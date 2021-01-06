Рождество и безусловная любовь

6 января, 2021, 10:04

Накануне Рождества, в Сочельник, мне всегда кажется, что мир неожиданно для самого себя стихает и замедляется

Минуты становятся как бы длиннее, небо - глубже, чем обычно, темнота гуще - до появления первой звезды, свет которой прорезает нашу однообразную повседневность и сообщает новость о Христовом рождении. Мы все затаили дыхание и ждем этого момента. Ждем встречи семьи за праздничным столом, на время, когда сможем друг друга обнять и разделить с самыми дорогими рождественскую радость, а разделив - приумножить ее и нести дальше в мир.

Это деление радостью невероятно прекрасное и важное. Недаром с Рождеством прежде ассоциируется именно радость - к тому же и для верующих, и для тех, для кого этот день стал «просто семейным праздником». Почему ни одно другое событие в истории человечества не создало такой невероятной атмосферы чуда и сказки вокруг себе, не разрослось в сюжет, который предполагает преодоление трудностей, которые отовсюду подстерегают всех нас, примирения - в ситуациях, где были недоразумения; а также победу любви над равнодушием, холодностью и нелюбовью. Об этом снято сотни рождественских фильмов и написаны сотни рождественских песен - жизнеутверждающих и радостных. В большинстве из них теперь уже речь не идет о сюжете Божьего рождения, но, в конце концов, возможно, он и не должен быть каждый раз отмечен: те, для кого Рождество произошло лишь раз, более две тысячи лет назад, не воспримут ежечасного припоминания о воплощении Бога, а те, кто ежегодно ждет Рождества Божьего ребенка, так или иначе помнят, что именно является фоном для того, чтобы воплощались мечты и происходили все возможные чуда. И каждый хорошо знает, что лично для него означает встреча с новорожденным - интимная и такая, которую не обязательно комментировать для других, просто достаточно пережить ее самому в тишине сердца.

Перед Рождеством я тоже чувствую радость, которой мне хочется делиться и пережить ее с самыми дорогими, и много думаю о любви. Наша человеческая любовь на самом деле очень разная. Без преувеличения, она имеет сотни оттенков и нюансов, которые описывают весь ее спектр: от любви неумелой, не слишком зрелой в любви безусловной. Очень часто люди любят «за то», выставляют свои «условия» для любви. А если есть условия, то какой-то момент появляются и претензии и неприятие. Наши поступки часто словно говорят за нас: "буду любить тебя, если ты будешь такой, каким я хочу тебя видеть". И не слишком часто можем сказать другому лицу: "буду любить тебя такой / таким, какой / каким ты есть", без требований и условий. То есть - любить безусловно. И безусловно буду прощать, даже если будет очень непросто это сделать.

Что такое безусловная любовь, лучше в моем доме знает мой кот. Он имеет абсолютную уверенность того, что его любят: его ласкают и говорят ему, что он самый лучший. Его вкусно кормят, он имеет полную свободу и может гулять где хочет и сколько хочет. Его принимают, каким он есть, не ссорятся на него и не обижают. Он тоже очень любит проявлять свою любовь и никогда не боится это делать. Любит лежать на груди у хозяев и обниматься, невероятно радуется, когда кто-то из нас возвращается домой из города, и всем собой проявляет свою радость. Он не любит быть один в комнате: хочет прижиматься, мурчать, просить его почесать, одним словом - быть вместе. В полном доверии. По его поведению я вижу, что он наверняка знает, что никто из нас его не обидит. Его любовь проста, как любовь детей и безусловная. Иногда думаю, что хорошо бы людям так же искренне любить и с такой же легкостью уметь проявлять свою любовь.

Думаю, сколько всего я жду от близких мне людей, хотя мне часто кажется, что моя любовь ничуть не требовательна. С кем-то из тех, с кем мы вместе будем сидеть за праздничным столом, я хотела бы на Рождество иметь возможность вместе пойти в церковь на праздничную службу, но знаю, что вряд ли удастся это сделать, хоть я и мечтаю об этом годами. Если это требование у меня, это еще не значит, что такая же потребность есть и у других людей. Еще от кого-то я хотела бы больше внимания, отсутствия критики, понимание и тому подобное. Но при этом Рождестве чувствую, что не нуждаюсь давать любовь тогда, когда получу то, о чем прошу. Могу просто любить и, несмотря на то, что все мы, собранные вместе, такие разные, делиться своей радостью, которую переживать в сердце. И, наверное, как никогда, радуюсь тому, что могу положить под елку свои подарки для других - мои малые проявления любви. Не за что-то. Не потому, что кто-то мне угодил или наконец под меня подстроился. А просто потому, что в день Рождества я не могу не радоваться и хочу разделить с другими свою радость. Хочу, чтобы другие люди рядом со мной чувствовали себя одаренными. Нужными. Очень желательными. Такими, к которым никто не выставляет условий.

Пусть в это Рождество нигде не будет никого, кто будет чувствовать себя ненужным, одиноким, забытым или несчастным. Рождественская радость - это не клише, которое повторяют с фильма в фильм. Это состояние, которое может быть реальностью, если позволить сердцу открываться к другим и просто любить. Хотя бы в этот день - без условий.

Радостного, благословенного всем Рождества!

Христос рождается! Славим Его!