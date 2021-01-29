Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти

29 января, 2021, 11:41

Портников Виталий

Последние голосования в украинском парламенте наглядно продемонстрировали, что никакого большинства у Зеленского больше нет и не будет. Что "Слуги народа" готовы голосовать разве что за откровенно популистские предложения президента – вроде того же закона о народовластии – чтобы потом появилась возможность использовать этот механизм против самого Зеленского. Но голосование по принципиальным вопросам – и уж тем более по вопросам кадровым – демонстрирует, что у фракции Зеленского теперь другие хозяева. А, может быть, эти хозяева и раньше были? Может быть, таким образом бывшему телевизионному комику показывают его подлинное место во властной вертикали?

И это при том, что главные вызовы для Зеленского еще впереди. Экономические и социальные проблемы только начинаются – и никаким снижением тарифов их уже не смягчить. Вакцинацию страны власть популистов провалила. История с Дубинским ставит Зеленского перед непростым выбором. Закрыть глаза на санкции против этого депутата – значит, закрыть перед самим собой дверь в Белый дом. А бороться с Дубинским – значит, бороться с Коломойским, одним из "акционеров" власти прожженных популистов. Бежавший в Брюссель бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный и без всяких пресс-конференций расскажет о коррумпированности действующей власти резидентам всех разведок мира. И это хорошо еще, если только о коррумпированности. Плохо – если о каких-то особых переговорах с Москвой. Ну, хорошо, не всем резидентам – только американцам, англичанам и европейцам. Но для Зеленского и этого будет достаточно. И как отвечать на все эти вызовы, если ни популярности, ни власти?

Ответ прост – никак. Зеленский всего этого просто не заметит. А заметит – так не поймет. А поймет – так перепугается и постарается не замечать.

Так и будет идти ко дну. И Украина – вместе с ним.