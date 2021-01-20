Роман Безсмертный: Просматривается подготовка к "ширке" - половина "слуг народа" и ОПЗЖ

20 января, 2021, 08:22

Антин Борковский

Политик, дипломат в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о тарифной афере, удовольствии Козака от встречи с Ермаком и ползучую медведчукизацию парламента

Как говорили в одной присказке, нет ничего страшнее, чем дурак, который считает, что может всех обхитрить. И американские черные лебеди начали массово возвращаться в Украину, потому что мы помним - что посеешь, то потом пожнешь. Речь идет о санкционном списке относительно действующих украинских политиков.

Кто помнит, с чего начиналась это дело больше года назад и тянулась почти полгода, то на тот момент, когда в эфире появились брифинги г Деркача, Дубинского и других, украинский президент в информационном поле очень сильно просел из-за его телефонного разговора с президентом Трампом. На тот момент, очевидно, что Офис президента реализовывал информационную политику «выравнивания информационного поля». Хочется акцентировать внимание на верности позиции Соединенных Штатов Америки. Обратите внимание, как они точечно бьют - начиная от персональных санкций, которые были приняты в отношении украинских олигархов и политиков после аннексии Крыма - ведь они точно так же носили четкий адресный характер и к физическим, и к юридическим лицам, которые до того были причастны, - и заканчивая нынешними санкциями. И еще. Надо четко понимать, что это не последний шаг. Но хуже всего в этом - это то, что это - свидетельство объективизации Украина на международном поле. И эта тишина политического руководства Украины, отсутствие какой-либо реакции говорит о том, что санкции на те информационные атаки со стороны вышеуказанных лиц, а также их участие и попытки вмешаться во внешние отношения, международные отношения, имели санкции со стороны украинского руководства со стороны офиса президента Украины. Поэтому теперь им некуда деваться. И они разгоняют информацию по социальным сетям, как это видно сейчас. Причем делают это не через официальные каналы, а через подставных лиц, - словно отбеливающие и выравнивая в очередной раз информационное поле, демонстрируя свою непричастность к указанным моментов. Это очень важные вещи, которые свидетельствуют о том, что украинское политическое руководство начало подвисать и приседать под давлением олигархата. И поэтому Соединенные Штаты Америки дают очередной сигнал: как украинское политическое руководство выполняет обязательства, данные украинскому обществу во время выборов.

Если украинские олигархи, которые есть уже неформальными врагами Соединенных Штатов в Украине чувствуют себя спокойно как в Колумбии, это означает, что наш президент и его система власти не влияют на ситуацию. Или он просто делает вид, что пытается дистанцироваться от решения таких вопросов или его дистанцируют. Не подпускают просто.

Кроме указанных фактов, кроме внешних и общественных свидетельств, которые мы знаем о международной конструкции и взятых на себя обязательств, в том числе и президентом Зеленским, в вопросах претензий, преследования, коррупции, олигархата, обратите внимание на то, что основным, ключевым месседжем президента Зеленского последние полтора года был месседж о нулевой толерантности к коррупции. Но наоборот - коррупция расцветает. И она достигла восстановления системы отношений в коррупционном плане между олигархами и самой государственной машиной. И в этот момент, собственно, и появляются подобные решения. Это своего рода формализация того, что а) Зеленский как президент не справляется с выполнением своих обязательств в этой части; b) не действует система преследования лиц, совершивших коррупционные действия, не выполняются публичные и непубличные обязательства, взятые в этом плане. Потому что всегда надо помнить, что еще Международный валютный фонд и тема следующего кредитования. И на самом деле после таких вещей в очередной раз будет отодвинуто получения транша, проведение определенных консультаций, определенные бюджетные мониторинговые действия со стороны Международного валютного фонда. Все это очень сложные вещи, которые являются доказательством того, что политическое руководство не справляется с взятыми на себя обязательствами. А дальше будет просто попытка тушить через информационное поле эти пожары, потому что реально решать вопросы будет невозможно.

Роман, я боюсь, что ни одно информационное поле не сможет погасить народный гнев, связанный с тарифами. И мы увидели, как в определенный момент олигархический заговор победил центральную власть. И потом украинская центральная власть просто была вынуждена пытаться откатить ситуацию, условно говоря, в какой-то плюс-минус понятного консенсуса. И я опасения, что это не была политическая пиар-игра. Просто олигархические структуры смогли нажать на определенные болевые места и Кабмин прогнулся перед требованиями конкретных структур.

Вся эта игра, я по-другому назвать это не могу, - сначала с поднятием тарифов, отменой так называемого ночного тарифа, и потом откат назад, - все это а-ля Лукашенко. Я хочу напомнить, что в истории Беларуси не было такого случая, чтобы решение правительства о подъеме в два-три раза тарифов, цен на бензин и так дальше, не завершалось опусканием на 16-17, на пять процентов, и криком, и шумом Лукашенко к министрам, даже расправами над определенными лицами. Поэтому лукашенкизации Зеленского и белорусизация украинской внешней и внутренней политики - это нынешний порядок дня. И я глубоко убежден, что с самого начала было принято решение: вы там на Грушевского поднимайте тарифы, а я сойду и прикажу опустить. Хотя очевидно и понятно, что одни взяли цифры с потолка. И второй с неба спустился для того, чтобы их уменьшить. Все это никакого отношения не имеет к реальной экономике, к рыночным механизмам. Все это искусственные вещи. И хуже всего, если это просто игра на руку определенных олигархов. И для меня было очевидно, что призвание назад г Витренко на должность - сначала попытка на министра энергетики, затем исполняющего обязанности - все это - желание найти жертву, которая потом на себя возьмет всю вину за новую тарифную политику.

Так называемый козел отпущения.

Совершенно верно.

Но мы понимаем, что никто, наверное, в Украине не поверит в некую анархическую махновщину со стороны Шмыгаля или Витренко. Они - плоть от плоти украинского системы, нынешней системы политической власти имени Зеленского, и подобные решения могли бы закончиться буквально на следующий день полной отставкой - или всего Кабмина, или каких-то точечных структур. А вместо того, мы не видим какой-то мощной реакции Антимонопольного комитета и так далее.

Вы абсолютно верно говорите, потому что еще не высохли чернила под подписанным бюджетом на 2021, где четко указаны курсовые единицы, тарифные единицы, в которые рассчитывался бюджет. То есть, в памяти людей еще свежи все эти вещи. И вот представьте себе, что в условиях локдауна, когда люди фактически вынуждены были осесть в своих домах, принимается посленовогодний подарок, к Меланки-Василия, о поднятии тарифов. Ну это бессмыслица, игра в скрепи, я по-другому назвать не могу. Это типичная такая кремлевская прихоть политического руководства. После новогоднего стола, после принятия бюджета. Такое ощущение, что ты находишься в государстве под руководством профанов, что это люди, которые пользуются какой-то абсурдной логикой. Когда сочиняешь все вместе, понимаешь, что вероятность подобного нулевая, но все это почему-то происходит. И очевидно, что это объясняется только одним: политическим руководством водят, им управляют, от него извлекают последнее решение для решения каких-то олигархических проблем, секторальных проблем, корпоративных проблем и так далее. И все это свидетельствует не только о низком профессионализме этих людей, а прежде всего о слабости государственной машины, государственных институтов. Обратите внимание: ведь молчат в том числе и депутаты. То есть, те, кто должны сейчас первыми крикнуть, потому что они же понимают прекрасно, что они вчера еще нажали кнопки за бюджет, а сегодня у них голос вычитается.

Вы очень правильно провели параллели. Условно говоря, намекнув на определенные сценарии, с одной стороны Вы отследили кремлевский сценарий, а с другой стороны, когда я слышу фразу газ подорожает или подешевеет, я сразу вспоминаю "газпромовские" расписания и здесь мы видим не менее интересный момент, рандеву тет-а -тет в Берлине, представителя от России Козака и представителя президента Зеленского господина Ермака, который отбыл в Берлин на президентском самолете, в принципе тоже неслыханная история.

Меня в этой ситуации поразило новогоднее настроение Козака - заместителя руководителя администрации президента Путина после этой встречи. Фразы, которые бросал на брифинге, свидетельствовали о том, как понравился ему этот разговор, как он доволен от этого общения. Хотя он должен был сказать о том, что решение, которое принимались предварительно не выполняются, режима тишины не обеспечивают, фактически заблокирована обмен и освобождение военнопленных, что на самом деле трехсторонняя контактная группа не может продвинуться с августа на один миллиметр в решении гуманитарных вопросов, экономических вопросов, вопросов по освобождению военнопленных. Но эта новогодняя веселье, кураж - свидетельство климата в отношениях между руководителем Офиса президента и заместителем руководителя администрации. При том, что ситуация на фронте замерла, она напоминает затишье перед бурей и эти последние активизации обстрелов с российской стороны лишь свидетельство того, что никогда Россия не избавлялась в этом отношении силового фактора, как фактора принуждения к миру Украину. Ничего не изменилось, меня беспокоит другое - что украинское руководство все меньше и меньше говорит о войне, говорит о необходимости обеспечения всех условий для того, чтобы сдерживать агрессию и уповает лишь на то, что может новый формат по Крыму может что-то решить, а вот завершится пандемия и может тогда решатся проблемы. И не наступит это, потому что Россия наоборот всегда в своей внешней политике использовала подобные моменты и подобные ситуации всегда были моментом создания новой инфраструктуры, диверсионной деятельности, разведывательной деятельности, операций на линии фронта, специальных операций. И для меня не будет секретом, если со временем выплывет, что в Берлине в том числе проговаривалось вопрос некой "схемки", к примеру, поставки электроэнергии из России через третьего посредника или через какое-то СП внешнее.

Партия "Слуга народа" Зеленского по швам трещит. Вскоре, возможно, произойдет переформатирование так называемого большинства. Например, если партия "Слуга народа", начнет колоться, а партия Медведчука начнет набирать голоса, тогда мы можем оказаться в ситуации - страшного сна президента Ющенко, так называемой "ширки". И спикером Верховной Рады и потенциальным и.о. президента может стать как раз Виктор Медведчук.

Это зависание парламента о котором я говорю, когда даже никому крикнуть. Я имею в виду институционально по подъему тарифов. Оно о чем свидетельствует, оно свидетельствует о том, что там инициативы нет. Причиной этого является то, что политические силы, которые там сконцентрированы, они принципиально за исключением каких-то отдельных лиц не видят механизмов решения проблем, они не понимают и они боятся взять на себя ответственность - это первое. Второе - очевидно, что этот момент замирания - это поиск новой конфигурации и первая, здесь просится - это союз половины или более половины "слуг народа" и ОПЗЖ. И этот намек госпожа Ясько, что ее увольнение является следствием договоренностей между "слугами" и ОПЗЖ свидетельствуют, что эти договоренности являются не только в секторе кадровом, так как, обратите внимание, на вопрос сейчас деятельности и региональных советов отдельных, городских советов, городских голов , которые кандидувалы как представители ОПЗЖ и "Слуги народа" и союзы, которые начинают возникать в этих представительных органах. Это свидетельство того, что следствием сего зависания будет сближение тех политических сил. Я убежден, что даже встреча в Берлине, оснований для которой совершенно не было, потому что все прекрасно понимают, что никакой встречи в нормандской формате не будет - это в том числе следствие "помощи" ОПЗЖ в лице Медведчука и Козаку, и Ермаку, и очевидно, что в дальнейшем пропасть в этом плане приведет к необходимости и Зеленским принимать решения в отношении руководителя Офиса. Потому что, обратите, внимание, с которым бравадой он брался за руль внешней политики и какие последствия этой внешней политики. Когда по ключевому вопросу войны, деятельности ТКГ, нормандского формата полный стоп кран. А есть только улыбающееся лицо Козака от его удовлетворения по встречам с Ермаком.

Фактически, если американцы выдвинут требование убрать, например, Ермака с этой стратегической должности, то уже через Ермака могут заступиться представители пророссийских сил.

Вообще, в последнее время реакция, особенно то, что попадает в информационное поле украинского политического руководства и Офиса, и президента, она напоминает такие технологии, которые всегда господствовали в Кремле. Эти информационные выбросы, выравнивание информационного поля, введение в информационное поле новых лиц, дразнят общество - все это старые КГБ-шные инструменты еще советских времен, которые сегодня оседлали в Кремле и, добросовестно дарят, то в Минск, то в Кыргызстан, а теперь в руководство Украины. Здесь, к сожалению, ничего нового и ничего даже негативного отечественного не придумано.