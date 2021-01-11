Виталий Портников: Клановая система исключает эффективность реформ

11 января, 2021, 09:09

Портников Виталий

Триумфальный успех на внеочередных выборах президента Кыргызстана вчерашнего оппозиционера и заключённого Садыра Жапарова сопровождался и другим успехом победителя

Подавляющее большинство избирателей высказалось за переход от парламентской к президентской системе правления. Сторонником такого перехода был сам избранный глава государства, который во время предвыборной кампании говорил о хаосе и торжестве клановых интересов, которыми сопровождалось существование парламентской республики. И с этими утверждениями трудно не согласиться. Последний период политической истории Кыргызстана - это время постоянной клановой борьбы, столкновения интересов, коррупции и кризиса.

Загвоздка только в том, что Кыргызстан уже был президентской республикой на протяжении нескольких десятилетий. Президентская республика привела к предельной концентрации власти в руках ее первых президентов - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева и двум восстаниям, которые заставили обоих президентов покинуть страну. Да и когда была принята конституция парламентской республики, новый президент страны Алмазбек Атамбаев (сегодня он находится в заключении) имел куда больше власти, чем все парламентарии, вместе взятые. А новое восстание в Кыргызстане, участники которого протестовали против фальсификации результатов парламентских выборов, привело к отставке президента Сооронбая Жээнбекова, но не к прекращению работы старого парламента. Так что, может быть, дело не в том, какая республика в Кыргызстане - парламентская или президентская? А в том, что страной все эти десятилетия управляют хищные кланы? При любой форме правления?

Этот вопрос должны задавать себе отнюдь не только киргизы. Этот вопрос должны себе задавать и мы. Тем более, что Кыргызстан и Украина во многом схожи. Кыргызстан - самая демократическая страна в Центральной Азии, на фоне деспотий в соседних государствах. А Украина - самая демократическая страна на востоке Европы, на фоне диктатур в России и Беларуси. Почему же ни у нас, ни у киргизов ничего не получается?

А вот почему. На протяжении нескольких десятилетий украинцы, как и киргизы, спорят о том, какая форма правления будет более эффективной и приведет к решению проблем страны. Я, например, последовательно выступаю за парламентскую республику. И это вывод из постоянных попыток узурпации власти главами государства - от Кучмы до Зеленского.

Но то, что происходит в Кыргызстане, заставляет меня признать, что переход Украины к парламентской форме правления вовсе не обязательно будет панацеей. Смысл парламентской республики - в балансе интересов. Но это работает, когда есть развитое общество, когда политические партии - это партии, а не клубы своих лидеров, связанные с олигархами. Когда у граждан есть взгляды и есть имущественные интересы, которые эти граждане хотят защищать.

В нищей стране, которой управляют хищные кланы, важна не форма правления, а баланс интересов этих кланов. Именно этот баланс у нас в той или иной степени соблюдается последние три десятилетия. При этом обычный украинец, как правило - всего лишь статист в этом театре абсурда. Даже когда народ выходит на сцену, как это было в 2004 году и в 2013-2014 году кланы быстро овладевают ситуацией и через контролируемые медиа навязывают ему собственную повестку дня - Виктора Януковича или Владимира Зеленского, разницы нет. Главное - олигархи обогащаются, народ беднеет. Так было при президентской республике. Так происходит при парламентско-президентской. Так будет при переходе к парламентской форме правления. В случае продолжения кланового управления страной украинцы, как и киргизы, в буквальном смысле слова обречены на нищету, безысходность и повальную эмиграцию.

При этом на нестабильность в Кыргызстане накладывается недопонимание между севером и югом страны, а в Украине - между западом и центром с одной стороны и юго-востоком с другой. И когда появляется политик, способный объединить избирателей в голосующих за различные политические силы регионах, это воспринимается многими как возможность объединить страну. Таким был ошеломляющий результат Владимира Зеленского. Таким оказался результат Сапара Жапарова.

Но в наших или киргизских условиях политик-популист объединяет, дает надежду, но не противостоит клановым интересам - что становится предпосылкой для потери доверия и нового кризиса в будущем. Зеленский теряет доверие уже сегодня. Жапаров потеряет его завтра. А кланы останутся и вновь будут играть с украинцами или киргизами в игру на свой интерес.