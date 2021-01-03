Лучшие колядки и щедривки для колядования в семье и онлайн. Колядуют звезды на Рождество Христово!

4 января, 2021, 09:39

Татьяна Зинченко

Колядки со спокойной совестью и большой гордостью можно записать в верхние ступени Украинского чуда, если такой рейтинг существует или будет существовать. Невероятной силы и красоты песни о духовном, о Рождении Спасителя и жизни, о чуде света в рождении человека, о развитии Вселенной будто бы с маленького зернышка - все в них: лирических, настроенческих, возвышенных песнях, которые поют из поколения в поколение передаются от семьи к семье, любят, уважают и выполняют как чудо.

Фото: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Колядки - прославляющие песни, посвященные Спасителю и радости, которая пришла на землю вместе с Его появлением: радости спасения, обновления, радости нового года. Их сочиняли в народе, совершенствовали, темы, идеи и сюжеты подхватывали выдающиеся музыканты, композиторы, поэты, и так рождались шедевры. За обработку и восстановление колядок брались выдающиеся композиторы: Николай Лысенко, Станислав Людкевич и другие.

Украинцы колядуют онлайн!

В этом году, из-за карантина, и колядования, и вертепы будут иметь определенные корректировки. Вертепы, скорее всего, мы будем организовывать в собственных семьях и транслировать друзьям и родным людям в режиме видео. И колядовать - в онлайне, создавать (уже ведутся) флешмобы: украинцы колядуют - весь мир слышит!

Как у нас появились колядки

Это было так давно, что даже их исследователи определяют даты приблизительно.

"Впереди всего, еще до начала мира, как не было ни неба, ни Земли, мы видим только синее море, а среди моря два дуба. В других вариантах колядок говорится о зеленом тополе, но в украинских песнях явором называется дуб. Это дерево играет большую роль в колядке, и о нем упоминается даже в веснянках и купальских песнях ", - пишет И. Нечуй-Левицкий в книге" Мировоззрение украинского народа. Эскиз украинской мифологии ".

Древнейшие колядки

В дохристианские времена были веселыми и полными надежд на новые урожаи, на благосостояние в семье, на здоровье родных и близких. Поэтому колядки фиксировали эти желания, колядники воспроизводили их в игровой форме. Наши предки верили в простое-хорошее, не заглядывая за тридевять земель.

В вертепе коза - олицетворение солнца

"Да колядники ходят по домам с козой; коза здесь служит образом солнца. О том козу в колядках поют, что она" золотеньки копиточка ", там жито родит; где не бывает, там полегает; где коза топ-топ, там ржи семь круп; где коза рогом, там рожь стогом ». Нечуй-Левицкий Иван, Мировоззрение украинского народа. Эскиз украинской мифологии

Фото: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

Есть разные мнения о происхождении термина "коляда". Многие считают, что оно происходит от латинского слова Calenda, что означает праздник нового года.

"Чтобы обеспечить себе урожай хлеба от темных зимних сил, народ исполняет некоторые жертвенные обряды Морозу и Дюди: хозяин, бросая ложку кутьи к потолку, просит к себе ужинать Мороза, чтобы он не поморозил хлеба". Нечуй-Левицкий Иван, Мировоззрение украинского народа. Эскиз украинской мифологии

Сакральный смысл христианской коляды

С появлением христианства обряд колядования был приурочен к Рождеству Христову. Возникли новые религиозные колядки с библейскими образами, которые также пользуются большой популярностью в народе.

Колядуют на Рождество шумной, дружной компанией с Вифлеемской звездой, вертепом, масками, костюмами.

В народе есть такое полушутливое мнение, что первым в дом на Рождество должен зайти мужчина. Поэтому на Рождество колядуют ребята, а уже на следующий день к ним присоединяются и девушки. Как мы уже упоминали - в этом году не удастся воспроизвести весь обряд колядования, и вертепа в реальности. Но ничего - еще будет возможность и заколядовать, и создать вертеп, поэтому надо знать про его интересные моменты и особенности.

Символ Рождества - вертеп

Сейчас мы можем видеть рукотворные вертепы: в праздничных витринах, на велице у елок, и тоже делаем праздничные уголки с Рождением Младенца.

Фото: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

А как создать вертеп - все знают, а кто не знает - можно и импрозуваты. Прежде всего выбирают "михоношу" - того, кто будет носить мешок для даров. Хозяева должны класть угощение в этот мешок, а не давать другим героям действа. Еще одевались козами, медведями, ангелами. При подготовке костюма понадобятся и старый полушубок, одетый наизнанку, и бабушкина яркий платок, и всевозможные маски.

Обязательно сделайте Звезду. Ведь главная задача на Рождество - славить Христа, пели колядки.

Вертеп - маленький переносной театр с библейскими персонажами и рождественскими сюжетами - один самых ярких символов Рождества. Организуйте вертепы пока дома!

Когда колядуют в Украине?

В разных регионах по-разному. Но везде - в рождественские дни. Колядовали обычно 7 января, на Рождество, и 8 января, которое в народе так и называют "Колядой". В действительности же на Углу это делают уже на Святой вечер; на Слобожанщине и Гуцульщине - в первый день Рождества; на западном Подолье - на второй день праздников утром. А поскольку мы празднуем Рождество с миром, то колдовать начинаем также с миром - 25 декабря. И - долго, от души прославляя рождение Спасителя, праздник Рождества Христова, рождения нового года.

Вот тут видео и тексты замечательных украинских колядок: изучаем и колядуем: в семье, в сети, онлайн, образуют флешмобы - наша культурная красота должна звучать!

Бог предвічний

Древнейшей современной колядой есть "Бог предвечный", известная еще с 1780 года. Колядуют ее в каждом доме не только на Украине, но и в Европе.

Бог предвічний народився,

Прийшов днесь із небес,

Щоб спасти люд свій весь,

І утішився.

В Вифлеємі народився,

Месія, Христос наш,

І пан наш, для всіх нас,

Нам народився.

Ознаймив це Ангел Божий

Наперед пастирям,

А потім звіздарям

І земним звірям.

Діва Сина як породила,

Звізда ста, де Христа

Невіста Пречиста

Сина зродила.

Тріє царі несуть дари

До Вифлеєм-міста,

Де Діва Пречиста

Сина повила.

Звізда їм ся об'явила,

В дорозі о Бозі,

При волі, при ослі

Їм ознаймила.

"Тріє царі, де ідете?"

"Ми ідем в Вифлеєм,

Вінчуєм спокоєм *

І повернемся".

Іншим путем повернули,

Погану, безстидну,

Безбожну Іроду

Не повідали.

Йосифові Ангел мовить:

З Дитятком і з Матков,

З бидлятком, ослятком

Хай ся хорониить.

"Слава Богу!" - заспіваймо,

Честь Сину Божому

Господеви нашому.

По всьому світі стала новина!

Колядка с евангельским сюжетом о поисках Иродом Иисуса Христа.

Тема песни - бегство Марии с Младенцем в Египет и чудо с пшеницей. По мнению Михаила Грушевского, этот мотив связан с популярным в христианской символике сравнением Христа с пшеничным зерном.

По всьому світу стала новина:

Діва Марія Сина родила.

Сіном притрусила,

В яслах положила

Господнього Сина.

Діва Марія Бога просила:

– В що ж би я Сина свого сповила?

Ти, небесний Царю,

Пришли мені дари,

Сього дому господарю.

Зійшли Ангели з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові,

Ще й ризи шовкові

Ісусови Христови.

Засіяла звізда з неба до землі,

Зійшли Ангели к Діві Марії.

Співають Їй пісні,

Господній Невісті,

Радости приносять.

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Одна из самых известных колядок. Яркий образец тесного сочетания религиозной и народной колядковий традиции.

Добрий вечір тобі, пане господарю.

Приспів:

Радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

(Приспів повторюється після кожного рядка.)

Застеляйте столи та все килимами,

Кладіть паляниці з ярої пшениці.

Бо прийдуть до тебе три празники в гості:

Ой що перший празник – Рождество Христове,*

А другий вже празник – Святого Василя,

А третій вже празник – Святе Водохреща.

А що перший празник зішле тобі втіху,

А що другий празник зішле тобі щастя,

А що третій празник зішле всім нам долю,

Зішле всім нам долю, Україні волю.

Нова радість стала!

Очень известная колядка - тесное переплетение религиозной и народной колядковий традиции. К религиозного содержания добавлен характерный для народных колядок побажальних мотив: "Даруй лета щасливии сего дома хозяину".

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна на весь світ засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився.

Просиме тя царю небесний владарю

Даруй літа щасливії цьому господарю

Цьому господарю та й цій господині

Даруй літа щасливії всій його родині.

Повстанческая колядка "Нова радість стала".

Слушала очень хороший вариант колядки "Новая радость стала» (именно этот вариант) создана во времена Второй мировой войны, в Украине продолжалась до 1953 года, воинами Украинской Повстанческой Армии. Записанная в с. Космач, в поселке Бани, Косовского района Ивано-Франковской области. Опубликованная сельским головой Дмитрием Погоджуком по словам жительницы этого поселке Евдокии Рожканюк, в исполнении певицы Леси Королик.

Народився Бог санях

Давно известная и любимая в народе колядка. Слова Богдана-Игоря Антонича, а музыка Василия Жданкина

Народився Бог на санях

В лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

І принесли місяць круглий.

Тешуть теслі з срібла сани,

Стелиться сніжиста путь.

На тих санях в синь незнану

Дитя Боже повезуть.

Тешуть теслі з срібла сани,

Сняться різдвянії сни.

На тих санях - ясна Пані,

Очі наче у сарни.

Ніч у сніговій завії

Крутиться довкола стріх.

На долонях у Марії

Місяць-золотий горіх.

Ходить сонце у крисані

Спить слов'янськеє дитя.

Їдуть сани плаче Пані,

Снігом стелиться життя.

Тиха ніч

Рождественская песня, созданная в Австрии в 1818 году. Один из самых известных и широко распространенных в разных языках по всему миру рождественских песнопений. Относится к нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Песня была создана 24 декабря 1818 в рождественский вечер в австрийской деревне Оберндорф под Зальцбургом. Текст написал викарный церкви св. Николауса и поэт Йозеф Мор. Музыку - композитор и органист Франц Грубер.

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

Спи, Ісусе, спи ...

Песня Иосифа Кишакевич. Мелодия колыбельной - нежная и праздничная, дарит наслаждение и вселяет веру в рождественское чудо.

Спи, Ісусе, спи, Спатоньки ходи!

Спи, Ісусе, спи,

Спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісеньками присипляти;

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Лелійко, спи,

Голівку схили!

Ту на рученьки Марії,

Бач, Вона Тебе леліє:

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Убогий, спи,

Рученьки зложи!

Йосифа ще не видати,

Несе Хлібця Тобі дати.

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Терпіннє, спи,

Очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять Ти хрест люди.

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Зірничко, спи,

Сни про Небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

На Земли Мир, Благо людям!

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Ісусе, спи,

А Серце втвори,

Най при Ньому спочиваю,

Тут на Земли і там в Раю,

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Ой в саду, саду вишня стояла

Красивая лирическая песня о чудо творения мира.

В саду, садочку вишня стояла.

Рай, Рождество, вишня стояла.

Вишня стояла, свічка палала.

Рай, Рождество, свічка палала.

Свічка палала, іскра упала…

Іскра упала – озерце стало…

А в тім озерці сам Бог купався…

Сам Бог купався, в ризи вбирався…

В ризи вбирався, вгору піднявся…

Вгору піднявся, Богу молився…

Богу молився, щоб світ творився…

Небо и земля нині торжествують

Очень популярная колядка за пределами Украины.

Небо і земля (2) нині торжествують,

Ангели, люди (2) весело празднують.

Приспів:

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, Царіє витають,

Поклін віддають, пастиріє грають,

“Чудо, чудо!” повідають.

Во Вифлеємі (2) весела новина:

Пречиста Діва (2) породила Сина!

Слово Отчеє (2) взяло на ся тіло:

В темностях земних (2) сонце засвітило.

Ангели служать (2) свойому Королю

І во вертепі (2) творять Його волю.

Три славні царі (2) зі сходу приходять,

Ладан і смирну (2), золото приносять.*

Царю і Богу (2) тоє офірують,

Пастирі людям (2) все розповідують.**

І ми рожденну (2) Богу поклін даймо,

“Слава во вишних” (2) Йому заспіваймо.

Бог ся рождає

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!*

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.***

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

Щедрик - песня, известная во всем мире!

Или щедривка Леонтовича.

На Рождество мы щедруют - от души желаем родным, близким, друзьям, мировые добра, мира и уюта. И эти пожелания - в наших песнях, щедривках.

Ежегодно перед рождественскими и новогодними праздниками вот уже почти 100 лет весь мир начинает слушать, петь и выполнять на музыкальных инструментах наш "Щедрик", в западном мире более известный как Carol of the Bells.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Колядуем, прославляем Христа, добро, мир, жизнь! Нам нельзя забывать свои традиции, такой песенной красоты, которая удивляет и очаровывает весь мир. Повторяем слова колядок, чтобы на Рождество и Коляду поздравить друзей - пусть и в онлайне - хорошей колядкой и песней пожелать лучшего в новом году! Пусть нас слышит весь мир!

Фото: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины