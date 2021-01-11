Насколько будет колебаться гривня в 2021 году? Экспертный опрос

11 января, 2021, 11:53

Віктор Хомець

В течение последнего месяца курс гривни к доллару колеблется: то гривня укрепляется до 27,7, то подскакивает до 28,4, и это за неделю. Журналистка Еспресо София Когут расспросила экспертов, долго ли такое будет продолжаться и каким будет курс в 2021 году

Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Investment Company:

Я думаю, что январь мы будем встречать с достаточно высокой турбулентностью. Из-за больших бюджетных проплат в конце декабря в начале января гривня может немного девальвировать. Но это будет небольшое тактическое ослабление гривни - может быть около 29 гривен.

Думаю, до конца лета гривня будет укрепляться в направлении 27-27,5 гривен за доллар. Ну и осень мы будем встречать с курсом, очень похожим на тот, который есть сегодня.

Скажу так: я бы не ожидал каких-то больших негативных потрясений по гривне.

Как ни странно, 2020 год помог укрепиться украинской гривне, потому что очень много украинцев не поехали за границу, не потратили деньги. Плюс довольно сильно упали цены на нефть и газ в начале и в середине года, и это очень помогло украинской гривне.

Сейчас экономическое оживление в результате вакцинации будет скорее отрицательным фактором для гривни. Но главная угроза для гривни сейчас находится не в Украине - тут я ничего особенно плохого не ожидаю, в отличие от США. То есть если вдруг по какой-то причине в США начнутся какие-то экономические проблемы, тогда и гривня тоже будет девальвировать.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии:

В общем пока ситуация для гривни складывается очень неплохо. Цены на те товары, которые Украина экспортирует, растут. На сталь и зерно они являются одними из самых высоких за последние годы. Хотя у нас меньший урожай, чем в прошлом году, - но цены гораздо выше. То есть в целом у нас очень хорошие поступления валюты от экспорта.

Импорт у нас уменьшился, так как цены на нефть являются низкими, цены на газ тоже относительно низкие.

На заграничные путешествия мы тратим мало денег. При этом мигранты пересылают в Украину так же много денег, как и раньше.

Поэтому можно ожидать как минимум стабильности курса гривни к доллару, а как максимум - усиления. Опять-таки, если власть будет вести себя адекватно, а также если у нас будет положительное решение от МВФ, а не будем ежемесячно смотреть, обвалится все осенью, когда будут выплаты по внешнему долгу, или не обвалится.

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента в инвестиционной компании Concorde Capital:

2020 год был для гривни не очень простым, так как риски таких высокорисковых стран, как Украина, были оценены очень негативно. И соответственно в Украине происходил отток капитала - поэтому гривня ослабла.

Если говорить о 2021-м, то он, скорее всего, не будет таким тяжелым для гривни, потому что сейчас в мире улучшилось отношение к рискам. То есть инвесторы охотнее инвестируют в высокорисковые страны. Скорее всего, финансирование в Украину будет приходить. Значит, в Украине будет больше иностранной валюты, это позволит гривне не так сильно проседать.

Если украинская экономика будет восстанавливаться после коронавирусного кризиса, то, соответственно, будут быстрыми темпами расти потребление и импорт. Импорт - это всегда утечка валюты.

Соответственно у нас по торговому балансу будет отток валюты, а по финансовому балансу - приток валюты. Эти два потока будут более или менее себя уравновешивать. Поэтому гривня, скорее всего, если и будет ослабевать, то не очень сильно.

Мы ожидаем средний курс на 2021 год 28,5 грн за доллар, что, в принципе, более или менее соответствует тому, что мы видели в течение декабря 2020 года.

Остановить это восстановление могут любые сюрпризы со стороны правительства, которые ухудшат имидж Украины в глазах иностранных инвесторов. Это может быть что угодно, что в том числе связано с политикой, о которой Украина договаривается с МВФ.

То есть если Украина, украинское правительство, украинские суды будут себя вести непредсказуемо с точки зрения иностранных инвесторов, это может существенно повлиять на инвестиционную привлекательность Украины и ухудшить приток капитала в Украину.

А если приток долларов в Украину будет уменьшаться, соответственно доллар будет гораздо дороже.

Елена Белан, главный экономист Dragon Capital:

Сейчас мы видим, что на внешних рынках для гривни сложилась очень благоприятная ситуация. Я бы ее даже назвала "чрезвычайно благоприятной", - из-за того, что резко выросли цены на товары украинского экспорта, сырьевые товары. Это в первую очередь сталь. Цены на сталь сейчас на самом высоком уровне за последние 9-10 лет. Мы такого не видели по крайней мере с 2011 года. Также поднялись цены на руду, выросли цены на зерно, на пшеницу и на кукурузу - из-за уменьшения урожая в регионе.

А при этом цены на основные товары нашего импорта, нефтепродукты и газ остаются на достаточно низком уровне. Они растут, но не так быстро. Это означает, что в начале 2021 года будет большой приток иностранной валюты в страну - за счет дополнительных средств, которые зарабатывают наши экспортеры. Это будет создавать давление на курс гривни, чтобы он снижался.

Второй фактор - это то, что сейчас на фоне наших позитивных переговоров с МВФ восстановилась заинтересованность иностранных инвесторов в украинских государственных облигациях. А в 2019 году это был очень мощный фактор укрепления гривни. Мы ожидаем, что в 2021 году эта заинтересованность останется и приток будет, хоть и не такой существенный, как в 2019 году. Но это все равно для гривни означает укрепление.

Насколько сильно будет укрепляться курс, зависит от НБУ. Потому что его политика немного изменится: они не будут позволять такого существенного укрепления, как это было в 2019 году, но до уровня 26,5-26 гривен за доллар - это вполне возможно.Это где-то в первом квартале 2021-го такой уровень возможен.

Но на самом деле эта ситуация, скорее всего, временная. Поэтому постепенно будут цены снижаться на эти сырьевые товары экспорта, и импорт будет расти из-за восстановления экономики. К концу года ожидаем, что курс гривни вернется где-то к отметке 28 грн за доллар.