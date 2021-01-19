Виталий Портников: наши союзники – армия и время

19 января, 2021, 12:56

Американские санкции против «Северного потока-2» могут быть применены впервые – против российского судна-трубоукладчика «Фортуна» и компании, которая является его владельцем. Об этом уже заявлено министерством экономики ФРГ, а американское посольство в Берлине подчеркнуло, что «строительство газопровода «Северный поток-2» угрожает важным национальным интересам европейских партнеров и США».

При этом строительство газопровода и так не ведется. Немецкому правительству после жалобы экологов пришлось приостановить действие разрешения на продолжение строительства в немецких территориальных водах. При этом судно-трубоукладчик «Академик Черский», на которое в «Газпроме» возлагали главные надежды после отказа западных компаний от участия в прокладке труб, покинуло район продолжения строительства. Как считают специалисты – потому что просто оказалось не соответствующим техническим задачам. И тогда появилось новое судно – «Фортуна», на котором для его участия в строительстве еще нужно провести необходимые работы. А теперь оказывается, что и «Фортуна» может оказаться бесполезной, этому трубоукладчику просто не разрешат строить. И нужно понимать, что неисчерпаемого запаса кораблей у «Газпрома» нет: раз-два и обчелся. При этом какой же смысл в новых кораблях, если против каждого могут быть применены санкции?

Таким образом, вопрос о достройке «Северного потока-2» зависает в воздухе. Надежды на то, что новая американская администрация окажется более лояльной к этому строительству, чем уходящая, тоже выглядят странными. Напротив, Джозефу Байдену просто необходимо будет доказать, что администрация его предшественника «заигрывала» с Кремлем. А отказ от американских санкций против «Северного потока-2» вряд ли станет хорошим доказательством.

Смогут ли переубедить Байдена немецкие политики, считающие газопровод исключительно экономическим проектом? С каждым днем им будет делать это все труднее. И, как ни парадоксально, тут Украине помогает Путин, который создает все новые и новые имиджевые проблемы для сотрудничества с Россией. Уже нашумевшая попытка отравления Алексея Навального вновь поставила вопрос о целесообразности энергетического сотрудничества со страной, которая применяет химическое оружие против оппозиционных политиков. А теперь Путин вдобавок Навального еще и арестовал. И если мы думаем, что он остановится и будет сидеть тихо, чтобы достроить столь важный для «Газпрома» трубопровод, мы ошибаемся. Не остановится. Это же Путин!

Таким образом, американская поддержка и российская дурость дают Украине время – бесценное время, за которое Россия будет лишена возможности начать прямую агрессию против нашей страны. Потому что в случае, если Украина потеряет транзитный статус, риски для нее возрастут многократно. Поэтому армия и время – главные союзники нашего существования и выживания. Вопрос только в том, как мы этим временем воспользуемся.