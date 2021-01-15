Виталий Портников: Россия демонтирует международное право

15 января, 2021, 13:24

Портников Виталий

Решение ЕСПЧ по иску Украины против России относительно фактического контроля над аннексированным Крымом вновь продемонстрировало, что в современном мире существуют две системы международного права – общепринятая и…российская

Оккупация Крыма стала кульминационной точкой в создании этой параллельной системы международного права. После того, как Россия установила фактический контроль над территориями бывших советских республик – Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией – она легализовала собственный контроль над Крымом, официально оформив присоединение оккупированной территории. И именно это решение стало одним из главных доводов, которые привели к решению ЕСПЧ.

Но это решение – как и любые другие решения международных институций – не будет иметь для России никаких реальных последствий. Так как именно после аннексии Крыма Кремль окончательно определился с отказом от приоритета международного правосудия, а затем и оформил этот отказ в новой редакции Конституции России.

По сути, Путин пошел тем же путем, которым пошел Сталин после Второй Мировой войны – только в «сокращенном» варианте. Советский Союз занимался тем же самым и в Европе, и в Азии – фактическая аннексия стран Балтии и Тувы, оформление раскола Германии, контроль над территориями стран Центральной Европы, признание коммунистических правительств в Китае и в Корее. В 1975 году, несмотря на то, что не все западные правительства соглашались с таким подходом к международному праву, сталинские решения были оформлены во время совещания в Хельсинки – причем подписи под его Заключительным актом поставили не только руководители европейских стран, но и президент США вместе с генеральным секретарем ЦК КПСС. Четырьмя годами ранее КНР заняло место Китайской республики в ООН, а правительство Чан Кайши – до того момента как бы законное правительство Китая – уже официально "ужалось" до размером острова Тайвань. Так что у Сталина все получилось. И даже когда в 1991 году рухнул Советский Союз и исчез Варшавский договор это отнюдь не привело к окончательному демонтажу сталинской системы мира. А главное – не привело к демонтажу принципиальных подходов Кремля к международному праву.

И об этом нужно помнить, когда мы говорим об украинских успехах в международных судах. Чем дольше Россия сохраняет фактический контроль над оккупированными ею территориями, тем больше искушение привести этот контроль в соответствие с нормами международного права на какой-нибудь очередной конференции в Хельсинки. И даже если после этой конференции путинский режим рухнет – как рухнул коммунистический режим в СССР – это вовсе не будет гарантией того, что новая Россия расстанется со всеми своими территориальными приобретениями. Более того – у нее появится куда больше шансов их удержать.