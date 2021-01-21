Смелянский: 30 лет Украиной руководили "дешевые менеджеры", у них все в шоколаде, страна в заднице

21 января, 2021, 10:28

Игорь Смелянский - генеральный директор "Укрпочты" с 2016 года. Ранее работал в Соединенных Штатах, в Украине и в России на руководящих должностях в частном секторе. В частности, в аудиторской компании KPMG, в банках City, ПУМБ и "Промсвязьбанк", в консалтинговой компании Boston Consulting Group

Учился в Одесском государственном экономическом университете на факультете международного маркетинга, после третьего курса перевелся в США, где получил дипломы бухгалтера, юриста и бизнес-образование в нескольких университетах: Pace University, Georgetown University и The George Washington University Law School.

В эфире программы "Еспресо: капитал" Игорь Смилянський рассказал, чем занимается "Укрпочта", почему хочет предоставлять банковские услуги и чем отличается от "Новой почты", а также о планах на этот год и свою зарплату. Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Скажите с самого начала, зачем нам "Укрпочта" в XXI веке? Уже есть электронная почта, все могут писать письма на компьютер.

Но посылку вы не можете по е-mail получить.

Пока еще нет. Разве что через 3D-принтер.

Через 3D-принтер - возможно. Но почта - это то, что сейчас связывает много людей. Особенно во время карантина. Особенно в Украине. У нас большая страна с низкой плотностью населения. В Украине много людей, 13 млн, живет в селах, а 10 млн из них - в селах с населением менее 2 тыс. То есть, например, в Украине 7 тыс. сел имеют население менее 100 человек. Понимаете, что из цивилизации там мы и, в лучшем случае, церковь.

То есть там нет даже интернета.

К сожалению, да.

Нам из Киева кажется, что везде уже есть.

Там, кстати, к сожалению, нет мобильной связи. Я только открывал новое отделение в селе в Киевской области, недалеко, где-то ехал 2,5 часа. У меня мобильный работал минут 40 в течение этого времени.

Но мы должны обеспечивать эти услуги. И "Укрпочта" - это такой приют цивилизации. Мы уже доставляем лекарства, доставляем еду, посылки. То есть без нас будет трудно. Более того, одна цифра, чтобы было понятно: банки присутствуют в 5% населенных пунктов страны. 5%! В 95% их нет. Но люди должны платить и коммунальные платежи, должны платить налоги, получать свои деньги. И это то, что делает "Укрпочта". Например, приносит домой 3,6 млн пенсий каждого месяца.

Жалуются, что именно сеть "Укрпочты" уменьшается, потому что закрываются стационарные отделения в небольших населенных пунктах - это так или не так?

Это не так. Более того, "Укрпочта" по закону должна быть в каждом населенном пункте. Мы говорим о том, что надо цивилизовуватися. Как мы только что с вами говорили - нету связи. Но услуги должны быть! Более того, Национальный банк Украины наложил на нас обязательства подавать отчетность каждый день в течение года. Никто не спрашивал, есть ли связь.

Потому что происходит? Мы переходим в небольших деревнях на передвижные отделения. Это то же самое отделение. Это бригада из трех человек. Они приезжают в села, начальник отделения приходит или в сельсовет, или в наше отделение и работает так же, как это было. А почтальон и водитель в это время развозят пенсии и посылки.

Что это дает? В первую очередь дает возможность увеличить эффективность. Вы же понимаете, что почтальон микроволновку не понесет, а машина привезет и микроволновку, и продукты, и лекарства - так лекарства же испортятся, а так холодильник есть в машине и мы их привозим.

И главное - все жалуются на заработные платы почтальонов. Но когда 300 человек, почтальон работает на 0,3% ставки - там нечего делать - и получает копейки. Когда мы внедряем передвижные отделения, заработная плата увеличивается, потому что это полная ставка, это иностранные комфортные автомобили. И это заработные платы на 70% больше, чем они были. это 9-10 тыс. грн и более, которые получают люди в маленьком селе.

Давайте еще раз объясним, как это работает. То есть машина приезжает на целый день?

В зависимости от того, сколько людей. Если 100 человек, то там нечего делать.

Целый день, но она работает по графику - точно так же, как работало отделение. Приехала. Человек вышел из машины. Там три человека: начальник отделения вышел и обслуживает людей (надеюсь, скоро с компьютером) в сельсовете или там, где удобно людям.

А водитель и почтальон объезжают. Потому что, например, что происходило: в Черниговской области расстояние между селами значительна. И почтальон идет 15 км. Мы понимаем, что ни она не зарабатывает, пока идет, ни мы не зарабатываем.

А машиной быстрее.

А машиной она может обслуживать больше клиентов.

И сейчас такие погодные условия, только машиной и нельзя.

У нас мощные машины - есть и четыре на четыре, есть и резервные машины. Поэтому именно это даст возможность даже там, где нет интернета и мобильной связи обеспечить современные услуги. Почему? Потому автомобиль сначала дня загружает данные, работает в режиме или онлайн и вечером загружает снова.

Может принять и платеж карточкой?

Все, и платеж карточкой, все это будет первый раз, когда мы завершим этот проект, где-то до конца этого года или начале следующего. Это будет впервые в истории Украины, когда цифровые услуги будут доступны на 100% территории страны. Впервые будет.

Сейчас вы сказали, сколько получают пенсию через "Укрпочту"?

3,6 млн пенсионеров.

Это кэш?

Кэш.

Зачем в XXI веке кэш, когда есть банковские карты?

Ну вы знаете, что карточки не работают, когда нет Интернета или POS-терминала. Мне все задают эти вопросы. А как вы себе представляете бабушку, которая идет покупать свеклу? Там Apple Pay там, к сожалению, пока не работает. Банки присутствуют в 5% населенных пунктах Украины. Банкоматы - в 30%. То есть вы понимаете, что если вы в деревне и вам сейчас нужно - если честно, это очень неприятная ситуация.

Представьте, что вы - бабушка, вы получили пенсию на карточку и у вас закрылся банк. Две тысячи отделений банков закрылись только за последние 2 года. В селах, где 2 тыс. (Жителей, - ред.) Их вообще нет. Теперь вы с карточкой. Локдаун. Ближайший банкомат где-то в райцентре. Понимаете, да? Что вы должны потратить где-то 100 грн в маршрутку, если она ездит.

И если есть здоровье на это.

И если есть здоровье. То есть мы ставим людей в неловкое положение.

То есть наличные сейчас - это необходимость?

Это необходимость. Но мы уже 3 года пытаемся получить разрешение от НБУ, чтобы "Укрпочта" стала банком, как это происходит в 87 странах мира.

Украина по этому показателю знаете, где? На уровне Танзании. У нас 40% украинский не имеют банковского счета. 40%. С помощью "Укрпочты" мы бы смогли этот вопрос решить.

В Украине уже был опыт почтового банка, знаете, "Аваль".

Только он не работал в небольших деревнях, он работал с пенсионными средствами. Я работал даже в "Авале". Он работал в более-менее крупных населенных пунктах.

Критика со стороны других коммерческих банков состоит в том, что как "Укрпочта" хочет себе какие-то особые условия ведения банковского бизнеса - не такие, как у всех банков.

Да. Единственное условие - в селе, где 300 человек, не ставить кассу за 30 тыс. долларов, потому что это немного дорого, понимаете, - и не укреплять бронированные машины в селе, потому что они просто не проедут по нашим дорогам. Не потому, что не хочу, а потому, что не проедет. Понимаете? Это единственные требования, по которым "Укрпочта" просит исключений. Мне кажется, что это должно содержание, правильно? Но мы будем страховать, все как полагается.

Поэтому банки более боятся, - извиняюсь, - но их там нет!

Они сами там не хотят работать, и вам не дают?

Они сами там не хотят. Очень простой вопрос, я знаю, в вашей программе оно поднимается - закон о земле принят? Принят. В законе прописано: все расчеты по земле исключительно в безналичной форме.

Мой вопрос: там, где есть земля, нету банков. Как мы надеемся, фермеры будут набирать кредитную историю? Как они будут покупать, если у них нет счетов, они вне банковской системы.

Пан Игорь, перед тем, как поговорить на другие темы, давайте послушаем людей. Мы опросили их на улицах, спросили очень простой вопрос - "что стоит изменить в работе" Укрпочты ". Вот такая реакция людей. Сетуют, говорят, бабушек много - а что же, в нашей стране есть разного возраста люди.

Нас сравнивают с конкурентами. У них только хипстеры, а у нас и бабушки, и хипстеры. Поэтому мы должны сделать так, чтобы было удобно всем - и мы, кстати, это сделали. Что мы сделали, кстати, чтобы очереди стали меньше? Мы ввели такую услугу, называется "счастливые часы". "Счастливые часы" - это когда комиссия за коммунальные платежи вдвое меньше к обеду, чем после. Поэтому бабушки у нас сейчас приходят до 13:00, платят коммуналку, экономят средства. А люди с посылками приходят после. Поэтому, за счет этого, мы уменьшили очереди. По коммуникациям нужна работа. Кстати, у нас и в Viber есть сообщения, и мобильное приложение. Единственное, что у нас по сравнению с частными конкурентами, не все посылки отслеживаются, потому что они дешевые. То есть посылки без отслеживания, мы просто не можем передать.

Можно выбрать: хочешь - отслеживают, а хочешь - не отслеживает?

Отслеживают, но чуть больше платишь. Будем улучшать. У нас значительные планы на этот год, на 100% изменить IT-инфраструктуру. Я хочу, чтобы все было удобно. Нельзя работать на IT-инфраструктуре 1999 года. И я уверен, что людям это понравится.

Вас сравнивают с "Новой почтой", конечно, там есть разница в тарифах, разница в качестве обслуживания. Вы вообще похожие компании, или только название "почта" там пересекается?

Две основные разницы: в "Новой почты" три продукта, у нас - 52. Даже если вы оператор, вы должны знать 52 продукта: газеты, письмо простое, рекомендуемое, международное, посылки быстрые, не быстрые.

До сих пор газеты выписывают?

Газет 600 млн грн - это газет существует около 2800, а единичный тираж где-то 6 млн 700 тыс. 70% подписки делаются в селах. Мы сделали, чтобы было удобно, онлайн. То есть сегодня можно уже подписаться онлайн, никуда не выходить. Даже бабушки можно выписать в деревню газету онлайн. Кстати, многие это делают.

И поэтому мы разные компании.

Более того, мы должны работать по всей, 100%, территории Украины.

Это закон обязывает.

Мы представляем Украину в ООН, во Всемирном почтовом союзе. Это обязательство всемирное - быть в каждом населенном пункте.

Даже если убыточное отделение, вы его должны держать.

У нас много убыточных отделений. И да, мы должны предоставлять услуги. Даже если из Австралии придет письмо в наименьшей село - мы должны по регулируемым тарифам доставлять эти почты. У нас 50% услуг - это государством регулируемые услуги.

Вы и тарифы сами не можете выставлять?

Мы не можем, к сожалению. Кстати, могу сказать, сегодня все государственные услуги убыточны.

Например, доставка пенсий выходит из минималки 4200 грн, доставка газет - минималка 5000 грн, и доставка писем - 4700 грн. То есть все государственные услуги на сегодняшний день "Укрпочта" доставляет в убыток и должна профинансировать из других источников.

Очень странная ситуация. А общий финансовый результат - вы убыточные, или вы дотационные, или вы прибыльные?

Мы в предыдущем году оплатили только дивидендов государству 202 млн грн. То есть у нас было 404 млн грн чистой прибыли, из которой, согласно законодательству, мы 50% заплатили.

Предыдущий - это вы говорите о?

О 2019 г.

Потому 2020 еще не закрыт.

2020 еще не закрыт, поэтому я не имею права комментировать. Но он будет прибыльный.

Тоже прибыльный. Если бы мы были убыточны, нам бы огромные международные институты не предоставили бы кредитных средств. За предыдущий год ЕБРР, Европейский инвестиционный банк утвердили 100 млн евро кредитных средств "Укрпочте" на передвижные отделения и на строительство первого за 42 года сортировочного центра "Укрпочты". Они будут современные, как в Амазоне, не ручной, а с роботами.

Автоматизированы.

Автоматизированные, будут построены впервые за 42 года новые сортировочные центры в "Укрпочте". Развитие, я очень надеюсь, начнется где-то за несколько месяцев.

Хорошо. То есть вы зарабатываете деньги, перечисляете половину своей чистой прибыли государству ...

В прошлом году половину, в этом - 90%.

90% перечисляете?

Поэтому, когда говорят: "Где реформы?", Я говорю: "Вы знаете, а вы попробуйте. Перечисляя 90% прибыли ".

Как говорится, гуляете на свои, да?

Да. "Укрпочта" не получает. 90% почт мира получают субсидии, потому что они работают в убыточных условиях. "Укрпочта" еще субсидирует государство.

Но будет такое неприятный вопрос о вашей зарплате. Все критикуют, говорят, что у вас огромная зарплата. Вы, во-первых, скажите, какая. И какая у вас средняя зарплата на предприятии, и как сделать ее больше?

Когда я пришел, средняя зарплата на предприятии в производственного персонала была 2800 грн, на сегодняшний день - 6800 грн. За четыре года заработная плата на предприятии - вот, у меня есть график, я могу это показать. Сбоку - это как вырос доход "Укрпочты", а это - как выросла оплата труда наших работников, вы видите, "Фонд оплаты труда".

А о вашей зарплате?

Моя заработная плата привязана к почтальону. То есть моя заработная плата может расти только при условии, если она растет у почтальона. В этом году я отказался от повышения заработной платы, хотя имею на это право.

Вообще, мое мнение очень проста: я понимаю, что это не популярно. Но, вы знаете, 30 лет Украина руководили условно "дешевые менеджеры". В них все в шоколаде, страна в заднице. Я чисто ради эксперимента предлагаю изменить это предложение. Не могут управлять страной дешевые менеджеры. Президент Украины получает меньше, чем слесарь. Вот мы сейчас искали слесаря ...

И все же о цифре. Я слышал, что ...

836 тыс. грн.

То есть не 2 млн.

Я всем говорю, что 2 млн - я хотел бы. Моя жена читает и говорит: "Где деньги?". Но нет, 836 тыс. грн.

Это также серьезные деньги для Украины. Но я тоже согласен, что если вы показываете эффективность и прибыли и перечисляете 200 млн грн в бюджет.

Нет, в бюджет мы перечисляем 2 млрд грн.

2 млрд?

2 млрд. Потому что с каждой этой зарплаты мы платим, кстати, по сравнению с нашими частными конкурентами, зарабатывая меньше дохода, мы платы и больше налогов. Потому согласно законодательству, например, даже если почтальон работает на 0,3% ставки, налог платится с полной зарплаты.