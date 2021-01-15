Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает

16 января, 2021, 12:15

Татьяна Зинченко

О большом смысле одного из 12 самых больших праздников - Богоявления и о мифах, которыми он оброс ради веселья. Советы специалистов, как нырнуть с наименьшим риском для здоровья, если все же решили нырять

Никто и не спорит: каждый большой праздник - это особенное событие, которое в каждой семье имеет свои обычаи, традиции, легенды. И, конечно, на каждый большой праздник хочется, кроме душевного восприятия, погружение в себя, ощущения небесного месседжа этого праздника, еще и развлечений.

Ныряние в прорубь - одно из таких развлечений. Если кто-то и настроился на привычное погружение в прорубь - у нас будут советы от специалистов, как это сделать с наименьшей вредом для здоровья. Однако Православная церковь не советует делать это ради смывания грехов - не так они смываются, толкуют святые отцы.

И нынешняя ситуация с карантином, с повышенным риском опасной болезни не способствует этому экстриму. К тому же погода "выровнялась" до традиционной иорданской: морозы дали знать о себе!

Сакральность святой воды

Фото: voskresinnia.org.ua

Мы, украинцы, давно трепетно относимся к этой прозрачной праздничной целебной субстанции: предоставляем ей магических свойств, считаем оберегом, защитой. Если веришь, то многое и осуществляется, и это очень хорошо. Однако даже в вере не следует быть слепым и впадать в крайности. Выпить святой воды - не значит пить ее кружками, умыться - не значит лить литрами, нырнуть - не обязательно в лютый мороз. Святость, особенность человека - в другом, объясняют священнослужители: в чистоте его мыслей и помыслов, в чистоте сердца, в доброте и готовности прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Крещение Господне, или Крещение совпадает с Богоявлением (19 января), но эти праздники следует различать, хотя два события двух праздников происходили в один день в честь рождения, крещения и явления Сына Господня.

Слова Иоанна: "Он стоит среди вас" заставили сердца учащенно биться. И в это время среди толпы на берегу появился Мужчина из Назарета. Иисус оказался между грешниками. Он вместе со всеми готовился принять крещение от Иоанна. Никто не знал Его, даже сам Иван, но имел какое-то предчувствие. Голос Святого Духа дал ему познать, кто был Мессия. Когда Иван подошел к воде, всех поразили странные слова, обращенные к Галилеянину: "Я должен креститься от Тебя и Тебе ль идти ко мне?».

Ответ Иисуса: "Допусти это теперь, ибо так надлежит нам исполнить всю правду" ничего не объяснила окружению, но для Ивана был свой смысл и убедил его окрестить и тогда его предчувствие переменилось в уверенность. Он согласился совершить обряд. В тот момент, когда Иисус стоял в реке и молился, произошло нечто таинственное, знак распознавания.

Иисус входит, как и другие в воду, но не проявляет никакого греха, а когда выходит, из высоты Дух в виде голубя сошел на Него и послышался голос: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

И свидетельствовал Иоанн, говоря: "Я видел Духа, сходящего, как голубь, с неба, и пребывающего на Нем. Я не знал Его, но Тот, Кто крестить водой послал меня, сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, это Тот, кто будет крестить Духом Святым. И я видел, и свидетельствовал, что Он есть Сын Божий!

Прорубь не влечет к духовному очищению

"В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения все чаще наблюдаем такую картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью "смыть грехи" в освященной воде. Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовного очищения и не "освобождает" от грехов.

В странах греческой церковной традиции распространен обычай освящать воды через бросание в них деревянный крест, который мужчины вылавливают из водоема. Но этот обычай все же не является собственно купанием или погружением, и климатические условия южных странах существенно отличаются от Украины", - поясняется на сайте Православной Церкви Украины. - Очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием".

19 января - Крещение, Богоявление

Это - одно из двунадесятых праздников - Крещение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в реке Иордан.

"В Священном Писании сказано, что во время Крещения Иисуса Христа с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался Голос Бога-Отца. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением, ведь в этот день Господь явил людям Себя во всей полноте как Троица: Бог- отец - голосом Своим, Бог-Сын - крещением в Иордане и Святой Дух - восхождением в виде голубя.

На праздник Богоявления совершается особый чин освящения воды, которая называется большой агиасмы, что в переводе с греческого означает - святыня. Соответственно, и отношение к такой воды, как и к любой другой святыни, должно быть уважительным.

Украинцы издавна по-особому относились к святой воде: благоговейно хранили ее возле икон, берегли каждую капельку, использовали ее в особых случаях. Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас - время совсем без одежды, или с предыдущим алкогольным "подогревом" и громкими гуляниями спустя ... " - объясняют в Православной Церкви Украины.

Вечер Крещения - второй Святой Вечер

Или Голодная кутья - вечер 18 января. Опять за столом с праздничными, но постными, блюдами собирается вся семья и ждет первую вечернюю зарю. Вареники, маковники, квашенина, а главное - кутья и узвар и буханка румяного домашнего хлеба создадут атмосферу радости крещения Господня Сына, которое состоится на следующий день.

И - третья - последняя в этом зимнем праздничном цикле кутья, что создает особое ощущение причастности к великому таинству Крещения, а также - к родной семье, которая хранит собственные добрые традиции.

Фирменными рецептами очень вкусной кутьи делится в видео наша топ-мастерица Лилия Цвит.

Как нырнуть и не заболеть

На сайте Министерства здравоохранения даются действенные рекомендации по этой очень важной для здоровья теме: зимнего погружения в ледяную воду. "Однократное купание в проруби вряд ли оздоровит вас, наоборот - купание в ледяной воде без подготовки может стать причиной проблем со здоровьем. В то же время, холодная вода в целом имеет положительное влияние на организм, при условии, что закаляться вы будете правильно и постепенно" - отмечают в Минздраве.

Эти правила МЗ настоятельно рекомендует на своем ресурсе .

1. Обязательное условие перед погружением в воду - энергичная разминка. Не стоит запрыгивать в воду сразу: сначала намочите лицо, грудь, живот и спину и только после этого погружайтесь по шею. Не стоит нырять с головой, ведь это может привести к резкому охлаждению организма.

2. Безопасное пребывание в ледяной воде - 3-5 секунд. Для людей, которые годами практикуют закаливание водой, не рекомендуется находиться в проруби дольше 1,5 - 2 минут.

3. После купания сразу снимите мокрую одежду, быстро разотритесь полотенцем и оденьтесь в теплые вещи. Одежда должна быть просторной, с минимальным количеством пуговиц и застежек, а обувь - удобной и желательно без шнурков. Если у вас онемели пальцы рук, подержите их на шее или животе несколько секунд, согрейте дыханием и продолжайте одеваться.

4. Не "согревайтесь" перед или после купания в проруби алкоголем. Несмотря на эфемерное ощущение тепла, которое дает алкоголь, вы будете терять тепло значительно быстрее, а это - большой риск для здоровья.

5. Так же не курите до или после купания, если есть такая привычка. Курение существенно нарушает кровообращение, увеличивая охлаждения.

Никогда не ныряйте в прорубь, если у вас:

воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты),

заболевания сердечно-сосудистой системы,

болезни центральной нервной системы,

заболевания эндокринной системы (сахарный диабет),

болезни органов зрения,

болезни органов дыхания,

заболевания мочеполовой системы,

заболевания желудочно-кишечного тракта,

кожно-венерические заболевания,

наличие больших послеожоговых рубцов.

Что взять с собой для купания:

Термос с теплым напитком.

Теплую сухую одежду.

Большое махровое полотенце и махровый халат.

Теплое удобную обувь.

Купальник, плавки.

В этом году все-таки специалисты не советуют нырять в прорубь. Однако если решили нырять - посоветуйтесь с семейным врачом или терапевтом, как это сделать без ущерба для здоровья.

"В большой праздник Богоявления мы благодарим Бога, славим Его, понимая, что самая для нас святыня - это Господь, побуждает каждого человека к внутренним изменениям в сторону добра. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, ибо грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией.

И наконец: Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. Главное - не превращать такое купание на некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего - например, того, кто же решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело ", - заключают в Православной Церкви Украины.

На днях на приветствие "Христос крещается!" отвечают: "В реке Иордане!". Пусть вера в такое большое событие придает силы и здоровье и вдохновляет! Скоро весна, и даже в поговорке по сей день говорится: "Мороз, трещи - не трещи, а уже прошли Водохрещи!".