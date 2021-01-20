Виталий Портников: От клоунады придется отказаться

20 января, 2021, 13:10

Портников Виталий

Вступление на пост президента США Джозефа Байдена, вне всякого сомнения, изменит саму архитектуру американо-украинских отношений последнего периода

Мы привыкли говорить о том, что главное для Украины – двухпартийная поддержка, солидарность демократов и республиканцев. Этот тезис будет актуальным всегда. Но в момент, когда демократы контролируют Белый дом и обе палаты американского конгресса, самым важным элементом нашего сотрудничества оказывается позиция администрации главы государства и государственного департамента.

Будет ли эта администрация с симпатией относиться к Украине и стремиться развивать отношения с нашей страной? Несомненно. Заинтересован ли Джозеф Байден в поддержке Украины в большей степени, чем его предшественник Дональд Трамп? Тут даже и сомневаться не приходиться, Трамп своего личного отношения к Украине никогда не скрывал. Впрочем, как и Байден. И это – разные позиции. Является ли для Байдена суверенитет Украины принципиальной позицией в его отношениях с Кремлем? Ровно в той же степени, в которой для его предшественника Украина была всего лишь досадной помехой на пути взаимопонимания с Путиным.

Станет ли при этом офис украинского президента союзником американской администрации именно на этом направлении – на пути отстаивания украинского суверенитета в противостоянии с Кремлем? Тут у меня есть вопросы. Захочет ли американская администрация воспринимать в качестве союзника в этом противостоянии и в защите украинского суверенитета действующего украинского президента? Тут у меня очень большие сомнения. Но это – хорошие новости. Дональд Трамп не воспринимал всерьез Украину, а Владимира Зеленского пытался использовать в своих политических целях. Джозеф Байден будет воспринимать Украину всерьез, а вот Зеленского – вряд ли.

Поэтому сейчас главный вызов для Украины очень прост. Он состоит в необходимости понимания наглыми олигархами, некомпетентной властью и инфантильным большинством избирателей того простого факта, что без переформатирования власти и отказа от популизма Украину не защитить и союзников не сохранить. Отсчет времени начинается сегодня вечером.