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Espreso.tvКультураСестра Смерть, банда скелетов и ведьма из Софийского собора - 5 книг мистического чтива

Сестра Смерть, банда скелетов и ведьма из Софийского собора - 5 книг мистического чтива

Среди книг этой подборки - мистический триллер и заметки вампира, историческая драма и ведьмин роман. Объединяет их сногсшибательный сюжет, интрига и психологическое напряжение, которое не спадает до последней страницы. После чего приходит понимание, что именно это - настоящая магия текста, которая дарит нам наслаждение от чтения.

Нил Гейман.The Sandman. Песочный Человек. Том 7. Киев : Рідна мова, 2020

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Мистическая сущность снов - это то, чему посвящена графическая эпопея этого автора, один из самых популярных и любимых среди критиков графический роман всех времен, отмеченный наградами шедевр Нила Геймана, который установил новые стандарты для взрослой и лирической фантастики в области комиксов. Проиллюстрированная популярными художниками жанра, эта серия - насыщенный коктейль из современной и древней мифологии, в который искусно вплетена современная литература, историческая драма и легенды. В свое время, еще в начале истории, главного героя, который управляет снами, заточили в тюрьму оккультисты, чтобы заставить его сестру Смерть подарить им бессмертие. С тех пор он боролся за возвращение в свое царство, а когда победил, оказался в новом мире, которым нужно было овладеть. В седьмом томе полного собрания "Песочного человека" Помешательство, самая молодая из большой семьи, известной как Безграничные, уговаривает своего брата Сна помочь ей в поисках их пропавшего брата Опустошение. Их одиссея по белому свету наяву и финальная встреча с Опустошением - так же, как и разрешение болезненных отношений Сна с его сыном Орфеем, - изменят Безграничных навсегда.

Андрей Кокотюха. Разбитое зеркало. Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2020

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Для того чтобы понять, что же происходит в этой таинственной истории, надо быть не то что бывшим следователем, как главная героиня, а как минимум Агатой Кристи или Жоржем Сименоном, на лавры которого давно и заслуженно посягает автор романа. Ведь количество трупов в нем прямо пропорционально количеству разбитых зеркал, у которых их находят. А все после того, как наш бывший следователь приехала в командировку в Чернигов, чтобы решить проблему с недвижимостью. Итак, старый дом, смерть конкурента, легенда, по которой это будет ждать каждого, кто заглянет в старинное зеркало, в котором, говорят, можно увидеть демонов. И смерти якобы разные, и жертвы - разные люди, хотя и с одинаковым годом рождения, но без следствия не понять, действительно ли это древнее проклятие или кто-то начал смертельную охоту.

Анна Городецкая. Другая Мария. Киев : Дом Химер, 2021

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Этот дебютный роман интересен и увлекателен по нескольким причинам. Во-первых, история загадочной Марии, которая устраивается волонтеркой в Софийский собор, где хранится сакральная достопримечательность старины, поражает своей "аутентичностью". Ведь автор сама работает в Национальном заповеднике "София Киевская", исследует украинский фольклор, а ее профессиональные знания и опыт легли в основу романа. Во-вторых, переход от древних обычаев к современной магии, продемонстрированный на примере Марии-практикантки, которая живет в селе у древней старухи, и Марии - опытной ведьмы, которая нанимает для ремонта итальянских мастеров и знает о тайнах Софийского собора, - подан как серия фрагментов в реальном времени и флэшбеков. Словом, магическая мозаика, которая складывается в продолжение романа в картину для посвященных. Что ищут они в соборе? Какой священный артефакт здесь спрятан? С кем продолжается ежедневная борьба, о которой снаружи никто не догадывается? "Кучерявая поставила Марию на колени перед мраморным сосудом, откинула ее голову и взяла с алтаря нож. "Сейчас одно движение - и путь открыт, сила будет принадлежать мне", - сказала Кучерявая, примеряясь к Марииному горлу, собираясь залить ее кровью мраморный саркофаг. "Они голые не из-за жары, нет, им холодно. Жертвенная кровь смывает, вода тоже смывает", - подумала Мария, глядя на голых Севастийских воинов. Она почувствовала себя так, будто ее облили ледяной водой. Мария тут же лишилась сонной вялости, понимая: сейчас все начнется..."

Алексей Донич. Железное паутины. Киев : Темпора, 2020

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По сюжету этого детектива в августе 1905 года взволнованная Российская империя находится на грани распада. Товарищ министра внутренних дел Петр Дурново готовит провокации и погромы, поп Гапон приближается к встрече со своей жестокой смертью, бастует Донбасс, боевые группы эсеров охотятся на чиновников высокого ранга, на Полтавщине у Миргорода банда "сверкающих скелетов" грабит и убивает купцов. Император, царь Николай Второй, - которого многие считали несколько слабоумным, но не злым, - вместо привычного дневникового учета отстрелянных ворон и кошек, а также решения семейных проблем с немкой-императрицей и детьми, позволил 9 января расстрелять толпу, которая шла жаловаться "доброму царю" на "плохих бояр" под руководством бывшего полтавского семинариста - попа Гапона. Войска получили приказ стрелять и преследовать на улицах и мостах, а впрочем, не на льду реки, поэтому многие раненые убегали по Неве. И еще долго на льду видели кривые кровавые тропы. Три солнца, явленные в Петербурге в тот злополучный для империи день, а также багровая полная луна, которая вечером скалилась над Финским заливом, заставили людей от Великого княжества Финляндского и Царства Польского до Камчатки и Желтороссии креститься и вспоминать четырех всадников и пророчества Апокалипсиса. Некоторые даже говорили шепотом, что в России больше нет царя, император "ненастоящий". В это бурное время закадычные друзья, детективы-любители Иван Никифорович и Иван Иванович (прямые потомки персонажей Гоголя, известные читателям по книге "Эликсир багрового цвета») отправляются в путешествие и распутывают на своем сногсшибательном пути паутину заговора, предательства и преступлений.

Герда Мария Пум. Дневник Коко. Заметки девочки-вампира. Киев : Школа, 2020

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За все время существования образа вампира в литературе и кино мы привыкли к мрачному антуражу, затемненным декорациям, коварным героям, которые только и хотят, что напиться крови незадачливых персонажей. Впрочем, как известно, недавно наступила эпоха толерантности и политкорректности, и вот уже героиня-вампирша, тринадцатилетняя Коко, учится в обычной школе, ведет дневник и стремится найти общий язык с друзьями по школе. Ей и ее семье обычно приходится скрывать свои привычки и образ жизни, поэтому в поездку в Италию девушка берет для себя консервированную кровь, а для друзей - всевозможные вкусности: шоколад, чипсы и прочее. Так же в школьной столовой она вынуждена имитировать отвращение к обычным "человеческим" продуктам, а в самом подростковом житье-бытье комплексовать по тем же причинам, что и остальные сверстники, страдать из-за первой любви и учительницы биологии. В общем вампиры в этой книге - как мигранты в чужой стране, вынуждены скрывать свое происхождение, но из дневника, который ведет героиня, мы узнаем, что мир вокруг них на самом деле полон любви - и в школе, и на папиной работе, и на выпускном старшеклассников, поэтому девочка с клыками вампира их не удивляет, потому что все готовы любить ее за совсем другие, чисто «человеческие» качества.

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