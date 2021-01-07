Любовь во время войны

7 января, 2021, 10:29

Памяти оперной певицы и волонтера Александры Тарасовой, которая умерла от COVID-19

С Александрой Тарасовой я познакомилась в 2017 году во время работы над законодательством о финансировании общественных организаций. Больше года мы боролись за принятие постановлений Кабинета министров Украины, целью которых было устранение коррупционных факторов в порядке финансирования ветеранских организаций. Это Саша начала расспрашивать, на что тратят 20 млн грн ежегодно псевдоветеранские антиукраинские союзы. Результатом нашей ожесточенной борьбы с ними стало введение прозрачного порядка финансирования, а также увольнение Саши с должности начальника Управления по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики. Ее вытолкала пронизанная коррупцией лицемерная система, в которой она была белой вороной, чуждым "элементом", человеком с группой крови "Борец".

О таких, как Саша, говорят "социальный капитал". С мыслями о ней в 2018 году я написала книгу "Коррупция: упадок социального капитала", на презентации которой была и Саша. Она была тем человеком, который сдерживал падение социального капитала Украины во время российско-украинской войны.



Это оперная певица Саша, оставив Национальную оперу Украины с зарплатой 12 000 грн, перешла в Министерство социальной политики на зарплату 1475 грн. Это Саша занималась социальной адаптацией участников АТО. Это она основала благотворительные фонды "Крылья Феникса" и "Вернись живым". Это она доставала одежду, каски, бронежилеты для украинских защитников на линии огня. Это она боролась с коррупцией в сфере обеспечения прав ветеранов. Это она, задыхаясь под кислородной маской, занималась выбором школы для моего сына.

Это Саша умела любить. Она пересекла границу между собственной болью и своим назначением "любить", когда они с ее бывшим мужем Александром рассказали всю правду о любви. Она дала нам возможность почувствовать реалии войны на примере собственной семьи. Любовь или правда? Назначение или отречение? Грани настолько тонкие, что я всегда обращалась к их толкованию: «Не ошиблась ли я, Саша? А вы посмотрели документальный фильм "Синдром войны. Я привык убивать"?

Саша не привыкла ни к уважению, ни к доверию, ни к любви. Она была отшельником в своем деле. Ее ненавидели и любили одновременно. Это так сильно - и не объяснишь при этом.

Бескомпромиссная и бесстрашная в ощущении справедливости. Толерантная к Человеку. Честная и искренняя. Чуткая к счастью и несчастью всех, кто рядом. Независимая от толпы. Настоящая во всем, что делала. Саша, любовь не останется в долгу.

Светлая память тебе, моя дорогая Саша!