Львовская братия, чаепитие с Гитлером и любитель колгот в метро - 5 книг с невероятными сюжетами

22 января, 2021, 07:00

Игорь Бондарь-Терещенко

С героями этих книг происходят несусветные вещи, и это неудивительно, ведь их приключения в альтернативной истории, трагикомическом романе, захватывающем триллере или магическом фэнтези - это настоящее профессиональное чтиво. И вполне естественно, что некоторые из их авторов считаются лучшими за последнее десятилетие, а произведения других выдержали немало переизданий

Евстафий Загачевский. Львовская братия. Киев : Пропавшая грамота, 2020

Герои этой книги - молодые люди, львовская «братия», которые на протяжении последних лет перед началом Второй мировой становились все более национально сознательными. "Если бы в этой войне были идентичные условия, что в 1918 году в ноябре, - писал автор, - я свято убежден: эта львовская братия не дала бы поднять головы вражеской гидре во Львове". Сознание того, что жизнь - это борьба, просыпалась уже в юности.

"Было серое осеннее утро 1 ноября 1939 года, - начинается эта история. - Польши уже не существовало. Большевики второй месяц держали в своих лапах Львов. В жилище Терлецких было заметно движение. Ромка поднялся с постели еще на рассвете. Обулся в сапоги, надел "райтки", которые выменял «на Париже» за продукты, и бронзового оттенка кожаную куртку, все самое лучшее из одежды. Тайком вычистил "Штаер" и сунул его за пояс на животе под "блюзкой"". После побега из Львова в 1939 году будущий писатель погружается в гущу милитаристских событий Второй Мировой. Сначала записывается в украинскую воинскую часть в Германии, а после провозглашения восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года во Львове из тренировочного лагеря попадает в концлагерь Дахау. Уже оттуда как «штрафник» присоединяется к Первой мотопехотной бригаде Войск СС, после ранения переведен в дивизию "Мертвая Голова", а впоследствии и в дивизию "Галичина".

Ярослава Литвин. Год разврата Клауса Отто Баха. Харьков : Фабула, 2021

Этот роман - трагикомическая история о том, какие страсти порой бушуют в сердцах вполне приличных людей и какие фантазии они лелеют в своей повседневной жизни. Ведь речь пойдет о 43-летнем немце, которому аж две женщины разбили сердце: первая еще в школе, а вторая - став женой, но изменив с дальнобойщиком. Впрочем, природа, как всегда в таких случаях, берет свое, и порой это напоминает печальный каламбур. "Весна и осень для него всегда были долгожданными и особыми - в эти сезоны появлялась надежда, что какая-нибудь женщина, с которой ему выпадет пересечься на работе, во время поездки в автобусе или в супермаркете, все же внезапно решит надеть юбку вместо джинсов или легинсов. И самое главное - натянет на свои ножки колготки". А все потому, что главный герой романа - настоящий фетишист, который любит колготки, в чем боится признаться самому себе. "Клаус любил ездить в общественном транспорте, умышленно выбирая часы пик, и незаметно стараться погладить женские колени и икры, нырять в лобинку под коленками, быстро водить указательным и средним пальцем". Впрочем, нырнуть ему придется в неизведанные глубины Украины, где он будет искать свою любовь, попадая в передряги, подвергаясь испытаниям и оставаясь настоящим Дон Кихотом и последним романтиком нашего времени.

Кейт Аткинсон. Жизнь за жизнью. Киев : Наш Формат, 2020

И с автором этого романа, и с ее героями происходят уж вовсе несусветные истории. Хотя, следует заметить, вполне ожидаемые. Например, разве не прав был Стивен Кинг, называя детективы Кейт Аткинсон лучшими за все десятилетие, а сами ее романы при этом разве не заслуженно были оценены выше, чем произведения самого Салмана Рушди? То же в ее новом романе, где, с одной стороны, вполне могло быть - причем в духе ХХ века с покушением на эрцгерцога Фердинанда, - что от выстрела в сердце будущего фюрера в мюнхенском кафе 1930-го года, осуществленного девушкой, по имени Урсула Тодд, изменится история всего мира, а с другой... Словом, альтернативную историю в литературе никто не отменял, а связь ее с кинематографом - тем более, и поэтому происходит в романе сплошная фантасмагория в духе "Дня сурка". Это когда героиня рождается и каждый раз умирает того же 11 февраля 1910 года, сначала утонув в море, затем во время бомбежки в Лондоне, затем в Германии, где выходит замуж за немца и чаевничает с Гитлером, застреленным в прошлой жизни, а затем погибает в разрушенном Берлине, чтобы вновь родиться... Что было дальше - лучше узнать, дочитав эту феерическую историю до конца.

Анна Моро. Невесты с того света. Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020

По сюжету этого романа, за два года супружеской жизни Рене уже почти готова признать, что вытащила счастливый билет. У нее хороший, щедрый, заботливый муж, страстный любовник - настоящий идеал. И вот спокойную и размеренную жизнь супругов нарушает визит сводной сестры Томаса, Рейчел. Женщины подружились - и через несколько дней Рейчел вдруг исчезла не попрощавшись. И Рене начинают мучить кошмары. По ночам к ней во сне приходят мертвые невесты в подвенечных платьях, с синяками на руках и ногах и следами удушения на шее. Все они просят Рене о спасении и помощи. Что творилось в этом доме до появления Рейчел? По крайней мере точно начиналось все с того, что семья парижского банкира Габриэля Жерара переживала тяжелые времена. Габриэль взял ссуду в банке и погряз в долгах. Семью спас богатый бизнесмен Томас Браунинг. Цена булла - рука младшей дочери Рене. У девушки не было выбора, ответив "да", и теперь каждую ночь она встречает других невест, мертвых...

Филип Пулман. Магический нож. Киев : Nebo BookLab Publishing, 2020

Это продолжение захватывающей истории про отважную девочку Лиру Белакву, которая уже путешествовала дальними краями, где жили медведи в доспехах, коварные ведьмы и похитители детей. В ее мире каждый имел своего деймона - нечто вроде души в виде зверушки-тотема - кота или белки. На этот раз Лира и ее деймон Пантелеймон из ледяного Свальбарда попадают в жуткий мир Читагацце. Это удивительный город, заселенный Марищами, в котором совсем нет взрослых. Вместе с Лирой ее новый друг Вилли, вместе с которым она в очередной раз должна пройти опасный путь и раскрыть страшную тайну. "Вилли моргнул. Затем застыл, прижавшись к стволу ближайшего граба, потому что на перекресток выехал грузовик и ослепил его фарами. Когда машина проехала, он перебежал дорогу, держа взгляд на том месте, которое исследовала кошка. Это оказалось непросто, потому что не было на что смотреть, и когда он подошел ближе и посмотрел, то увидел его. Он увидел это место под определенным углом. Как будто из воздуха выдрали лоскут - квадратный кусок чуть меньше метра шириной. Если смотреть на эту дыру прямо, то ее едва можно было заметить, а сбоку ее не видно было вообще. Заметить ее удавалось только с другой стороны, и то непросто, потому что пейзаж, который через нее проступал, ничем не отличался от того, что был перед ней, - кусок земли, поросший травой и освещенный фонарем. Однако Вилли не сомневался: участок земли с той стороны дыры является куском другого мира".