Виталий Портников: Языковые спекуляции продолжатся. И в Киеве, и в Кишиневе

22 января, 2021, 12:23

Портников Виталий

Конституционный суд Республики Молдова признал противоречащим Конституции страны закон "О функционировании языков на территории Молдовы", который был принят молдавским парламентом на излете правления пророссийского президента Игоря Додона

Тогда парламент, в котором большинство все еще составляют политические силы, аффилированные с Кремлем, постарался принять целый пакет законов, чтобы усложнить жизнь новому президенту Молдовы Майе Санду. И закон "О функционировании языков на территории Молдовы" был среди них.

Этот закон продемонстрировал, что Додон ничем не отличается от Януковича или Медведчука и готов спекулировать на языковых проблемах даже не до выборов – чтобы активизировать пророссийский электорат, а после них – просто еще раз продемонстрировать свою преданность Путину и "русскому миру". И, разумеется, этот закон вполне сравним по своей взрывной силе с печально известным украинским законом Кивалова-Колесниченко. Только авторы украинского – вернее, антиукраинского - закона пытались обойти украинский язык с помощью региональных властей и расколоть страну, а авторы молдавского – вернее, антимолдавского закона – пытались превратить русский язык в "язык межнационального общения" в стране, в которой почти 78 процентов граждан считает родным языком румынский. А русский язык? Его родным считает 9 процентов жителей. И тогда возникает вопрос – почему представители национальных меньшинств, украинцы, гагаузы или болгары, должны общаться с молдаванами на русском, а не на румынском языке? Конституционный суд, между прочим, именно на этот и основывался, когда напомнил, что в стране есть районы, в которых украинский язык используется большим количеством жителей, чем русский язык. И тогда почему из языков национальных меньшинств именно русский язык оказывается в привилегированной роли почти "второго государственного"?

Разница между Украиной и Молдовой, пожалуй, в том, что украинскому Конституционному суду понадобились годы, чтобы признать неконституционность закона Кивалова-Колесниченко– и то только по процедурным соображениям. А молдавскому Конституционному суду понадобились считанные дни – и по содержанию закона. Но это не означает, конечно, что Додон или Медведчук успокоятся. А самое главное – это не означает, что успокоится Путин.