Мертвые петли Семенко, компот из патиссонов и псевдо-одесситы из Нежина - 5 книг, которые стоит прочитать зимой

29 января, 2021, 07:00

Игорь Бондарь-Терещенко

Зимой всегда хочется чего-то экзотического, удивительного, необычного. Точнее, нечитаного - и именно с этим могут помочь книги в этой подборке, поскольку их авторы предлагают действительно необычное чтиво, которое утешит зимнее время. Альтернативная история и экзальтированная лирика, современная магия и будни девяностых - все это не оставит равнодушным и прочитается на одном дыхании

Михаил Семенко. П’єро кохає, задається і мертвопетлює. - Л .: Пирамида, 2020

Этот экзотический сборник классика украинского футуризма - "избранные стихотворения лирические, интимные, эротические и квери-футуристические", составлен Юрием Коваливым и Василием Габором. Согласитесь, странная (и похвальная) заинтересованность галицких издателей слобожанским лириком 1920-х. И пусть в сборнике упорно правят "залю" на "залу" и "Атлянтіду" на "Атлантиду", игнорируя тогдашнее правописание (хотя у Семенко скорее его отсутствие), но в целом это проект, стоит величайшего уважения. Вспомнив предыдущего автора-шевченковеда, напомним, что единственным авторитетом, который постоянно беспокоил М. Семенко, был Т. Шевченко. "Ты приносишь мне засаленного "Кобзаря "и говоришь: вот мое искусство. Человек, мне тебя стыдно", - пародируя дядьковскую манеру выражения, обращался М. Семенко в раздражающем манифесте "Сам" (предисловие к сборнику "Дерзання") к воображаемому, собирательному апологету народнических ценностей, в фокусе которых фетишизирован Т. Шевченко. У самого же автора стихов все, конечно, модернизировано, например в "Місті": "Дротові мережки на блискучих ізоляторах / Стрункими рисунками перехрещені ажурної роботи / Залізне тіло онервотончене винахід електричного / новатора". Хотя, лирического "футуризма" при жизни, в которой не "Кобзарь", а партбилет за пазухой и битая жена дома, у Семенко, напомним, так же хватало. Как в классических "Білих столиках": "Панно. Я у вас прошу пляшку пива. / У мене пересохло в горлі. / Будь ласка, не дивіться на меня так пеcтливо - / В мені щось померло".

Галина Пагутяк. Путівник розгублених. - Л.: Пирамида, 2020

Магический мир Карпат в этом романе-мистерии - это только ворота в ту вселенную, куда путешествует из Калиновки возле Острополя главная героиня по имени Мария. А вместе с ней - Йона, сын Ицика и Ривки, из Острополя, что на Подолье, а также Юсуф, старый дервиш, из села в Албанских горах. Путешествуют они в Святой Иерусалим, и путь был бы непростім, если бы не пещера в Карпатских горах близ села Пидзахаричи - своеобразный терминал в небесный и земной Иерусалим - через которую добираются до цели наши герои. Но до этого далеко, как в каждой, даже короткой библейской истории. "Вот Мария, лежащая в крови мужа и сына, руки и ноги у нее связаны, рот заткнут кляпом, она пытается откатиться в темноту... Вот Йона, с неперестающей кровоточить раной на ноге, в тяжелой от грязи шинели, заполз в пещеру в Карпатских горах, и ввинчивается в ее нутро, как уж, которому пора сменить старую кожу". Поэтому и Марии с ее одержимостью, и Йоне с его демонами, а также Юсуфу с запечатанными устами выпала дальняя дорога с множеством приключений, о которых рассказывает известная автор, чей магический стиль распознается с первых страниц...

Антон Санченко. Круз та Лис. Напредодні. - К .: Комора, 2020

Эта книга - из разряда возвращения "имперских" имен в украинскую сокровищницу, и речь в ней в частности о двух легендарных достойниках, которые совершили первую русскую кругосветную экспедицию. Неудивительно, что ею, как напоминает автор, командовали немец и украинец - именно украинцы и немцы строили Российскую империю. "Удивительно то, - подсказывают нам, - как русские умеют присваивать и делать "русскими людьми" всех успешных деятелей, даже если фамилия одного из них фон Крузенштерн и он єстляндской барон, а другого - Лисянский и он из казацкого полкового города Нежин. Так что это реконструкция начала звездной карьеры Юрия Лиснянского, будущего кавалера ордена Святого Георгия, владельца именной золотой шпаги, капитана первого ранга. В начале этой истории автор вспоминает всех нежинцев, "кого вы изучали в школе и не знали, что это они". "Николай Гоголь, малороссийский писатель. Из его" Шинели" вышла вся русская литература. Евгений Гребинка, украинский поэт, неизвестный россиянам автор слов цыганского романса "Очи черные", который так любит Голливуд. Русские пишут - слова народные. Леонид Глибов, украинский баснописец. О том, какая из его басен - "Ведмідь-пасічник" или "Вовк та ягня" - для нас сейчас актуальнее, ученые-лингвисты спорят до изнеможения. А также писатели Юрий Збанацкий, Евгений Гуцало, Анатолий Днистровый и поэтесса Анна Малигон. Не забыл автор и о "псевдо-одессите, нежинском актере Марке Бернесе, который возил шаланды полные кефали и придумал киношный одесский акцент; нежинском писателе-рекордисте Андрее Кокотюхе, которому хватило тормозков для учебы в Киеве на журфаке и для написания 78 книг (на момент, когда я печатаю эти строки), а также о засекреченном нежинце Сергее Королеве, конструкторе космических ракет".

Ольга Кари. Компот із патисонів. - К .: Комора, 2020

Трудно поверить, что все это не так давно происходило в нашей жизни - ананасовый компот из патиссонов, первые женские прокладки, украинские школьники в Абхазии. В целом это целая эпоха - незапамятные "лихие" или "зловещие" 90-е, после которых выросло уже не одно поколение, о чем речь в этой книге. Мои девяностые - это мои школьные годы, тот отрезок жизни, когда очень хотелось быть как все, иметь то же, что и все, одеваться по единому подростковому дресс-коду. Наконец, чтобы у меня были те сотни, тысячи милых девичьих мелочей, которые заполонили ларьки и киоски и деньги на которые моей маме приходилось выкраивать из своей мизерной зарплаты школьной учительницы. В девяностые моя семья не голодала, но нехватка денег ощущалась во всем. Впрочем, не случалось, чтобы дедушка не имел на обед хорошего куска мяса (это была незыблемая статья гастрономического бюджета семьи). И не было ни одного лета, когда дедушка не отправил бы нас с мамой отдыхать на море в Крым или к родне на Кавказ. Но на остальные развлечения и прихоти, кроме. двадцати дней в море и отбивных котлет на обед, было наложено табу: никаких обновок, хороших новых вещей или новейшей модели телевизора. Даже на женские гигиенические прокладки денег едва хватало - бюджет семьи был усечен и урезан, как расходы на украинскую культуру во время карантина".

Максим Беспалов. Східний Вал. - К.: Темпора, 2020

Альтернативная история о путях развития Украины, которыми она могла бы пойти, если бы не случились те или иные случайности, давно и надежно интересует наших авторов. В основном это новейшая история, в которой то УНР выстояла, то Гитлер победил. Существует даже "Украинская якбытология", в которой просчитываются все варианты переиначенной истории. Так и этот роман, в котором после "иного" окончания Второй мировой, а также в результате послевоенных перипетий появились две Украины, и в частности два города, о которых пойдет речь - Днепропетровск и Сичеслав, разделенные Днепром-кордоном. "Сичеслав был финансовой столицей если не всего континента, то по крайней мере Восточной Европы. "Город тысячи банков" за два последних десятилетия сосредоточил почти все денежные потоки от коммерческих отношений между Европой и Азией | и Советским Союзом в частности). Теоретики украинства всегда пророчили для своей страны судьбу мостика между двумя цивилизациями - западной и восточной, и Сичеслав стал памятником этим свершившимся мечтам, Небоскребы его выстроенного вдоль Днепра делового квартала стали в одно и то же время и символом триумфа Украинской державы, которой все удалось, и охранными башнями, огромной цитаделью на границе с диким полем". Так что на улице 80-е, и на стадионе в футбольном матче должны сойтись два "Днипра". Понятно, что это будет что-то большее, чем футбол.