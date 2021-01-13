Пинзеник: Повышение минималки без роста экономики на нас отразится, чудес не бывает

14 января, 2021, 07:00

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Виктор Пинзеник говорил о перспективах роста экономики в 2021 году, сотрудничестве с МВФ и минимальных зарплатах

Виктор Пинзеник - ученый, экономист и политик. Профессор, доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины. Был первым вицепремьер, вице-премьер-министром, министром финансов и министром экономики в нескольких украинских правительствах; народным депутатом Украины I, II, III, IV, VI, VII и VIII созывов. Представляет государство в наблюдательном совете публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины".

Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий

С какими экономическими показателями мы входим в новый 2021 год?

Я думаю, что здесь следует разделить два вопроса. Первый вопрос - как мы закончили и год; и с чем мы входим в этот год. Потому что это немножко разные вещи.

Если говорить о прошлом годе, то страна закончит с минусом. И этот минус по разным оценкам от 5 до -5,5%. Но важнее для понимания, какова текущая ситуация. А текущая ситуация, на мой взгляд, близка к нулю. То есть очень важно то, что происходит в последние месяцы. Так как еще нет отчетности, но показатель, по которому можно оценивать примерно динамику в экономике - это потребление электрической энергии. Есть только данные ноября предыдущего года, и они почти на нуле. Там есть структурное смещение, так как население даже увеличило потребление, но часть населения начала работать дистанционно.

На нуле - то есть речь идет не о том, что никто не потреблял электроэнергию, а о том, что мы почти восстановили потребления, да?

Спасибо за уточнение, потому что оно важно. Это означает, что потребление электроэнергии не упало, а оно очень коррелирует с динамикой в экономике. То есть текущая ситуация - экономика уже не падает, а остается на уровне около нуля. Но по прошлому году будет минус 5,5%. И судя по тому, что страна начинает год с локдауну, это отразится на показателях первого квартала, который, видимо, будет с определенным небольшим минусом.

То есть локдаун все же притормаживает рост?

Если останавливается работа и ограничения в работе определенных секторов экономики, хотя они и не такие масштабные, как было прежде, но это влияет на экономическую активность.

Когда мы выйдем на к эпидемиологический, докризисный уровень экономического роста?

Есть разные оценки этого года, и все они плюсовые - от 3% до более оптимистичных цифр, которые дает правительство, - почти до 5%. Но я думаю, что это не восстановит уровень, который мы имели в коронавирусу.

То есть речь идет о "низкой базе сравнения", как говорят экономисты То есть мы настолько упали, что любой маленький рост будет показано, как плюс 5?

Поскольку я уже озвучивал цифру приблизительной оценки от 5 до 5,5% - это прошлогодний спад. Нет таких оценок роста. И очевидно, я не вижу таких действий, которые бы побуждали к ускорению роста. И никто еще не может оценить, что будет происходить с течением эпидемии. Думаю, что очень оптимистично можно оценивать, что мы выйдем на нулевое значение. Очевидно, в этом году этого не удастся сделать.

Прогнозы многих инвесткомпаний довольно оптимистичны. Я читал программ инвесткомпании ICU, они прямо назвали этот прогноз "вакцина для экономики" , - вакцина поможет нашему экономическому росту.

Для того, чтобы выйти на нулевой уровень, надо, чтобы рост был почти 6%. Я пока нигде не слышал, ни одного прогноза слышал с таким ростом. Нам важнее вернуться на траекторию роста. Это наиболее важный, принципиальный вопрос. Конечно, принципиальным и вопрос темпов роста. Но оно требует решений, которые уже выходят за пределы проблем, связанных с коронавирусом.

Предлагаю поговорить о бюджете, зная, что из-за бюджета почти половина экономики перераспределяется.

Немного меньше, но это большие масштабы.

Мы смогли выполнить бюджет прошлого года, или пока непонятно?

Определим, что вкладывается в понятие "исполнение"?

Собрать деньги и ...

Собрали. И даже больше, чем было предусмотрено. Хотя внутри года ситуация с бюджетом выглядела довольно пессимистично. По моим оценкам было очень трудно выйти на показатели, заложенные в закон . По факту, получили на 20 млрд больше, чем ожидалось. Дефицит - хотя сама по себе цифра у меня вызывает тревогу - оказался меньше на 60 млрд, чем было заложено. И одна причина - увеличение доходов, а вторая - часть расходы не профинансирована. И если первая часть не вызывает вопросов, то ко второй части могут быть вопросы. Я ответа еще не могу дать, потому что нет детальной отчетности. Такова природа расходования бюджетных расходов, что там могут остаться невыполненные платежи.

И они просто перенеслись на этот год.

Точно. И я не могу сказать, какая часть из них соответствует этому, а где можно просто не платить, и никаких последствий нет.

Это просто такая бухгалтерская хитрость, как семья, которая планировала приобрести телевизор в декабре и решила, что в декабре не будем покупать, а купим в январе - и запишем, что в декабре мы сэкономили больше.

Я не думаю, что здесь какая-то хитрость. Оно могло случиться без злого умысла. Потому что в конце года у правительства были на счету деньги. Но для оценки надо посмотреть детально структуру непрофинансированных расходов.

И еще большой вопрос о Международном валютном фонде. Мы знаем, что в прошлом году власть будто договорилась с фондом о кредите stand-by и должна была получить три транша в течение года, получила только первый и два так и не получила.

Вы имеете в виду перспективы?

Конечно. Интересно, почему вообще так произошло и мы получим эти деньги.

Когда я вспоминал дефицит, который меня тревожит - фактическая цифра 215 млрд грн - если мы посмотрим на бюджет этого года, то там цифра значительно больше по сравнению с фактом, 246 млрд. Здесь возникает очень проблемный вопрос для Украины: наличие безопасных источников финансирования такого большого дефицита или такой нехватки денег.

И я хотел бы сказать, что в прошлом году мы получили $ 3,5 млрд внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета.

Представим себе, что этого финансирования не было. А в этом году цифра дефицита больше. Его надо чем-то заменить. Заместить валютой мы не можем, потому что Украина не является тем, кто производит эти денежные знаки. Возникает поняла угроза, если их придется заменить средства внутренних источников: внутренний денежный рынок не способен производить такие суммы гривны.

А кроме того мы имеем еще одно негативное последствие.

Не гривни, а валюты, наверное?

В таком случае гривни. Потому бюджета нужна гривна. Она замещалась большой частью валютных поступлений, но в случае недостатка их надо чем-то покрыть. И мы в течение последних лет видели явление, которое может усилиться в случае отсутствия сотрудничества с МВФ, когда бюджет становится конкурентом экономики. Когда банковский сектор в основном обслуживает не экономику, а потребности бюджета, дефицита бюджета.

То речь идет о печати денег - вливание денег в бюджет через банковскую систему, а не через налоги, да?

Пока я объяснял, мы забыли, с чего я начинал, - а начинал я с дефицита бюджета и вопрос, почему очень важно возобновление сотрудничества с МВФ. Продолжение сотрудничества, поскольку оно не прервано. И я надеюсь и ожидаю, что все-таки это восстановление произойдет.

Когда я слышал вместе с вами прогнозы по курсу, они допускают определенные предположения. И я думаю, что одно из предположений, которое все коллеги говорили по этому поводу, что сотрудничество с МВФ будет продолжено.

Перед тем, как говорить на другую большую тему, - о минимальных зарплатах, - мы опросили людей о том, какой должен быть уровень минимальной зарплаты в Украине. Несколько иные реалии, не такие, как в регионах, но люди назвали минимум 8 тыс. грн. А у нас с января установлена минималка 6 тыс. грн. Что можно сказать, люди много хотят?

Я думаю, что здесь немножко восприятие людьми этой проблемы, как желаемого ощущения реального изменения уровня жизни. Я понимаю эти пожелания людей. Единственное, что мы должны учитывать, что с количеством денежных знаков, которые есть в карманах граждан, реальное благосостояние не меняется. Реальный уровень благосостояния меняет экономика, которая растет.

Поэтому можно сделать, как в Зимбабве, хоть по 100 млн минимальную зарплату ...

Я бы даже не хотел в Зимбабве возвращаться, потому что к сожалению, в нашей истории подобные вещи были.

К сожалению.

Для людей важно не просто количество денежных знаков в кармане, а их встретит в магазине. Если их в магазине встретит выше цена или дополнительное количество товаров. К чему я веду? Нельзя отрывать проблему заработка от экономики.

Вот в прошлом году на 1 января минимальная зарплата была 4723 грн, сейчас - 6 тыс. Это на 27% больше. На сколько выросла экономика?

На минус 5.

Я думаю, что достаточно такого сравнения, чтобы понять наличие этой проблемы.

Но обычно чиновники говорят: "Смотрите, у нас еще есть теневая часть экономики, и мы подняли минимальную зарплату, потому что мы понимаем, что формальная, официальная минималка ни о чем не говорит. Мы просто заставляем бизнесменов, работодателей" обелить "часть зарплаты".

Да, определенный эффект здесь есть. Хотя теневая экономика также учитывается в масштабах ВВП, в масштабах украинской экономики. Часть выходит из тени. Но минимальная зарплата должна быть завязана на тарифную систему. Потому что если этого не делать, то получается уравниловка. Поэтому я сторонник того, чтобы реальные доходы выросли. Я думаю, что любой вдумчивый человек не будет возражать против этого. Но не могут расти доходы, если экономика де-факто не растет.

То есть речь идет о том, что должен быть какой-трансмиссионный механизм: когда минималка повышается, то у всех в других профессиональных уровнях тоже повышается зарплата по цепочке.

Иначе уменьшается так называемый "диапазон оплаты труда". То есть зарплата усредняется, и разрыв в зарплате становится все меньше и меньше. Но если их закладывать в базу, это вызывает дополнительное большая нагрузка и для бюджета, и для сферы экономики.

К сожалению, потом за подобные решения все равно приходится расплачиваться. Или ценой, или курсом. Если мы проедаем резервы - в конце концов оно все равно отразится на нас, чудес не бывает.

Я знаю, что возникает такая проблема, особенно в государственном секторе, когда минималку поднимут, а деньги в бюджет не закладывают на то, чтобы выплачивать эти минимальные зарплаты. И что делает руководство таких учреждений? Оно переводит работников на 0,75 ставки. Работы у тебя столько осталось, только ты работаешь не в пруду, а на 0,75 и получаешь деньги по-старому.

К сожалению, и этот момент надо учитывать. Особенно учитывая, что локдаун привел к падению экономики, многие сектора испытывают проблемы с возможностью выплатить заработные платы. И когда у них возникает дополнительная нагрузка, они перед непростым выбором - или выполнить требования, или освободить какую-то часть работников.

Ну бизнесмены говорят, что рост минималки - это фактически и рост отчислений: единый социальный взнос с заработной платы наемных работников; и некоторые бизнесмены работодатели воспринимают рост минималки, как дополнительный налог на их бизнес.

Есть связь, здесь влияние. И не только для мелкого бизнеса, но и для других секторов экономики, работающих на выплате заработной платы, там же привязка есть, есть определенное ограничение начисления ЕСВ на кратность к минимальной зарплате, и такое решение тоже приводит к увеличению отчислений.

На какие экономические показатели ориентироваться, чтобы знать, растет экономика или нет. Смотреть на ВВП, на ВВП на душу населения, среднюю зарплату - на что?

Когда речь идет об экономике, мир не придумал лучшего показателя, чем валовой внутренний продукт (ВВП). Потому что это то, что создано в течение всего года в данной стране. Конечно, когда речь идет о гражданах, то лучший показатель - ВВП на душу населения.