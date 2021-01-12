Виталий Портников: новые санкции – сигнал Зеленскому и Коломойскому

12 января, 2021, 12:22

Одобрение американским Министерством финансов новых санкций против украинских граждан и информационных ресурсов, которых считают причастными к вмешательству в американские выборы – это серьезный сигнал как действующему президенту Владимиру Зеленскому, так и его партнеру и бывшему работодателю Игорю Коломойскому.

Главное содержание этого сигнала – появление в санкционном списке народного депутата от правящей партии «Слуга народа». И не просто от правящей партии, но от той ее части, которую обычно связывают с Коломойским.

И дело, конечно же, не в личности Александра Дубинского. Дело именно в людях, которые стоят за бывшим журналистом. И в том, что американская политическая система еще до инаугурации нового главы государства начинает перестраиваться в сторону отказа от толерантного отношения к действиям, которые наносят ущерб как национальной безопасности самих Соединенных Штатов, так и дружественных США государств. И если Украина хочет оставаться таким дружественным государством, еевласть должна понять смысл американских сигналов.

А смысл их очень прост, если перевести их с дипломатического языка на понятный объектам сигнализирования. Коломойский должен отказаться от любого вмешательства в политическую жизнь Украины и не препятствовать транзиту власти в пользу профессионального, компетентного, непопулистского управления страной. То же самое требуется от Зеленского: не цепляться за власть, содействовать созданию компетентного правительства и проведению новых выборов, которые призваны очистить от популистов вначале парламент страны, а затем, разумеется, резиденцию президента. Коломойский должен вернуться к бизнесу и заняться защитой своей репутации в расследованиях, а затем и в судебных процессах. И исход этих процессов будет зависеть от того, насколько правильно Коломойский отреагирует на сигналы из цивилизованного мира.

А Зеленский должен вернуться в свое телевизионное кабаре, продолжить неудачно шутить. И от того, насколько он отреагирует сигналы, зависит, будет Зеленский шутить в концертном зале или в зале суда.

Понимают ли это объекты сигнализирования? Коломойский – понимает, но ему все равно, он действует в логике Трампа, после его самоудовлетворения – хоть потоп. Зеленский – не понимает, но это и не важно, президент Украины все равно не обладает способностью принимать обдуманные решения. А это означает, что сигналы не сработают, кризис будет усиливаться и транзит власти в Украине окажется куда более жестким и насыщенным, чем в случае понимания фигурантами смысла сигналов и парадигмы своего разумного реагирования на них.