Фарш солим, перчим. Добавляем нарезанный кубиками лук.

Фаршируем картофель. Выкладываем фаршированный картофель в форму для запекания (между картофелинами можно выложить остатки картофеля от вырезанных "ямочек"). Солим, перчим, заливаем водой и растопленным маслом. Выпекаем при температуре 180 градусов - 50 минут (зависит от размера картофеля).

За 5 минут до готовности затираемых сыром. Пусть подходит!

Грибной суп от Ирины Онишкевич

Очень подходит в холодное время, так - как раз для еще холодного февраля!

"Грибы используйте только те, в которых вы точно уверены, - отмечает хозяйка. - У нас лисички и белые, собраны вручную".

На 3-литровую кастрюлю нам понадобится: 70 - 100 г сушеных грибов

200 г - мяса (курица / утка / индейка)

1 шт. - морковь (среднего размера)

1 шт. - лук (среднего размера)

1 - 2 зуб. - чеснока

50-100 мл - сливок

Соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление: грибы промываем, замачиваем в холодной воде на 2-3 часа.

Готовим бульон (на медленном огне). К мясу птицы добавляем морковь, лук, специи. Грибы процеживаем (воду из грибов сливаем), режем грибы на меньшие кусочки.

Добавляем в бульон и грибы, и уху, которую процедили. Варим все вместе не 2:00 (на медленном огне).

Выжимаем чесночок. Добавляем сливки. Все хорошенько кипит минут 5. Все, уха готова!

Рассольник от Ирины Онишкевич

Разновидностей рассольник немало, но один составляющая неизменной - соленые огурцы.

Нам понадобится: мясной бульон - 3 л.

картофель - 3-4 шт. (средние), рис - 50 г.

морковь - 1шт. (средняя)

лук репчатый - 1 шт.

квашеные огурчики - 3-4 (средние)

томатная паста - 2 ст. л.

Отвариваем картофель с рисом. Солим, перчим по вкусу. Добавляем любимые специи.

На масле обжариваем лук, морковь, добавляем огурчики и томат. Тушим 5 минут. Добавляем в бульон зажарку. Варим вместе 5 минут.

Подаем горячим к столу и наслаждаемся легкой, по мере кисленькой супчик. Пусть подходит!

Пирожки с капустой от Лилии Цвит - просто, легко, красиво и вкусно!

"Румяные, пухленькие, душистые домашние пирожки! Очень простой рецепт и быстрый способ формирования теста! Удается во всех, - убеждена наставница кулинаров Лилия Цвит. - Попробуйте!".

тесто:

молоко - 300 мл

масло - 50 г

яйца - 1 шт.

сахар - 1 ст.л.

соль -1 ч.л.

сухие дрожжи - 1 ч.л.

мука - 500 г

Приготовление:

К едва теплому молоку добавляем соль, масло и молоко и перемешиваем венчиком (если будете использовать прессованные дрожжи, то их нужно развести в молоке).

В отдельную посуду добавляем муку, сахар и сухие дрожжи, перемешиваем.

Постепенно добавляем мучную смесь в молоко и замешиваем тесто, сначала ложкой, потом руками (рекомендую добавлять муку поэтапно, чтобы лучше видеть консистенцию теста). Тесто получается довольно густое, но мягкое. Накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут в теплом месте. Через 10 минут добавляем 1 ст л масла и начинаем месить тесто, примерно 10-15 минут, чтобы оно стало более эластичным. Накрываем полотенцем и оставляем тесто в тепле примерно на 1,5 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме.

Формирования пирожков:

Рабочую поверхность слегка посыпаем мукой, выкладываем тесто, раскатываем толщиной 1 см, разрезаем на прямоугольники, накладываем начинку (у меня это протушена квашеная капуста с томатной пастой) и хорошо залепляем пирожки. Формируем пирожки и оставляем их подходить в форме еще на 15 минут. Верх смазываем желтком и выпекаем при 170 градусах примерно 30 минут, однако, ориентируйтесь на свою духовку.

Нежные эклеры с творожным кремом от Лилии Цвит

"Это просто и очень вкусно!" - убеждает мастер и советует не сомневаться, а печь! А как? - она расскажет!

Нужно для теста: вода - 250 мл

масло - 120 г

мука - 150 г

яйца - 4 шт.

соль - щепотка

Крем: творог - 600 г

сгущенка сыра - 120 г

сахарная пудра - 120 г

масло - 200 г

Блины от Татьяны Козак

Известная кулинарка из Почаева делится оригинальным рецептом блинов, а именно с сырым мясом (фаршем). Говорит, что они очень вкусные и нежные.

Нужно: Молоко 1 стакан - 250 мл.

Минеральная вода 1 стакан - 250 мл.

Яйца - 5 шт., соль

Сахар - 1 ч. л., Мука, масло - 1 ст. ложка

Оставить тесто на 30-40 минут для набухания клейковины, будут очень тоненькие блинчики.

Начинка: Мясо сырое 500 г (перемолоть в фарш)

Лук - 2 шт., соль, перец

(Вода 2-3 ст. ложки в фарш)

Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде, притушкуваты до золотистого цвета. К фаршу добавить соль, перец и воду. Перемешать.

Формируем блины на свой вкус.

Готовые блины обжарить на растительном масле с двух сторон по 2 минуты. Донимать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

Сырник-латте от Лилии Цвит

Невероятно вкусный и нежный корж! Тает во рту! Здесь гармонично сочетаются шоколадный и вишневый вкус! Разрез - просто супер, посмотрите - цвет. И достаточно просто готовится!

Тесто: 100 г масла

2 яйца

120 г сахара

250 г муки

30 г какао

1 ч л разрыхлителя

Творожная масса: 1800 г сыра

6 яиц

250 г сахара

40 г какао

40 г манки

200 мл сока из вишен

0,5 л б. вишен

1 п (40 г) вишневого пудинга

приготовление:

К яйцам добавляем растопленное масло, сахар и взбиваем миксером до светлой пышной массы. Добавляем просеянную муку, какао, разрыхлитель и замешиваем тесто. Делим на 2 части, меньшую часть кладем в морозилку, большую - в холодильник.

Творожная масса: творог перемолоть в комбайне, мясорубке или блендером. Консистенция сыра должно быть кремообразной, если сыр суховатый или твердый, можно добавить немного сметаны. Добавляем сахар, яйца и замешиваем ложкой, а затем миксером. Консистенция получается легкая и кремообразная.

1/3 массы перекладываем в отдельную посуду. К массе оставшуюся добавляем манку, просеянную какао и замешиваем ложкой.

Далее берем 200 мл вишневого сока (если не хватает можно добавить воды) добавляем 1 п вишневого пудинга, перемешиваем и вливаем в 1/3 творожной массы, перемешиваем кончиком до однородности.

Тесто из холодильника раскатываем на пергаменте, перекладываем с пергаментом в форму, делая бортики, выкладываем на тесто шоколадную творожную массу, тогда вишни и вишневую творожную массу. Сверху трем тесто из морозилки.

Выпекаем при 170 примерно 1:00 до подрумянивания. Охлаждаем в форме. Готовый сырник посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Блины с икрой от Татьяны Мельничук

Тему блинов продолжает хозяйка с Тернопольщины.

Для такого варианта праздничных и очень вкусных блинов нужно:

5 яиц

100 г майонеза

1 ст. л. крахмала

1 ст. л. зелени укропа порезанного, соль, перец

Начинка: 2 сырки плавленые, 2 ст. л. майонеза

1 зубчик чеснока

Икра, зелень укропа

К яйцам добавить майонез, крахмал, укроп, соль, перец, все взбить. Сковороду немного смазать маслом и на малом огне жарим 5 блинов. Блины горячие свернуть рулетом, охладить.

Сырки положить в морозильную камеру на 10 минут, потереть на мелкой терке, добавить майонез, видушений чеснок, перемешать, смазать блины.

Блины порезать порционно, один конец посыпать порезанным укропом, положить икру. Красиво и вкусно!

Тарталетки с семгой (лососем) от Татьяны Мельничук

Они готовятся быстро и создают вкусный праздник - вот как раз ко Дню всех влюбленных будет находкой!

Нужно на 10 тарталеток: 100 г семги слабосоленой

1 сырок плавленый, 1 яйцо вареное, 1 огурец, майонез, зелень петрушки, соль, перец молотый.

Рыбу помыть, просушить бумажным полотенцем.

На 300 г рыбы взять 1 ст. л. соли с 0.5 ст. л. сахара, натереть рыбу, накрыть пленкой и оставить на сутки в холодильнике в керамической или поливов, или стеклянной посуде.

Рыбу порезать тонкими полосками на количество тарталеток - 10 шт.

Остальные семги порезать мелкими кубиками.

Так же сделать с огурцом. Яйцо, сырок натереть на мелкой терке.

Яйцо, сырок, огурец, семгу, соль, перец, несколько ложек майонеза смешать и начинить тарталетки.

Тарталетки украсить полосками рыбы, огурца, зеленью по вашему желанию или как на фото. И празднуйте!

Блинные рулеты от Татьяны Козак

Такие блины просто тают во рту, они получаются нежными и очень вкусными. ,

Румяные, тонкие, аппетитные, не прилипают к сковороде и не рвутся. Невероятно вкусненькое блины с тройной начинкой и сметанный крем, всем понравятся.

Нужно:

Молоко - 500 мл

Мука - 4 ст. ложки с горкой

Крахмал - 4 ст. ложки с горкой

Яйца - 4 шт.

Масло - 2 ст. ложки, соль, сахар по вашему вкусу

Сметанный крем: сметана - 500 мл.

Желатин - 4 ч. ложки

ванильный сахар

Сахар по своему вкусу, немного.

Начинка: Вишни, мак, творог, жирный

персик консервированный

приготовление:

Яйца взбить с сахаром, солью, добавить масло.

Всыпать муку, крахмал - хорошо взбить миксером, чтобы не было комочков.

Влить комнатной температуры молоко, взбить миксером и оставить на 10 минут для отдыха.

Перед выпечкой каждого блина нам нужно тщательно перемешать тесто, поднимая крахмал со дна, так как он имеет свойство оседать.

Начинка: Творог протереть через сито, добавить сахар по своему вкусу, ванильный сахар, все тщательно перемешать, если сыр не жирный то добавьте немного сметаны.

Если вишни замороженные (примерно 500 г), разморозить, добавить 2 столовые ложки сухого, перемешать, чтобы растворился. Проварить несколько минут, постоянно помешивая, до загустения, оставить остыть.

Мак промыть в воде несколько раз, залить чистой водой и проварить 10 минут, откинуть на сито, чтобы стекла вода, добавить сахар 1: 1. Быстро перемешать, чтобы сахар не растаял и пропустить через мясорубку.

Можно также использовать готовую маковую массу.

Вариант 1: На 1 рулет понадобится 4 блины.

Один блин смазала равномерно сметанным кремом.

1) блин + вишня

2) творожная масса + персик

3) маковая масса

Выкладываем три блина, трапецией (2 шт. И один блин сверху), смазываем кремом.

И обернуть им (блином со сметанным кремом) подготовлены блины, рулетом, готов сформирован рулет обернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике.

Вариант 2: В сметанного крема добавить нарезанные персики, перемешать, этой массой залить блины, оставить в холодильнике до полного охлаждения.

Можно использовать форму для кекса, выстелить ее пищевой пленкой, выложить несколько ложек сметанного крема, на него - три блина с разными начинками, далее - сметанный крем.

Обязательно оставить в холодильнике, лучше на ночь.

Сметанный крем Для приготовления желе из сметаны нужно растворить желатин в 100 мл горячей воды и прогреть на водяной бане, постоянно помешивая. Сметану смешать с сахаром, влить желатин и все взбить до однородной консистенции.

Оставить на 5-10 минут в холодильнике, чтобы немного загустела масса. Готовьте вкусные блины!

Смузи с манго и чиа от Инны Самолюк (Голобиани)

Согласитесь, отличный праздничный вариант легкого и приятного десерт?

Так что сначала делаем пудинг с чиа:

Чиа - 10 г

Вода - 40 г

Чай с бергамотом - 1 г

Ванильный экстракт - капелька

Кокосовое молоко - 40 г

Кленовый сироп - 6 г

Семена чиа запариваем кипятком - 20 г

И чай запариваем 20 г, дальше, когда семена остынет и начнет набухать и появляться клейковина, добавляем процеженный чай, ванильный экстракт, кленовый сироп и кокосовое молоко.

Накроем пленкой и дадим пудинга набухнуть. Между тем очистим манго и зблендуемо его с 3 кусочками льда. На дно выкладываем пудинг с чиа, а поверх полосе с манго и задекорируем слайсами кокоса.

По рекомендации автора: манго очень хорошо сочетается с маракуя, поэтому можете сделать 50/50.

Курица с яблоками по-армянски от Оксаны Дорош



Львовская мастерица советует приготовить ароматную курицу - это очень вкусно!

Требуется: куриное мясо - 600 г.

яблоки - 2 шт.

картофель - 3-4шт.

морковь - 1 шт.

корица - 1/2 ч.л.

соль и молотый черный перец

вода - 1 мультисклянка

масло - 50 мл.

Для приготовления можно брать любые части курицы. Берем яблоки, удаляем сердцевину, нарезаем на сегменты. Натираем морковь.

В чашу мультиварки наливаем постное масло. Выбираем режим "Жарка", Кладем в чашу мультиварки куски курицы. Обжариваем, переворачивая с помощью лопатки, при открытой крышке мультиварки.

Добавляем к обжаренной курицы морковь и яблоки. Обжариваем, помешивая лопаткой. Добавляем соль, молотый черный перец и корицу.

Кладем нарезанную на крупные сегменты картофель.

Добавляем воду. Включаем мультиварку на режим "Тушение" на 40 минут. Крышку закрываем.

Приятного аппетита!

Рагу овощное с грибами в мультиварке от Валентины Кузьмовой

Хорошое блюдо для тех, кто следит за фигурой. А главное - очень вкусное, полезное!

Требуется: 1 кочан капусты

0,5 л. банки отваренных грибов

1 шт. лука

1 шт. моркови

5-6 шт. картофеля

2 ст. л. томатной пасты

2-3 ст. ложки сметаны

500 г мяса (в рецепте - ошеек)

Соль, перец по вкусу.

Приготовление: Капусту порубить, картофель почистить и порезать дольками.

Мясо поджариваем, добавляем лук, затем морковь. Тушим 5 минут, добавляем грибы.

Все вместе тушится 5 минут. Затем капусту добавляем к капусте с картофелем. Поджариваем томатную пасту со сметаной, все перемешиваем, солим, перчим и тушим в мультиварке в режиме "тушения".

Попробуйте, это очень вкусно!

Мясо из рукава от Валентины Кузьмовой

Требуется: свиной окорок весом 1,5 - 2,0 кг. Запекаем целым куском.

Мясо помыть, дать чтобы стекла вода, ножом сделать надрезы (поколоть). Солим, посыпаем приправами которые любите (универсальная, орегано, копченая паприка, сушеный чеснок). И оставляем на один час.

Делаем маринад: 2 ст. ложки соевого соуса

1 ст. ложки горчицы

1 ст. ложки меда

Все хорошо перемешать, смазать мясо с обеих сторон и оставить еще на один час.

Замаринованное мясо перекладываем в рукав и на противень. Выпекаем при температуре 180 градусов 2 - 2,5 часа.

Можно подавать!

Тертый пирог к чаю от Марии Рябцун

Этот пирог разлетается на ура! Варенье хорошо брать немного кисленькое, например из абрикоса, смородины, смородины. В рецепте - из сливы-алычи.

Мука - 3-3,5 ст.

Маргарин или масло - 250 г

Сахар - 1 ст.

Яйца - 3 шт.

Ванильный сахар - 1 пачка

Разрыхлитель - 1 пачка

Муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар перемешать. Добавить маргарин или масло, перетереть. Добавить яйца. Замесить однородное тесто. Разделить на две части, одну большую, другую меньше. Меньшую часть ставим в морозилку, большую в холодильник где-то на 1:00. Вынимаем и раскатываем тесто, перекладываем в форму на пергамент (форма от духовки). Мажем корж вареньем (0,5 л). Получаем тесто из морозилки и натираем сверху пирога. Ставим в духовку при 180 где-то на 40 - 45 минут. Ориентироваться на свою духовку.

Вынимаем. Можно по желанию посыпать сахарной пудрой.

Витаминный салат от Кристины Ласяк

Молодая хозяйка Кристина, кроме замечательных тортов, умеет готовить и вкусные салаты. Сейчас этот: витаминный, легкий, можно с удовольствием таким и ужинать!

В глубокую миску высыпаем целый пакет микса зелени, добавляем 1 огурец, 1 большой помидор, 1 луковица (лучше фиолетовую), 200 г сыра фета, гренки из черного хлеба, 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. дижонской горчицы, 3-4 ст. л. оливкового масла.

Хорошо все вымешиваем и подаем! Во-первых, это красиво! Но, главное - вкусно и полезно!

Картофельные пончики от Марии Рябцун

"Хочу поделиться с вами вот такими картофельными пампушками. Готовлю их, когда приходят гости, порой и просто для семьи, и делаю на них бутерброды", - говорит хозяйка.

Сварить 3-4 картофелины. Отвар 50-60 мл слить в чашку, остальное не нужно. К картофелю добавить масло, сделать пюре. Поставить, чтобы остыло. В теплом отваре развести 25 г дрожжей, добавить 0,5 ч л соли и 0,5 ч л сахара. Эту смесь добавить к картофелю, добавить яйцо, перемешать. Добавить муку (сколько возьмет) и замесить тугое тесто (почти как на вареники). Сразу формируем небольшие пончики и оставляем где на 40 минут, чтобы подросли. Жарим в масле, периодически поворачивая. Готовые вынимаем на бумажное полотенце, чтобы стекла лишняя масло. Как остынут, разрезаем пополам, смазываем майонезом, кладем колбаску и огурчик или помидорчик. Наслаждайтесь!

"Ленивая жена" от Сергея Бреуса

Потому что в феврале не только женщины должны готовить!

"Во-первых, это название не я придумал, даже не хотелось ее писать, - оправдывается автор на самом деле хорошего рецепта. - Здесь более подходит название" холостяк ", поскольку существует стереотип, если холостяк, то пельмени - это неотъемлемая часть дневного рациона . Так вот я им их где-то раз в два месяца, вот решил разнообразить. во-вторых все делается очень быстро, максимум 15 минут вашего времени, все остальное за вас сделает духовка, - где 40-45 минут".

Нужно: Замороженные пельмени - 750 г

Лук - 2 шт. больших

Сыр твердый - 100 г

Яйца - 4 шт.

Майонез - 240 г или сметану

Соль - 1 ч. Л.

Перец - щепотка

Зелень - по вкусу

Включить духовку. Порезать кубиками лук, помешивая, пожарить на сковороде 3 минуты. Смазать форму маслом, поставить в духовку на 2 минуты (для того, чтобы пельмени не прилипали). Выкладываем в форму пельмени одним слоем, солим, перчим, высыпаем сверху лук. В мисочку бьем яйца, чавим майонез, солим, перчим и хорошо перемешиваем до однородности, заливаем этой заливкой пельмени, последний штрих - трем сыр на крупной терке и посыпаем сверху. Ставим в духовку на среднюю полку, режим верх-низ 200 градусов, вынимаем посыпаем зеленью, "пицца" готова! Оригинально, скажите? Готовьте!

Скальцонья от Татьяны Мельник

Хозяйка делится интересным рецептом с греческой кухни.

Нужно:

400 г муки

0.5 ч. л. разрыхлителя

120 мл оливкового масла без запаха

140 мл сока из апельсина

80 мл коньяка (можно заменить соком)

0.5 ч. л. сахара, соль.

Начинка: 200 мл молотых орехов

100 г абрикосового джема

50 г меда

Цедра 1 апельсина

0.5 ч л корицы

2 ст. л. крахмала

К муке добавить разрыхлитель, остальные ингредиенты, замесить тесто.

К молотых орехов добавить джем, мед, остальные ингредиенты, размешать.

Тесто тонко раскатать, вырезать формой кружочки диаметром 8-10 см, выложить начинку, сформировать, как вареник или положить начинку на край. Защипнуты, свернуть рулетиком, защипаты края, сформировать полумесяцем.

Выпекать при температуре 180 градусов. Готовые обсыпать сахарной пудрой.

Мраморный кекс от Магдалины Шершун

Просто, быстро, доступно и вкусно! Кекс получается хороший, нежный и аппетитный.

Требуется: Мука 350 грамм, масло сливочное - 250 грамм, молоко - 100 мл, яйца - 4 штуки, какао - 30 грамм, пакетик ванильного сахара, сахар - 200 грамм, порошок для печенья - 2 чайные ложки.

Мука и порошок для печенья смешать. Масло, сахар, ванильный сахар взбить миксером, добавить яйца, по одному, еще раз взбить, добавить молоко, перемешать. Добавить муку с порошком для печенья, вымешать до однородности. Делить на 2 части. К одной добавить какао.

Форму для кекса смазать маслом и выкладывать тесто слоями: слой белого теста, слой - темного и т. Д.

Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов 60-70 минут. Посыпать сахарной пудрой. Звать всех к столу!

Романтический торт от Марии Пташник

Галицкая мастерица замечательной выпечки снова делится новым шедевром! Он - идеальный для любителей влажных бисквитов с кислинкой.

Форма 18 см в диаметре

Шоколадный бисквит:

3 яйца

150 г сахара

140 г муки

25 г какао

10 г разрыхлителя

щепотка соли

120 мл молока

60 г масла

Приготовление: яйца взбить с сахаром, солью в пену (взбивать ручным миксером примерно 10-15 мин, планетарным - 5 мин). Просеять муку, какао и разрыхлитель и в 2 подхода добавить к яичной массе, перемешивая лопаткой снизу доверху. Молоко и масло разогреть до горячего состояния, но не кипятить, и добавить в тесто, также слегка перемешивая. Тесто вилять в форму и печь примерно 30 минут в разогретую и духовке.

Как бисквиты остынут, замотать их в пищевую пленку и поставить в холодильник минимум на 6:00, а еще лучше на ночь, тогда их лучше будет разрезать, бисквит не будет крошиться. Разрезаем на 4 коржа.

Ягодное конфи: 400 г малины (мороженой или свежей) - может быть и другая ягода

3 ст. л. сахара, 30 г крахмала (желательно кукурузного)

Приготовление: в кастрюльку с толстым дном кладем все ингредиенты, хорошо перемешиваем, чтобы разошелся крахмал, и ставим на средний огонь. Варим и постоянно помешиваем до загустения. Охладить.

Крем: 200 г сливок 36%

100 г масла

350 мл молока

180 г сахара

30 г крахмала (желательно кукурузного)

16 г ванильного сахара, яйцо

2 ст. л. коньяка

Приготовление: молоко ставим на огонь чтобы закипело. Яйца, сахар, крахмал и ванильный сахар взбиваем слегка венчиком. Как молоко закипит, вливаем по чуть-чуть в яичную смесь и хорошо перемешиваем. Ставим на огонь и варим до загустения. Охлаждаем при комнатной температуре.

Мягкое масло взбиваем с заварной массой и коньяком. Ставим в холодильник на 1:00.

Хорошо охлажденные сливки взбиваем, добавляем к масляно-заварной массы и еще раз взбиваем чтобы все соединилось.

Собираем торт в кольце: корж - крем с бортиками - конфи. И так - трижды.

Торт ставим в холодильник примерно на 18 часов. Затем вытаскиваем из кольца и оформляем по желанию!

Белый сникерс от Юлии Стець-Грещук

Львовская кулинарка этот раз придумала интересный торт - сникерс, причем белый. Что не может не заинтересовать!

Форма 25/35

Ингредиенты на 1 корж, а нужно 2:

5 белков, щепотка соли, щепотка лимонной кислоты. Взбить, добавить 5 ст. л. сахара и взбить до устойчивой белой массы. Добавить 4 ст. л. картофельного крахмала - взбить до однородности. Добавить 4 ст. л. масла и 1 ст. л. уксуса - снова взбить до однородности

Выкладываем тесто на форму с пергаментом и выпекаем при температуре 175 градусов до готовности (это не корж безе, печется, как обычный корж)

Крем 1 (на манке): 400 г молока, 6 ст. л. сахара (можно регулировать по вкусу), 60 г манки -звариты, остудить до комнатной температуры и взбить с 300 -350 г масла. Еще в конце добавить 250 г невареным (сырой) сгущенки.

Крем 2 (арахисовый): 10 желтков, 500 мл молока, 6 ст. л. сахара, 2 ст. л. кукурузного крахмала - сварить до густоты, помешивая постоянно, чтобы не было комочков. Остудить до комнатной температуры.

Добавить 250-300 г измельченного слегка печенья и 300 г поджаренного измельченного арахиса, перемешать.

Составляем корж: Корж + крем 1 (на манке) + крем 2 (арахисовый) + корж верхом вниз, чтобы поверхность была ровной. Сверху украшаем по желанию.

Хозяйка советует взбивать белки до полного растворения сахара. Украсьте красиво, как только можете, а вы можете, убеждена кулинарная мастерица!

И - вишенка на торте! То есть Вишневый торт от Лилии Цвит

Очень вкусный и роскошный торт! Специально для тех, у кого в феврале - особый праздник! Насыщенно вишневый со сливочной ноткой! Нежный, влажный, мягкий! Понравится любителям вишневого вкуса, и не только вишневого. Торт действительно фантастический, кто испечет - не пожалеет!

ф. 20 см

Бисквит: яйца - 6 шт

сахар - 250 г

какао - 40 г

мука - 120 г

разрыхлитель - 1 ч. л

Вишневый мусс: желатин - 25 г

вода - 50 мл

сок от вишен - 300 мл

сметана - 400 г

загуститель - 1 п. 8 ч

крем:

молоко - 400 мл

яйца - 3 шт

сахар - 300 г

шоколад - 80 г

масло - 600 г, вишни - 200 г

Приготовление: Бисквит: Белки взбиваем в пену, добавляем сахар и продолжаем взбивать до устойчивых пиков. Добавляем желтки, взбить. Добавляем просеянную какао, муку и разрыхлитель и перемешиваем на низких оборотах миксера.

Тесто выкладываем на форму с пергаментом и выпекаем при температуре 180 градусов 40 минут.

Охлажденный корж делим на 3 равные части и пропитываем сиропом сахар-вода

Мусс Желатин заливаем холодной водой, размешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы набух.

От вишен отливаем сок в сотейник и ставим на огонь. Когда сироп закипел, снимаем, добавляем готов желатин, перемешиваем, чтобы желе растворилось, и оставляем охлаждать до комнатной температуры.

Далее взбиваем сметану, добавляем загуститель.

Сок с желатином добавляем сметану и взбиваем до однородности.

Важно, чтобы сметана и сок были комнатной температуры, не холодно.

Делим вишневую массу на 2 равные части и выливаем в 2 формы, предварительно обмотанные пищевой пленкой и отправляем в холодильник до полного застывания.

Крем: В сотейник наливаем молоко, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и перемешиваем до однородности. Ставим на маленький огонь и добавляем белый шоколад. Варим до загустения, постоянно помешивая. Как только масса начнет закипать - снимаем с огня, накрываем пищевой пленкой и охлаждаем до комнатной температуры.

Мягкое масло взбиваем, постепенно добавляя заваренную массу. В конце добавляем немного коньяка (по желанию)

Собираем торт: Кольцо обтягиваем ацетатной пленкой. Корж + крем + мусс + крем + консервированные вишни (2 см от края не заполняем, чтобы вишни не утекали) + корж + крем + мусс + крем + вишни + корж.

Отправляем в холодильник для пропитки.

Забираем конитерське кольцо, снимаем ацетатную пленку, украшаем по желанию.

Как же это вкусно и красиво - удивительно!

Пусть вам все удается! Вкусного февраля!