Вероника Мовчан: Товарооборот с ЕС вернулся к уровню 2017-2018 годов

25 января, 2021, 14:39

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Вероника Мовчан рассказывала о том, что экспортирует Украина, основных торговых партнеров и результаты 2020 года

Вероника Мовчан - директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций. Експертка по вопросам международной торговли, в частности, Всемирной торговой организации и торгового соглашения с ЕС. Ранее работала в Гарвардском институте международных исследований [Киев] и Миссии Всемирного банка в Киеве. Завершила магистратуру и аспирантуру в Киево-Могилянской Академии. стажировалась в Стэнфорде, в США и в Немецком институте экономических исследований.

Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Можем ли мы уже подвести итоги 2020 года в Международной торговли, озвучить какие-то общие цифры по объемам торговли, назвать наших основных стран-партнеров?

В принципе да. Хотя это немного необычно, потому что обычно официальные данные о торговле появляются позже. Но сейчас мы имеем очень хороший инструмент от таможни, которая начала обнародовать данные по итогам года через несколько дней после завершения каждого месяца. Соответственно, уже в январе мы знаем декабрь.

И мы знаем, что по результатам 2020 года ситуация в торговле оказалась значительно более благоприятной, чем мы ожидали в начале кризиса коронавируса и в начале локдаунов не только в Украине, но и во всем мире.

А в цифрах это сколько - если говорить об объеме, о деньгах?

По данным таможни, в 2020 году товарный экспорт Украины составил 49 млрд, и он лишь на 1,7% меньше (в деньгах), чем это было в 2019 году.

Это в долларах считается, насколько я понимаю?

В долларах. Да, обычно торговля считается в долларах, это стандартный подход.

И импорт сократился на 10%, в долларах, и он сейчас составляет 54 млрд по сравнению с 60 млрд в прошлом году. Таким образом мы имеем сужение отрицательного сальдо торговли товарами. Но если в 2019 году это было более 10 млрд, то сейчас мы имеем меньше 5 млрд.

Фактически, я хочу еще раз подчеркнуть, мы экспорт, который сохранился практически на уровне предыдущего года, несмотря на все кризисы как в Украине, так и в странах-партнерах. Потому что по сравнению с предыдущим для Украины кризисом в 2014-2015 г.г., который был нашим кризисом, внутренним, этот - глобальный, и он очень сильно ударил по нашим странам-партнерам.

Соответственно, мы сейчас имеем продолжение тенденции изменения географической структуры торговли. Европейский Союз (ЕС) остается нашим основным партнером. Фактически товарооборот с ЕС вернулся примерно до уровня 2017-2018 годов. Особенно если мы будем смотреть на экспорт.

Госпожа Вероника, когда вы говорите "Европейский Союз", имеете ли вы в виду все 27 стран, входящих в это сообщество?

Я даже считаю 28, потому что я смотрю на таможенную территорию - и то, что в 2019-м году было подписано соглашение Brexit, на режим торговли в течение 2020 не повлияло. И Великобритания в этом году была частью таможенной территории, поэтому я говорю о ЕС-28. Но даже если убрать Великобританию, ситуация не изменится, потому что пока мы не очень активно торгуем с этой страной.

Какова роль Китая? Насколько я знаю, если брать отдельно по странам, а не по союзам, то Китай выходит на первое место.

Да. Это уже второй год, когда Китай является крупнейшим торговым партнером Украины среди индивидуальных стран. И по результатам 2020 году на Китай приходится 14% украинского экспорта, что вдвое больше, чем мы наблюдали еще год назад.

То есть в 2019 году долю Китая - 7% экспорта, в этом - уже 14%. Очень стремительный рост на фоне падения всех остальных.

Это как-то продиктовано политикой нашей власти? Это целенаправленный разворот, или это природные какие-то явления - просто в Китае был большой спрос на наши товары, поэтому Китай и занимает такое важное место?

Это объединенные усилия. С одной стороны, первый драйвер - это, конечно, спрос на наши товары со стороны Китая. И то, что Китай в период коронакризы рос поривяно с другими нашими торговыми партнерами. Но с другой стороны это и усилия власти, потому что для некоторых товарных позиций, например, для подсолнечного жмыха, приобретались разрешения, приобретались подтверждения безопасности товаров для того, чтобы зайти на китайский рынок. То есть были усилия государства, направленные на то, чтобы получить эффективный доступ.

Вообще, очень интересно сравнивать торговую структуру Китая и ЕС. С одной стороны, Китай растет очень быстро. Но если посмотреть на структуру торговли, в Китай мы везем очень немного товаров - примерно 200-300 торговых позиций. Главное - это сырье, более двух третей, и несколько позиций доминируют. Подсолнечное масло, это уже не сырье, - она важна, но сырье все равно доминирует: например, зерно и руды.

Железная руда?

Железная руда, конечно.

А в Европу широкий ассортимент товаров?

В ЕС значительно шире - мы везем немного меньше 2,5 тыс. позиций, или как посчитать: если от нуля - то там даже больше. И в ЕС мы везем почти тот ассортимент, который мы везем в любую страну мира. То есть где-то 80% товаров, которые мы хоть куда, еще почти в 200 стран, поставляем, - мы везем и в ЕС.

Предлагаю поговорить о наших товарах, которые мы экспортируем. Но перед тем - мы спросили у людей на улицах, что, по их мнению, Украина продает за границу. Называют преимущественно агропродукцию. Звучали кукуруза, пшеница, сахарная свекла, конфеты, масло.

Что на самом деле Украина поставляет за границу?

В принципе, люди правильно понимают. Сейчас 45% в экспорте в этом году были сельскохозяйственные товары и продукция пищевой промышленности. Если смотреть по индивидуальным - не пшеница, а кукуруза. Кукуруза - это номер один. Но, если посмотреть еще по середине этого года - тогда на первое место вышла, насколько я помню, подсолнечное масло. То есть последние результаты сбора кукурузы нового урожая немного перекомпонировали структуру. Поэтому если смотреть в целом, наверное, подсолнечное масло уже переработана и кукуруза, как сырье, - это то, что мы везем больше.

Сахарную свеклу не везем. Пшеницу - да, везем, конечно, но меньше, чем кукурузу. Конфеты - безусловно, но опять-таки, меньше в объемах, чем кукурузу.

А почему наших украинских товаров так мало готовых на полках европейских супермаркетов? Я знаю, что есть даже специальные магазины, но не так много. В обычном супермаркете Европы сложно найти что-то с Украины.

Основной объем, который мы поставляем - и в ЕС, и в мире, - это так называемые товары промежуточного потребления, дальше перерабатываются уже на конечные продукты.

Хотя с ЕС в последнее время абсолютно устойчивая тенденция, что Украина все больше и больше поставляет товары для конечного потребителя. Неинвестиционные товары, а именно для конечного потребителя, которые имеют больше появляться на полках супермаркетов. Это и пищевой продукции, но также это и одежда, также это и бытовая техника, которую мы тоже достаточно активно везем в ЕС. Насколько я помню, по итогам года где-то 14-15% - это продукция для потребителя.