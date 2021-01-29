20 интересных пословиц и поговорок о борще: вкус, история и любовь

30 января, 2021, 17:36

Татьяна Зинченко

Борщ для украинца - больше, чем блюдо. Поэтому о нем слагают песни, легенды и чаще всего - сразу за хлебом - вспоминают в пословицах. Поговорки и пословицы о борще - история нашей любви и вкуса

Борщ в нашей кухни - более чем блюдо, это как вкусная визитная карточка ее по всему миру. Недаром его предложили внести в список ЮНЕСКО как наше культурное наследие. Причем рецепт его странным образом корректируется каждой семьей, каждым хозяйкой так, что он получается каждый раз новым, еще вкуснее, насыщеннее, интереснее.

Поэтому о нем много говорят, что видно из народного творчества: пословиц и поговорок.

Борщ - это любовь

"З'їла борщ до кришечки, щоб не боліли кишечки!" - любила повторять моя бабушка.

Нам было интересно и немного смешно: представляли, как хорошо кишечкам от борща. Но "для чистоты эксперимента" уплетали за обе щеки, успевая одна впереди другой выхватывать куски хлеба, обмакивать хороший зубец чеснока в соль, натирать им эти "цеилуйки" и хрустеть, как зайцы.

Бабушка, видя наш смех, строго сжимала губы, для большей серьезности махала указательным пальцем и приговаривала: "Борщ та каша - матір наша!",, сразу же забывала о своей серьезности, опускала палец и замиловано смотрела на мисочки с борщом, который она с такой любовью готовила для внуков. "Борщ і капуста - хата не пуста", - через мгновение вспоминала о своей "просветительской миссии", и тогда ее было слушать -не переслушать:

"Без добавки і борщ не смачний", "Борщ - хоч лице зморщ, а очі витріщ" и другие.

Здесь уж мы приобщались к составлению общей оды борщу и наперебой выкрикивали: "Їж борщ з грибами - тримай язик за зубами!", "Іди-іди дощику, зварю тобі борщику!", "Дим густий, борщ пустий, м’ясо вгору, пір’я вниз".



Но ни поговорки, ни даже смакование борщом нас так не захватывал, как завораживала магия его приготовления.

Она перебирала фасоль: на стол клались цели бусы перистой или белоснежной фасоли, ровно рукой разлагались, как в калейдоскопе, и говорилось детям сказки.



О Кирилле Кожемяке, о Котигорошке, того сильного смельчака. "Слышите, девушки, какие бывают казаки?" - и задумывалась, но фасоль перебирала.



Мыла ее, заливала водой и говорила нам уже спать, потому что мы ночью растем большими.

Утром на лавочке уже стояло ведерко со свеклой, морковью, луком и картофелем. "Шелухуа сварим Веприку, пусть также с нами посмакует".



Веприк, тот "глупый теленок", как мы его называли действительно с искренней любви, еще с рассвета жевал траву за домом, но в любой момент был не прочь подкрепиться всем, что ему давала бабушка. "Не давайте Веприку целых яблок, - кричала она к нам на всякий случай, - потому что он подавится!".

Клала на стол большую деревянную доску и нарезала соломкой: свекла, морковь, картофель складывались в цветные копны космических параллелепипедов, мы тянулись руками что-то сложить из них, но "Ты когда мыла руки, девка?" нас сильно сдерживало.



Фасоль уже давно кипела, мясо в отдельной кастрюльке - тоже. Она доставала мясо, промывала его в дуршлаге и клала к фасоли. Наконец мы также были при деле: то подносили бабушке к плите доску с накрошенными овощами, то тянули сковородку, то бежали на огород по перья лука и укроп, то собирали из кувшинов сметану.

"Бабушка, только без лука", - складівала я руки лодочкой, оказавшись перед бабушкой.



"И без капусты, бабушка, только не добавляй капусты, я не буду его есть!" - подключалась к моим "ультиматумов" сестра Валюня.



Бабушка рассказывала об одном-единственном нашем украинском борще: это любовь. Она говорила, что основной ингредиент этого блюда - обязательная и безусловная любовь. Остальные ингредиенты зависят от хозяйки и тех добрых людей, для кого она готовит борщ.



И варила нам разные борщи, говорила при этом много поговорок и пословиц.



Но мы знали о любви. Это - когда ты готовишь борщ для кого-то.

Фото Марианны Пекур

Борщ - хазяїн!

Люблю, щоб ложка стояла!

Вашим борщем - тільки кишки полоскати!

Борщ - не їжа, а лік!

Подумаєш про борщ - і душа зігрівається!

И сейчас возникают поговорки о нашем кушанье. Потому что мы больше и лучше всего говорим о том, что любим!