Тот, кто навангував президентство Зеленскому (Отрывок из книги "Зеленский без грима")

20 января, 2021, 08:52

Сергей Руденко

Политолог Виктор Бобыренко еще за четыре года до президентских выборов 2019 года спрогнозировал приход к власти Владимира Зеленского. О том, как это ему удалось - в отрывке из книги Сергея Руденко "Зеленский без грима"

В столичном издательстве "Саммит-Книга" увидела мир книга журналиста, главного редактора сайта "Еспресо. TV "Сергея Руденко "Зеленский без грима". Это - 35 эпизодов, которые вместе с QR - коды дают читателю представление о том, кто такой Владимир Зеленский.

Предлагаем отрывок из книги.

Больше о книге, а также о том, как ее можно заказать, смотрите на сайте Rudenkobook.info .

15 декабря 2015 года интернет-издание "Украинская правда" опубликовало текст "Почему следующим президентом станет Зеленский". Его автор - сумчанин, руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобыренко, который за четыре года до триумфа "кварталовцев" в политике спрогнозировал и появление политической партии "Слуга народа", и возможном президентстве Владимира Зеленского.

Именно из "Слуги народа" закрутился новый виток спирали патернализма в Украине, был убежден Бобыренко.

Впрочем, поражает то, что более точно пять лет назад автор расписал дальнейшее развитие событий: «Играет Владимир Зеленский три сезона "Слуги народа". Создаст партию. Скажет, что теперь будет, как в кино. Покажут с десяток новых лиц, потому что старые уже у Шустера примелькались. Будет новая картинка.

Тексты уже заученные в сериале, придумывать ничего не надо. Сценаристов сериала - в креативный департамент штаба. Денег у Коломойского на "наш ответ Чемберлену" - есть.

А тут еще и дело чести поквитаться. И имеем нового президента".

Кто знает, думал ли Зеленский о президентстве к выходу "Слуги народа" на экран. Но не исключено, что такая мысль у него могла появиться после текста Виктора Бобыренко, о котором все вспомнили уже после завершения президентских выборов и ошеломляющей победы художественного руководителя "Студия" Квартал 95 ".

Хотя, как рассказал мне политтехнолог Сергей Гайдай, после ошеломляющего успеха "Слуги народа" в 2016 году к нему приходили юристы, тогда работали с Владимиром Зеленским и просили его о консультации по созданию нового политического проекта.

"Я давно дружу с Николаем Катеринчуком. Его юридическая фирма долгое время юридически обслуживала "Студию Квартал 95". В то время Николай дружил с Зеленским и предлагал мне познакомиться с ним. Мол, "Квартал" мог бы участвовать в каких-то избирательных компаниях - потому что они делали репризы и пародии на политиков. Тогда знакомство не произошло. Позже от Катеринчука отошло несколько юристов и создали свою компанию, которая начала работала с "Кварталом". И вот в один из дней они пришли ко мне и сказали: "У нас есть клиент. Он хочет идти в политику, но очень далек от этого. Но он не хочет, чтобы об этом все узнали. Не хотел бы ты его консультировать ". Я пытался узнать, кто это. Они не сказали. На этом мы расстались. Впоследствии я этих юристов увидел в окружении Зеленского - Вадима Галайчука, представлявщего интересы Владимира в ЦИК и впоследствии ставшего народным депутатом Украины, и Сергей Нижний, управляющий партнер Hillmont Partners ", - поделился Гайдай.



Похоже, среди тех, кто тогда приходил к основателю GAIDAYCOM был еще один юрист - Иван Баканов, который после победы Зеленского на президентских выборах возглавит СБУ. По крайней мере, сам Иван вспоминал весной 2019 в интервью ВВС Украина, как они обращались к Гайдаю еще на том этапе, когда "Слуга народа" еще никому не была интересна.

Словом, начиная с 2015-го, команда Зеленского пыталась понять, стоит ли идти в политику. Хотя, как говорит тот же Виктор Бобыренко, "Квартал" всегда был инструментом для уничтожения оппонентов Игоря Коломойского. "Когда я посмотрел две серии" Слуги народа "и услышал от своего знакомого:" Вот нам бы такого президента! ", Понял, что это -" Квартал "превратился в инструмент захвата власти. Я - специалист в изучении ментальности. У меня и кандидатская диссертация была по этой теме - "Динамический состояние этносов современности". Я сделал смелый прогноз и на мое несчастье он оправдался. Кто-то мне говорит, что именно я их спровоцировал на этот шаг - поход в политику. Я так не думаю. Потому что когда они увидели огромный успех сериала, они сами поняли, что Вову можно использовать не только для "мочилова", - рассказывает Бобыренко.

Виктор убежден, что запрос на порядочного политика в Украине был и остается достаточно высоким, чем, собственно, и воспользовался Владимир Зеленский , сыграв роль Василия Голобородько.

"Это, казалось бы, простая технология сработала. И произошло это и потому, что никто, в том числе и Петр Порошенко не рассматривал Зеленского как конкурента. Помните, как он в то время то Андрея Садового "щемив" с львовским мусором, то воевал с Юлией Тимошенко. До самого нового, 2019 года он был настроен на борьбу с лидером "Батькивщины". Но поскольку Игорь Коломойский играл в режиме хуцпа, то и Зеленский начал играть во время президентской кампании вызывающе. Вспомните, как во время дебатов на стадионе он хлопал Порошенко по плечу и давил его фразами вроде "Думай-ТЕ!". Впрочем, этот стиль впоследствии сыграл злую шутку с самим Зеленским. Потому что прошло не так много времени, как его публично стали называть "бубочка", "Вовочка", "Зеле", - поделился со мной Бобыренко.

Вангування сумчанина по Зеленскому - не первое и не последнее. 2011 года он предсказал очередной Майдан, 2008-го, когда в Украине был популярным политиком в стране, Виктор прогнозировал потерю Путиным украинского государства. Сейчас Бобыренко предсказывает: если Зеленский не перейдет красные линии в отношениях с Москвой, он досидит до конца своей президентской каденции.

Ну, а следующим президентом Украины, как считает Виктор, будет ... Виталий Кличко. Да-да, чемпион мира по боксу. И объясняет почему: "Для того, чтобы кто-то был президентом, нужен консенсус олигархов. А, к сожалению, для Украины - Виталий Кличко не является агрессивным в политике, как он был в боксе. Он умеет договариваться. Но если договорятся Ахметов, Пинчук, Фирташ из Вены, Аваков, то они будут ставить на Кличко. Правда, не надо исключать и мэра Днепра Бориса Филатова. Потому что нужно иметь не только консенсус с олигархами. Надо еще и добивать Зеленского. Это прекрасно и гармонично делает Филатов. Мне бы хотелось, чтобы состоялась политическая реинкарнация Порошенко. Но это вряд ли произойдет ".

Сбудется ли прогноз Виктора Бобыренко по Кличко, мы увидим уже через несколько лет. По крайней мере, Украина после Зеленского вряд ли можно чем-то удивить. Но сам Бобыренко навсегда останется в нашей памяти как человек, которыій еще в далеком 2015-м навангувала президентство Зеленскому и триумф "Слуге народа". И он - один из немногих, кто должен сказать нам всем: "А я вас предупреждал!".

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского заканчивается весной 2024 года.

Удержится до того времени он в кресле главы государства - не знает никто. В том числе - и сам Владимир Александрович. 2020-й показал, что Зеленскому нравится быть президентом. В мае, в годовщину своей инаугурации он обмолвится о возможном втором сроке. Хотя во время президентской кампании он убеждал: баллотируется первый и последний раз. Но, как говорится, аппетит приходит во время обеда.

Хотя народный депутат Украины Гео Лерос считает, что Зеленский должен уйти в отставку уже сейчас, потому что он не выполнил свои предвыборные обещания. "Так будет честно по отношению к избирателям", - говорит он.

Роман Бессмертный не исключает второго президентского срока Зеленского.

"Это может быть. И шаги могут быть такие. Вспомните Лукашенко. И Путина, и многих других. Он на Орбана посмотрите. К сожалению, посттоталитарные общества нестабильны в своих ценностях. А здесь еще есть общество, где колоссальный интеллектуальный кризис. Если дистанцироваться, то можно сказать, что Украина переживает кризис ума. Примитивизм заполнил нас. Заполнил закон, институты власти, общественные среды - начиная от масс-культуры и заканчивая государственными вещами ", - констатирует Роман.

Правда, при этом Роман Бессмертный рассматривает еще два возможных варианта развития событий. "Первый - если появится какой-то мужественный полковник, который скажет:" До каких пор вы будете издеваться над украинским офицером и украинским солдатом?" И второй - это человек с седой головой, который уже прошел все, что можно пройти и сыграет роль Гавела. Причем и методика его действий будет точно такой, как у Вацлава Гавела. То есть, авторитет этого человека будет настолько большим, а его нежелание будет равным этому авторитету, что он просто вместе с элитой построит государственную машину. Не строится государственная машина в одном обществе президентами. Она строится теми, кто формирует смыслы ", - поделился со мной Бессмертный.

Политтехнолог Сергей Гайдай уверен: у Владимира Зеленского будет свой трагизм потери любви к нему избирателей. "Хотя даже сегодня сценарий. Такой как у Ельцина. Добровольная отставка. Но добровольная отставка может быть после того, как он сделает хоть что-то, что будет оценено. Ну, как минимум, изменит Конституцию и мы можем получить парламентскую республику. И он скажет: "Все, я последний президент, я все сделал, изменил Конституцию, иду опять в нормальную жизнь". И с этим шагом он бы остался в истории. А так - это будет еще один лузер, на которого были большие надежды, но которому не удалось изменить эту страну ", - говорит Гайдай.

Как бы там ни было, Украину ждет прощание с президентом Зеленским. Вопрос сейчас только в том - когда это произойдет.