Андрей Пионтковский: Для переворота в США и паралича ядерной державы не хватило взвода зеленых человечков

19 января, 2021, 19:53

Антин Борковский

Российский политолог, находящийся в Вашингтоне, в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" про заблокированный путч в США, телеграммный слив помощника Суркова и арест Навального

Итак, Трамп — пал. И, возможно, за какое-то время, он может пополнить ряды подозреваемых или даже заключённых. Не знаю, как далеко пойдёт расследование, но то, что произошло в последние несколько дней, свидетельствует: ни Байден, ни его команда не собираются понять и простить Трампа.

Тем более, что выясняются все новые и новые, подробности этой атаки на Капитолий. Американцы в ужасе от того, что они на грани катастрофы находились, когда погромщики ломали двери, окна и ломились в зал заседаний, где буквально там под скамьями прятались члены Конгресса и находились второй и третий люди в государстве: вице-президент Пенс и спикер палаты Пелосси. Вот только выстрел офицера охраны, который одну сумасшедшую фанатичку пристрелил, как-то охладил эту толпу. А можете себе представить, если бы там оказался взвод зеленых человечков… Несомненно, что Москва имела отношение к этому событию, но она имеет постоянное отношение к экстремистским группировкам — слева и справа. Они подогреваются с Москвы. Представьте, если бы погибли Пенс и Пелосси, какой бы политический хаос образовался в США. Государство было бы парализовано на несколько дней, и Кремль мог бы в это время позволить себе любую военную авантюру на европейском континенте: будь то в Украине, Прибалтике или любом другом месте. Поэтому, речь идет не только о Байдене и демократах, а реакции всего политического класса истеблишмента, включая республиканцев, жизни которых тоже угрожали эти погромщики 6 января. Поэтому очень серьезно, по-взрослому с ними разбираются. Трамп зачищен, как человек призывающий к мятежу. Эта формулировка его импичмента. И я согласен з вашей оценкой, я думаю он закончит свою политическую карьеру в тюрьме. Не хватало взвода зеленых человечков — для полного государственного переворота в США и паралича ядерной державы! Но американцы поняли насколько они были близко к этой катастрофе. И отношение к Трампу, и отношение к Путину и его режиму будет определяться тем ужасом, пережитым Америкой 6 января.

Как далеко пойдет внутренняя американская перезагрузка? Это же не только вопрос о Трампе, Трамп — это лишь маленький винтик очень большой сценарной игры, которую пытались разыграть в Кремле и, возможно, в Пекине.

Сейчас у демократов 50 человек в Сенате, нужно 17 республиканцев-сенаторов, чтобы вынести импичмент. Скорее всего, они получат этот результат. Меня больше интересует чисто уголовные преследования, которые начнутся с 21-го числа, когда Трамп будет лишен иммунитета президента, связанного с должностью президента. Я обратил внимание на заявление спикера Пелосси, по-моему, недооцененное многими. Впервые с такой определенностью она заявила, что у нее нет другого объяснения поведению Трампа во многих вопросах, чем прямое давление и наличие рычагов влияния на него со стороны Кремля и лично Путина. Я почти уверен, что она получила от спецслужб те доказательства завербованности Трампа российскими спецслужбами, которые давно уже существовали, но при администрации Трампа им просто не давали ход. И я думаю, в самое ближайшее время мы узнаем. Это объясняет истерику в Кремле. Я вот, в силу своей роботы, вынужден просматривать российские ток-шоу, вой стоит только об Америке, о Трампе нашем несчастном, которого душит американский истеблишмент. Никаких проблем в России, даже про Украину бандеровскую забыли, только Америка: с утра — до вечера.

Просто мы сейчас видим другой, не менее драматический сценарий, который будет происходить в России. И тяжело предугадать — как далеко все пойдёт? Поскольку, ультиматум Навального в отношении его возвращения может, в принципе закончится, в моем предположении, двумя результатами: или смертью, или арестом.

Сегодня утром уже можно ответить на этот вопрос. Мгновенно возбуждено несколько уголовных дел, но самое главное — технологически ФСИН заявила, что она уже в конце декабря объявила Навального в розыск, что означает, что он будет арестован на трапе самолёта. При всех различных оценках Навального, тем более, я знаю, и в Украине, все мы должны просто восхититься его мужеством. Он идет на один с этих вариантов: смерть или арест, но, пытаясь каким-то образом взорвать эту замерзшую страну, это молчащее российское, на сегодняшний день — несуществующее гражданское общество, которое не откликнулось на героический подвиг жителей города Хабаровска, которые полгода выходили с лозунгами: "Банду Путина — под суд" и обращались к своим соотечественникам: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной — беда!". Вот родина не проснулась. Разбудит ли ее жертва Навального — я не знаю, но то, что он делает, заслуживает максимального уважения. И, с точки зрения политической, это очень большой политический шаг — потому что создает громадные трудности путинскому режиму.

Ну, я думаю, что на самом деле, возможно, речь идет о некотором наметившимся расколе элит. Поскольку, каким бы самураем Навальный не был, он все равно рассчитывает, думаю, на те или иные властные группы, которые возможно действительно готовы отойти от Путина.

Дело не столько в том, что они хотят отойти от Путина, дело в том — что они понимают: состояние здоровья Путина внушает очень серьезное опасение. Ситуация очень напоминает зиму 1952-1953 годах в Советском Союзе и 1981-1982 годах. Тогда ясно было, что Сталин уходит и Брежнев уходит и раскол элит был. Но они выступали не против Путина и Брежнева, а боролись между собой за место во власти на следующий день после ухода первого лица. И вот эта борьба идет в России, конечно. Вы посмотрите, это видно по взрыву компроматов, к которым Навальный уже не имеет никакого отношения, к загадочным увольнениям, исчезновениям людей, иногда смертельным исходом. И конечно, в этой борьбе кланов, какие-то из них рассчитывают на поддержку Навального. Ну и он это прекрасно понимает тоже.

В пользу данной версии свидетельствует и последнее заявление Лукашенко, на которое мало кто обратил внимание, именно на слово "намертво". Лукашенко в своем интервью русскому телеканалу заявил: "Нас с Путиным уже намертво загнали в одну команду". Возможно, Лукашенко что-то предчувствует, возможно он спекулирует на тех или иных фобиях Путина, но, в любом случае, слово "намертво" довольно символично.

Ну, у Лукашенко звериное чутье. Человек во власти, он правильно понимает опасность. Ему с одной стороны нужно держать Путина на своей стороне, потому что в этой борьбе кланов есть очень влиятельная группа, которая требует немедленно зачистить Лукашенко. Они правильно рассуждают: каждый день пребывания Лукашенко во власти ухудшает отношение белорусов к России. Зачистить и поставить своего человека, там условного Бабарико, это очень сложная для Лукашенко игра. С одной стороны — держать Путина на своей стороне, с другой стороны — не согласиться на аншлюс, который требует от него Путин. Но оставим Лукашенко в покое. В громадной игре мировой политики, которая сейчас разворачивается перед нами — это мелкий, боковой персонаж, да простят меня наши белорусские коллеги. Но они окончательно его делегитимизировали. Вот то гражданское общество в Беларуси, про отсутствие которого я говорил в России, оно как раз продемонстрировало себя за эти месяцы сопротивления… Практически родилась белорусская нация. За Беларусь можно быть спокойными, Лукашенко не будет править этой страной, и эта страна никогда не согласиться на аншлюс.

Вы очень правильно отметили, что сейчас, буквально у нас на глазах, разворачивается большой сценарий, простыми словами — большая игра началась! Понимаем, что поправки возникли по ходу пьесы. Речь идет о том, что в США все стабильно и надежно. То есть, хаос не вырвался — как планировали в Кремле. Но, с другой стороны, это означает, что Кремль сейчас начнет пытаться истерически договариваться посредине: с теми или иными группами влияния — на европейском континенте, да и не только. На днях состоялся довольно странный и скоропалительный визит Козака и Ермака в Берлин, где он проходил за закрытыми дверями. Насколько я понимаю, Кремль решил ускориться и в Украинском вопросе.

Ну я вам вчера сбросил информацию с одного прокремлевского телеграмм-канала: этот слив абсолютно стопроцентный. Я думаю, за ним стоит заклятый враг украинского государства — некий Чеснаков, правая рука Суркова. Он описывает эту встречу как большой успех российской дипломатии. Каждый украинец должен прочитать этот материал, потому что, этот мерзавец в нем откровенно говорит о целях русской, так называемой, дипломатии. Мы, говорит он, должны продать пленных, поскольку украинская сторона добивается обмена пленными. Никаких пленных в Украине нет! Украинская сторона добиваться возвращения заложников, которые Россия десятками хватает и бросает под пытки в подвалах и в Крыму, и на Донбассе. Чеснаков просто бахвалится, мол мы пытаемся продать миниобмен, то есть освободить 3-4 заложников украинских в обмен на разведение войск. Что значит разведение войск? Это значит отход украинских войск с оборонительных позиций, которые они занимают и облегчение возможной военной агрессии вглубь Украины. То есть, речь идет о поведении террористов. Они понимают, что для украинского общества, и тем самым для Зеленского, который должен ориентироваться на своих избирателей, это важнейшая психологическая человеческая тема — возвращение несчастных людей. Так вот, мы будем отдавать их порциями, для того, чтобы Украина шла на политические и военные уступки. В США сейчас одна из мер против путинского режима будет рассматриваться новым руководством — это объявление России спонсором международного терроризма. Я считаю, это недостаточная формулировка. Эго поведение на Украине, вот эта торговля заложниками — это не спонсорство международного терроризма, это сам терроризм. Россия — государство международного терроризма, чрезвычайно опасная не только для своих соседей, а й для всего мира, как показали недавние события в Вашингтоне. Вот этот мерзавец в Телеграмме признался, что они уже ничего не стесняются: "Да, мы торгуем заложниками". Это же абсолютно проигрышная игра для Украины, предположим, завтра они освободят 3-4 человек и уйдут от каких-то укрепленных позиций, а на следующий день они схватят еще 50 заложников и снова начнут эту торговлю. Надо прямо сказать всему мировому сообществу на высшем уровне — президент Зеленский должен заявить, что мы имеем дело с международными террористами и они шантажируют нас жизнью захваченных ими заложников.

Простите, а зачем Чеснаков и подобные украинофобы делятся своими так называемыми инсайдами в телеграмм-каналах? Зачем они сливают подобное?

Это началось с убийства Скрипалей. Вся пропаганда была таким хихиканьем: "Да, мы убили, а вы нам ничего не сделаете". То же самое с Навальным: "Да, мы отравили, а вы нам ничего не сделаете… Да, мы торгуем заложниками, а вы нам ничего не сделаете"… Это вот новая стадия абсолютно отвязанного бандитизма российских властей. Они как бы бахвалятся перед самими собой и той частью населения, которая их поддерживает. "Вот, какие мы крутые! Мы делаем что угодно с ними, и они ничем не могут нам противостоять!". Они не скрывают своих преступлений, они бахвалятся своими преступлениями — это совершенно новый этап отвязанности бандитов в Кремле.