Чему может научить песня

26 января, 2021, 07:00

У каждого в памяти живут голоса каких-то любимых исполнителей. Нам кажется, справедливо или нет, что только они наиболее адекватно исполняют произведение того или иного композитора. Более того, что в расчете именно на этот голос композитор и создавал песню или оперную арию, что именно его слышал, старательно рассаживая ласточек нот на рисованные провода партитуры. И не имеет большого значения то, что исполнитель родился через триста, скажем, лет после смерти композитора. Они встречаются в вечном "сейчас" музыкального произведения

Среди необозримого количества исполнений кантат или "Страстей" Баха для меня одним из таких наиболее подходящих духу баховской музыке голосов является голос Юлии Гамар. Впервые я услышал его лет тридцать назад, смотря "Жертвоприношение" Андрея Тарковского. Последний фильм гениального режиссера, незадолго перед тем умершего от неизлечимой болезни в Париже, начинался пронзительным "Erbarme Dich" из "Страстей по Матфею". С тех пор и по сей день сердце всегда отзывается характерным трепетом, узнавая этот голос как голос кого-то невероятно родного и очень важного в нашей жизни. На YouTube можно легко найти ролик с упомянутым исполнением "Страстей" под руководством Карла Рихтера. Исполняя "Erbarme Dich", еще совсем молодая в то время Юлия Гамар с головой уходит сама и одновременно погружает нас в трепетный мистический транс искренней и жаркой молитвы. После этого исполнения все другие интерпретации кажутся мне как минимум неубедительными.

Другой пример - хрустальное сопрано Сиссель Ширшебо. Мы можем слышать его в нескольких саундтреках к фильму "Титаник", в рождественских и сольных альбомах норвежской певицы, наконец, в многочисленных оперных ариях. Для меня первым опытом знакомства вперемешку с узнаванием голоса Сиссель Ширшебо стало исполнение до невозможности затертой хорошими и плохими интерпретациями песни Сольвейг из "Пер Гюнта" Эдварда Грига. Собственно из-за этой залапаности популярного произведения я долгое время предпочитал чисто оркестровое его исполнение, без голоса и без слов. Казалось, что ни одна из исполнительниц, даже любимых, уже не сможет тронуть и убедить меня (в этом заключается самая большая беда каждого тысячи раз прокручиваемого на разные лады произведения). И тут случилась эта, "истинная" Сольвейг, голос которой, возможно, отдавался и в сердцах Грига и автора первоисточника, Генриха Ибсена. В тот знаменательный день я слушал песню Сольвейг на повторе раз двадцать и она не надоедала, наоборот, появлялись все новые и новые нюансы понимания ее звучания.

Сегодня люди в целом мало читают, а если и читают, то, по моему мнению, совсем не те книги, которые стоило бы прочитать в первую или по крайней мере во вторую очередь. "Пер Гюнт" Ибсена - один из примеров таких несправедливо маргинализированных произведений. А прочитать его было бы целесообразно, хотя бы ради лучшего и более полного постижения контекста, в котором появляется потом музыкальная интерпретация Грига и песня Сольвейг как его составляющая. В "Пер Гюнте" речь идет о жгучей просто для нашего времени проблеме самозабвенного эгоиста, который, прикрываясь масками ложно понимаемого права на свободу, отдается безудержному активизму сомнительной предприимчивости и политического авантюризма, разрушая собственную и чужие судьбы. Главный герой принадлежит к уж никик не узкому, к сожалению, кругу людей, лелеющих собственное "я", и в то же время боящихся взять на себя ответственность за тех, кого, вспоминая Экзюпери, мы приручили. Увидев на пороге своего дома Сольвейг, которой он и мизинца не стоит и которая совершенно неожиданно ответила взаимностью на его любовь, отягощенный предыдущими грехами беспутной жизни, Пер Гюнт больше всего боится расстаться с привычной вседозволенностью. Наврав любимой, что скоро вернется, Пер Гюнт исчезает в дальних краях. А верная Сольвейг терпеливо ждет его, день за днем, год за годом. Именно к этому периоду и относится ее песня из произведения Грига: "Может, пройдут зима и весна, а затем лето, и так круглый год. Но когда-нибудь ты все-таки вернешься, я знаю, и поэтому мне надо подождать, как я и обещала ранее. Господь укрепит тебя, где бы ты ни шел, благословит тебя, когда ты предстанешь перед Его престолом. Я буду ждать тебя здесь, ждать, что ты вернешься, и мы снова встретимся, мой друг ".

Между тем Пер Гюнт спекулирует церковным антиквариатом и торгует рабами в Америке, прибегает к разным, в том числе и политическим, аферам, успевает даже побывать в сумасшедшем доме. Через несколько десятков лет, сопровождаемый нечистым и галлюцинациями, Пер Гюнт возвращается в родную Норвегию.

А Сольвейг, что же Сольвейг? Постаревшая и полуслепая, с посохом и молитвенником в руке, она идет в церковь. Выходя из дома, в котором им не пришлось жить вместе, и встречая на пороге Пер Гюнта, она не упрекает его за утраченные годы, за страдания одинокой жизни. Напротив, радуется и благодарит его, горячо уверяя, что он ни в чем не виноват, что все эти зимы и лета, которые Пер Гюнт растратил на бесплодные поиски себя, он оставался самим собой в ее сердце, в ее вере, надежде и любви. Это абсолютно неистовый и неожиданный финал. Тот, кто боится самопожертвования и ответственности, теряет себя. Но даже для него есть в этом мире тот, кто любит и хранит его образ, его сущность, кто молится и ждет. Перед ней оказывается бессильным все, что стремится забрать наши души в жертву, перед ней никнет и исчезает сам нечистый. Поэтому не стоит менять верность и преданность на морок самовлюбленной самодостаточности, какие бы иллюзорные сокровища она не рассстилала перед нашими завидющими не раз глазами.