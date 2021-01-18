Мэтью Брайза: Байден будет рубить под корень авантюристические выходки России и делать ставку на союз Украины и Турции

19 января, 2021, 11:26

Антин Борковский

Экс-советник госсекретаря, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о преодолении последствий госпереворота в США и реальной стратегии президента Байдена

Поздравляю вас с победой здравого смысла в мировом масштабе, говорится о том, что наконец состоится официальная инаугурация Джозефа Байдена - нового президента Соединенных Штатов. Но все равно остается вопрос: не смогут ли состояться в эти дни не менее драматические события, подобные тем, что происходили буквально недавно в американском Капитолии?

Я думаю, что это беспрецедентный момент в американской истории. Столица Соединенных Штатов никогда не была атакована таким образом за последние 206 лет. Последний раз - во время войны с Британией в 1812 году. Американцы и члены Конгресса до сих пор находятся в шоке. ФБР не исключает возможность насилия в день инаугурации Байдена - во вторник, 20 января. И сейчас очень много американских солдат из Национальной гвардии защищают Капитолий. Для сравнения - их фактически почти такое же количество, что участвовало в военных кампаниях в Афганистане или Ираке. Да, было много людей, готовых совершать насилие, но готовы они были на это, потому что президент Трамп очень долго им врал, говорил, что у него "украли выборы". Люди готовы были делать все, что он предложит, и это привело к насилию. Сейчас, как я думаю, это не повторится благодаря серьезным мерам безопасности у здания Капитолия, имею в виду американских солдат. Я думаю, еще и благодаря тому, что Трамп не имеет больше доступа к Твиттеру. Думаю, группы протестующих будут разбитыми и малочисленными, или же - хаотичными и будут действовать автономно в попытках сорвать инаугурацию. Также маловероятно, что план по захвату административных зданий во всех 50 штатах будет выполнен - об этом сообщалось несколько дней назад в отчете ФБР. Однако очень сложно сейчас предсказать - что же может случиться. Много сторонников Трампа, которые не прибегали к насилию, но даже они верят, что было бы патриотическим и правильным прийти и сорвать окончательное утверждение Джо Байдена. Это такая себе "глубокая политическая болезнь" в Соединенных Штатах ...

В общем, дело о втором импичменте Дональда Трампа как раз и свидетельствует о том, что американские элиты, часть республиканцев и демократы достигли определенного компромисса между собой. Но вопрос - как будет развиваться ситуация в дальнейшем? Потому что вопрос политического компромисса и взаимопонимания - это вопрос гораздо больший, чем сама фигура Дональда Трампа. И буквально, наверное, через неделю мы узнаем, проголосует ли Сенат за полный и окончательный импичмент.

То, что произошло несколько дней назад, - импичмент, или же официальное обвинение президента в том, что он совершил преступление или что-то такое, что не в национальных интересах страны. Это уже произошло в нижней палате нашего парламента - палате представителей, которые проголосовали за это. Там были республиканцы, которые поддержали импичмент: 10 из более чем 207 поддержали импичмент. В декабре 2019-го, при предварительной попытке импичмента Трампа ни один из республиканцев не поддержал голосования. Видим, что Трамп теряет поддержку республиканцев, и вообще большую часть своей поддержки - из-за того, что произошло, потому что он сделал в Капитолии. Следующий шаг в этом процессе - суд над Трампом в сенате США. В прошлый раз такого шанса у сената не было, контроль осуществлялся республиканцами. Там нужно было большинство голосов: не просто 50 процентов, не просто половина членов сената, а две трети сената. А сейчас, после выборов, с новым Конгрессом, который равномерно распределен между республиканцами и демократами, чтобы сенат поддержал устранение Трампа или его пожизненный допуск к заниманию правительственной должности, нужно, чтобы вместе с с демократами 17 из 50 республиканцев поддержали решение по Трампу . Маловероятно, что это произойдет, но с каждым часом ситуация для Трампа ухудшается. И главным здесь будет лидер республиканцев, который будет призывать сенат. В прошлый раз он говорил, что мы не можем пойти против "великого президента Трампа", на этот раз - сказал, что голосование за устранение Трампа проведут. Ситуация меняется каждый час.

Я думаю, наверное, основной вопрос - чего нам ждать от новой администрации Джозефа Байдена? Речь идет не только о формальных декларации, а речь идет о реальной политике, которая в значительной мере будет зависеть от правильных кадровых назначений. Итак, quo vadis Джозеф Байден и quo vadis Америка, в том числе и в европейском, и в украинском вопросе.

Думаю, Джо Байден хочет использовать настоящий момент и начать работу своей администрации, прежде всего эффективно контролировать борьбу с пандемией в Соединенных Штатах и во всем мире. Однако он не сможет сосредоточиться, как и сенат, на чем-то другом в течение первых нескольких недель, а не на волоките по импичменту Трампа. Вашингтон будет «поглощен» импичментом Трампа, хотя Байден хотел бы приступить к работе, но его коллеги-демократы уверяют, что действия Трампа - очень опасны и ему следует помешать занять президентскую или любую другую правительственную должность навсегда. Итак, посмотрим что будет делать Байден и какие у него будут приоритеты уже после решений по борьбе с пандемией и процессом импичмента. Я думаю, что Украина будет особой страной для президента Байдена - мы помним из предыдущего процесса импичмента, обвинения его сына по делу BURISMA, но если говорить стратегически, то Джо Байден очень хорошо понимает, насколько важна Украина. Во времена Обамы именно он занимался политикой в отношении Украины, когда Россия напала на Украину и аннексировала Крым. Я думаю, он заинтересован в том, чтобы сдерживать, контролировать и предупредить Россию, в том числе и о вреде, который Россия наносит Украине.

Очень важный вопрос, потому что мы понимаем, что буквально на днях часть украинского политикума, в том числе действующих украинских политиков, представляющих правящую партию в Верховной Раде, попали в санкционный список американского Минфина - за так называемое дело Деркача. Это на самом деле очень серьезное дело, потому что, по моей информации, президенту Зеленскому давали время до нового года, а затем - обещали серьезный разговор.

Люди, которые поддерживают Украину и следят за отношениями США и России или стран Черноморского региона, - все они знают об этой ситуации. Но сейчас в Вашингтоне к ней нет такого внимания. Я думаю, что это дело, я на самом деле не знаю правовых оснований этого дела, но эти санкции ввели именно сейчас, - чтобы усилить лживый нарратив Трампа, что это будто бы Украина, а не Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016-м. Эта ситуация произошла сейчас, думаю, потому что Трамп и госсекретарь Помпео хотят рассказать свою собственную историю о невмешательстве России в выборы, когда на самом деле Россия таки вмешивалась!

Насколько серьезным может быть разговор со стороны американского правительства относительно украинских олигархов? Потому что, мы знаем, что в Соединенных Штатах сейчас активно расследуют дела Коломойского, Боголюбова и так далее, обвиняя их в колоссальных злоупотреблениях, а мы понимаем, что это как раз те люди, которые непосредственно оказывают влияние на принятие важнейших решений в Украине. Ну, конечно, непубличным способом.

Я думаю, эти расследования проводятся по разным юридическим причинам. Это расследования государственного прокурора США - и они обнаружили доказательства. Понятно, что судебная система будет действовать независимо от исполнительной власти, независимо от администрации Байдена или Конгресса. Поэтому, я не могу предсказать результат, поскольку не имею доступа к доказательной базе. Я уверен, что эти дела не будут политизированы администрацией Байдена и я уверен, что суды в США будут работать независимо.

По вашему мнению, какой будет так называемая российская стратегия Джозефа Байдена? Мы понимаем, множество вопросов, в том числе и украинских или европейских, будут вписываться в единую континентальную стратегию решения многих проблем, которые на самом деле завязываются в одну большую проблему, которая называется Москва и Владимир Путин.

Байдену понадобится время для того, чтобы собрать вместе команду, потому что в сенате будет длиться процесс импичмента, и он не сможет сразу приступить к разработке и реализации стратегии. Я работал с ним лично, наблюдаю за тем, как изменилось его отношение к России после ее вторжения в Украину в 2014-м. Для Байдена НАТО является очень важным. Думаю, в вопросе России мы увидим более традиционную политику США, в которой Россия не на первом месте. Он будет рубить на корню авантюристические выходки России, а также сосредоточится на Черноморском регионе. Я вижу Байдена в сотрудничестве между Украиной и Турцией, она и сейчас уже идет в секторе безопасности, в сдерживании российской агрессии в регионе Черного моря. Я не думаю, что Байден пойдет на жесткую конфронтацию с Россией, а наоборот - он будет искать возможности для сотрудничества, например контроль над вооружениями. Но он не будет наивно верить, что когда-нибудь Россия станет партнером США.

Но в любом случае, насколько я надеюсь, не будет так называемой сделки за спиной Украины - между США и Кремлем.

Вы абсолютно правы! Такого никогда не случится в администрации Байдена, ведь он понимает, что нам нужно работать вместе, быть друзьями и союзниками. Он понимает, как вы и говорили, что Россия - главная угроза нацбезопасности США. Я добавлю, в начале работы администрации Трампа, я более чем уверен - я не просто догадываюсь, а знаю это как факт, что Трамп пытался достичь соглашения с Россией об Украине, за спиной Украины. Он пытался и провалился. Джозеф Байден никогда даже не задумается о возможности подобного.