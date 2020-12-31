Война деньгам, пиво от Грабала и допинговый скандал - 5 книг зарубежного чтива

7 января, 2021, 09:48

Игорь Бондарь-Терещенко

Книги в этой подборке, следует заметить, первоклассные - словно пиво у чешского классика в одном из романов, или даже фантастические - как хитрости лисы, которая любила сидр. Все вместе они - как допинг в очередной истории, который поможет и создать хорошее настроение, и получить удовольствие от текста

Джордж Орвелл. Нехай квітне аспідистра. – К.: Видавництво Жупанського, 2020





Культовые романы этого английского классика вроде его самого известного произведения в жанре антиутопии "1984", где рассказывается о будущем тоталитаризм, и «Колхоза животных» с аллегорией о рождении СССР, заслоняют, к сожалению, другой доработок Джорджа Оруэлла (1903-1950). Например, его роман "Пусть цветет аспидистра" - актуальная до сих пор история о том, как в межвоенный период герой произведения - молодой поэт-максималист - объявляет войну деньгам, и вообще общественным нормам и мнимым ценностям. Лондон 1930-х годов показан глазами профессионального журналиста - с юмором, наблюдательностью и вниманием к малейшим деталям общественной жизни. Так, комнатный цветок из названия романа - это символ благопристойности, мещанства и «правильного» семейного быта, вроде классического фикуса в советской жизни того периода. Конечно, воевать с обывательскими нормами, штампами и стереотипами, по которым деньги - это вершина благосостояния и цель любого члена общества - сложно и опасно. Впрочем, герой этой истории уверен, что, избавившись власти денег, которые дают пропуск в высшее общество, открывают все двери и дарят счастливую жизнь - он сможет полностью посвятить себя творчеству, в которой видит наибольшую ценность своей жизни.

Богуміл Грабал. Занадто гучна самотність. – К.: Комора, 2020

Это самый известный роман классика чешской литературы, в котором соединились опыт работы в пункте приема макулатуры и увлечения автора философией. По сюжету, главный герой тридцать пять лет работает приемщиком старой бумаги, каждый вечер спасая из-под гидравлического пресса выброшенные книги, которые собирает у себя дома. С двух тонн собранных мудрости и состоит его мозаичное образование, а также единственная радость в жизни.

“Лиш я в цілому світі знаю, що в серці кожного пакунка ховається то відкритий “Фауст”, то “Дон Карлос”, - звіряється герой, - що між огидним папером скривавлених кришок лежить “Гіперіон”, а всередині пакунка мішків від цементу відпочиває «Так казав Заратустра». Тільки я в цілому світі знаю, в якому пакунку, ніби у гробниці, лежать Ґете і Шіллер, де Гельдерлін, а де Ніцше. Тож у певному сенсі я сам собі водночас митець і глядач, тому щодня я такий збідований і до смерті втомлений, роз’ятрений і шокований, і щоб зменшити й применшити цю величезну втрату, я п’ю джбан за джбаном пиво, й дорогою по пиво до Гусенських у мене лишається достатньо часу, щоб медитувати і мріяти про те, яким буде мій наступний пакунок».

Анне Гольт. Могила для двох. – Х.: Фабула, 2020

В этой истории так же не обошлось без допинга. Только сейчас это уже не трава, а серьезные «ускорители» жизни. Итак, по сюжету, в норвежской лыжной сборной - допинговый скандал! Одна из лучших лыжниц Хеге Кин Морелл обвиняют в употреблении клостебол. Под угрозой ее участие в Зимней Олимпиаде и вообще спортивная карьера. Ее отец хочет найти тех, кто подставил дочь. И нанимает для этого Сельме Фалк - бывшую спортсменку, олимпийскую чемпионку и лучшуего адвоката страны. Впрочем, очень скоро становится понятно, что скандал с Хеге - лишь верхушка айсберга закулисных интриг, коррупции и теневых схем, процветают в Федерации. И только часть чьего безумного плана, ставит под угрозу жизнь многих. Кто-то готов на все, чтобы наказать виновных. Удастся ли Сельме вовремя решить эту загадку и выиграть? Словом, есть над чем подумать, читая этот детектив с сногсшибательным сюжетом. "На Майорстуа Сельма купила обезболивающее и села в автобус. Десять восьмого вечера, автобус наполовину пуст. Нашла место у окна почти в конце салона. Села, прижалась лбом к холодному стеклу. Закрыла глаза. Яна наказаны тем, что его дочь поймали на допинге. Мортен, по словам полиции, стал жертвой убийства. Он мертв. Оба были на той старой фотографии. Это мог быть совпадение ".

Катажина Ґрохоля. Г'юстоне, у нас проблеми. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2020

По сюжету этого веселого и увлекательного романа известной польской писательницы, жизнь Иеремии только назвать счастливым и успешным. Каждый час с ним случается какая-то неприятность. Он в свои тридцать два года - неудачник, безработный кинооператор, который разошелся с любимой, однако до сих пор каждый день думает о ней. Мать ненавязчиво, но постоянно вмешивается в сыны жизни, а еще матери собака яростно его ненавидит. Проблемы - как кадры в киноленте, и изменить сценарий своей жизни Иеремия сможет только сам. Интересные приключения, немного иронии и забавных шуток, множество жизненных ситуаций, когда уже непонятно, то ли грустить, то смеяться - с этой книгой скучно точно не будет.

Роальд Дал. Фантастичний містер Лис. – К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2020

Наконец-то на украинский переведена книга, которая вполне может стать в один ряд с такими шедеврами мировой литературы, как "Рейнеке-лис" Гете и "Лис Микита" Франко. Ожидая ее, мы уже и замечательный мультик про хитроумного героя посмотрели, и аудиозапись с известными актерами прослушали, и наконец культовое издательство представило еще и украинский перевод Виктора Морозова с прекрасными иллюстрациями Квентина Блейка. Поэтому "Фантастический мистер Лис" - это известная повесть норвежского писателя Роальда Дала, который подарил нам "Матильду" и "Чарли и шоколадной фабрике». Итак, это история о хитроумного Лиса, который каждый вечер украдкой забегает по очереди до трех фермеров за продуктами для своей семьи. И вот фермеры разработали план, как застрелить мистера Лиса. И когда они уже думали, что мистер ноября никак не сможет спастись, у него созрел свой фантастический план ...