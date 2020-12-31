8 января, 2021, 11:22

Дарья Тарасова

Эспрессо предлагает подборку сериалов уходящего года, которые разбавят ваши вечера во время следующего локдауна

2020 выдался как минимум неоднозначным. И прибыльным его точно не назвать. Впрочем, не для стримингових сервисов. Ситуация, когда люди целыми днями вынуждены сидеть дома, идеально соответствует интересам таких гигантов как Netflix или НВО. В частности Netflix еще в апреле отчитался о рекордных прибылях компании и росте количества подписчиков. Universal и Disney, которые раньше продавали права на показ сериалов собственного производства стриминговым сервисам, теперь решили транслировать их на собственных платформах.

Настоящим революционным шагом стало решение Warner Bros выпустить 17 картин сразу и в кино, и на собственном стриминговом сервисе HBO Max. Это будет первый раз, когда фильмы появятся онлайн, не ожидая так называемого кинотеатрального окна - 90-дневного периода после премьеры на большом экране. В компании считают, что к концу 2021 года зрители не будут ходить в кинотеатры из-за пандемии.

И пока внимание все большего количества зрителей переходит на сериалы, предлагаем 10 премьер 2020 года на разный вкус.

"Социальная дистанция" / Social Distance

Вполне органично в подборку сериалов 2020 вписывается антология "Социальная дистанция" от Netflix, созданная Хиллари Грэмом и создателем "Оранжевый - хит сезона" Дженджи Коэном. Это 8 эпизодов - разных историй с отдельными персонажами о том, как люди пытаются оставаться на связи и поддерживать отношения на самоизоляции. Сериал был придуман, снятый и полностью сделан дистанционно во время карантина. В нем снялись Бекки Энн Бэйкер, Даниэль Брукс, Майк Колтер, Макс Дженкинс, Брайан Джордан Альварез, Оскар Нуньес и Гильермо Диас.

События сериала разворачиваются в первые месяцы пандемии коронавируса и показывают, как с последствиями карантина вынуждены справляться семьи, друзья и влюбленные. Здесь знакомые всем нам технические перебои в зуме, родственники на заднем плане, проблемы с интернетом и тому подобное. В "Социальной дистанции" нашли отражение и протесты Black Lives Matter.

"Сестра Рэтчед" / Ratched

Этот психологический триллер от Netflix стал популярным на стриминговой платформе в 2020 году. Снятый по мотивам романа Кена Кизи "Над кукушкиным гнездом", сериал является спин-оффом одноименного фильма Милоша Формана.

В центре 8-серийной драмы - история медсестры Милдред Рэтчед. Действия разворачиваются до событий "Над кукушкиным гнездом", в 1947 году. Сериал покажет, как Рэтчед из обычной медсестры превратилась в настоящего монстра.

Главную роль сыграла Сара Полсон, а также в сериале снялись Шэрон Стоун, звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон, Финн Виттрока, Джуди Дэвис и другие.

"Поймать Кайдаша"

Если вы скептически относитесь к украинским телесериалам, не спешите скролить дальше. Новый телевизионный проект компании "ПроКино", созданный сценаристкой и шоуранеркой Натальей Ворожбит, приятно удивит.

Сюжет сериала является осовремененной адаптацией повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья". В нем свои герои и сюжетные линии, события разворачиваются в промежутке с 2005 по 2014 годы и охватывают ключевые события в жизни Украины. "Поймать Кайдаша" - это история страны, рассказанная через историю одной семьи. "Поймать Кайдаша" - это сгусток родственных конфликтов между всеми членами семьи, вечное противостояние двух поколений. Апогей его приходится на 2013-2014 годы, когда отношение к Майдану и российской агрессии разделяет семью.

Телесериал на 50% был профинансирован государством. 13,3 млн грн его создатели получили от Минкульта, выиграв конкурс кинопроектов патриотического направления. Сериал получил немало положительных отзывов, впрочем продолжать его на следующий сезон создатели не планируют.

"Уничтожение" / The Undoing

Новый минисериал от НВО - это драматический триллер, который побил рекорд "Игры престолов". Правда, только в Великобритании, собрав первым эпизодом за 28 дней 3 млн зрителей, но тем не менее.

Психологическая драма "Уничтожение" создана Сюзанной Бир на основе романа Джин Ганф Корелиц "Ты должна была знать". В сериале сыграли Николь Кидман, Хью Грант, Дональд Сазерленд, Ноа Джюп, Эдгар Рамирес и Лили Рэйб.

В центре сюжета - успешная психотерапевтка Грейс, которая готовит к печати свою первую книгу с советами женщинам, как доверять интуиции и делать выводы о мужчинах с первого взгляда. Размеренная жизнь резко меняется, когда ее мужа-онколога Джонатана обвиняют в ужасном убийстве.

"Мандалорец" / The Mandalorian

В этом году Disney + выпустил второй сезон сериала с вселенной "Звездных войн" и уже, кстати, готовит третий. "Мандалорец" - это космический вестерн о Малыше и одиноком стрелке-мандалорце, более известном как Малыш Йода.

События разворачиваются после падения Галактической Империи - пять лет спустя, но до появления Верховного Порядка, между событиями "Возвращение джедая" и "Пробуждение силы". Малыш - представитель некогда могущественной расы благородных воинов, который теперь вынужден уживаться с отбросами общества на дальних пределах Галактики, вдали от власти Новой Республики.

Создателем, сценаристом и шоураннером сериала выступил Джон Фавро. Главную роль сыграл Педро Паскаль.

"Я могу уничтожить тебя" / I May Destroy You

Летом HBO и BBC One выпустили драматический сериал с элементами комедии, события которого, впрочем, разворачиваются вокруг трагического инцидента - сексуального насилия.

Главная героиня - молодая писательница Арабелла, получившая популярность в Twitter, автор книги "Хроники сытого милениала", которую они сами называют своей иконой. Во время работы над второй книгой Арабелла решает отвлечься с друзьями и идет на вечеринку. Утром молодая женщина пытается вспомнить и осознать, что с ней случилось. Она исследует противоречивый "язык согласия", анализирует собственные взгляды на секс и пытается написать о своей травме. Каждая новая серия раскрывает частичку истории Арабеллы, демонстрируя, как сексуальное насилие изменило ее мировоззрение и самооценку. Она пришла к выводу, что травматический опыт может перевернуть мир человека и заставить его вращаться вокруг одного события. Писательница размышляет о том, как можно облегчить принятие случившегося, и как жить с этим дальше.

Сериал практически полностью создан Микаэлой Коел, которая исполняет главную роль в нем. Коел выступила сценаристкой, сорежиссером и исполнительным продюсером проекта.

"Корона" / The Crown

В 2020-м вышел уже 4-й сезон исторического биографического сериала о британской королевской семье, который получил высокие оценки и положительные отзывы. Сценаристом и автором идеи проекта для Netflix о семье и жизни Елизаветы II является Питер Морган. "Корона" рассказывает историю нынешней британской королевы от ее свадьбы в 1947 году до наших дней.

Действие нового сезона вращается вокруг фигуры леди Дианы Спенсер, охватывая период между 1977 и 1990 годами, во время премьерства Маргарет Тэтчер. Новый сезон глубже погружается в частную жизнь королевской семьи, открывает больше завес, а новые персонажи - Диана в исполнении Эммы Коррин и Джиллиан Андерсон в роли Маргарет Тэтчер - делают образы уже знакомых зрителям членов королевской семьи более интересными.

"Всюду тлеют пожары" / Little Fires Everywhere

Формат минисериалов (особенно с интересным сюжетом и звездным актерским составом) полюбился как зрителям, так и самим стриминговым сервисам. В начале марта 2020 Hulu представил один из таких.

"Всюду тлеют пожары" - это 8-серийная экранизация одноименного романа Селесте Инг с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях. Это некая детективная драма из пригорода.

События разворачиваются в 1997-м. В маленьком американском городке Шейкер-Хайтс по неизвестным причинам произошла серия поджогов в спальнях различных зданий. В центре сюжета - две разные женщины, жизни которых пересекаются, что приводит к ряду ужасных событий.

Елена Ричардсон - умная, богатая, успешная женщина, жена и мать. Ее взгляд на жизнь кардинально контрастирует со взглядом и образом жизни матери-одиночки Мии Уоррен - художницы и фотографа. Конфликт двух женщин делает сериал не просто криминальной драмой, но и исследованием женских амбиций, материнства, затрагивая гендерную политику и расовые вопросы.

"Стюардесса" / The Flight Attendant

Появление Кейли Куоко в главной роли нового сериала может натолкнуть на параллели с "Теорией большого взрыва". Но нет. Куоко доказывает, что она не только легкомысленная блондинка Пенни, а ее стюардесса стоит того, чтобы посмотреть новый сериал от НВО Мах.

Основой сериала "Стюардесса" стал одноименный роман Криса Бохджаляна. Стюардесса по имени Кэсси просыпается в отеле в постели с мертвым мужем. Ее похмелье мешает ей вспомнить, что случилось. Агенты ФБР допрашивают ее, впрочем это не помогает ей составить пазл событий прошлой ночи. Кэсси начинает задумываться, может ли убийцей быть она сама.

"Эмили в Париже" / Emily in Paris

Этот сериал часто сравнивают с "Секс и город". Действительно, новое комедийно-драматический шоу от Netflix напоминает историю Кэрри Брэдшоу по своей атмосфере.

"Эмили в Париже" рассказывает о переезде молодой американки в Париж. Она получает предложение отправиться во Францию вместо своей начальницы. Героиня должна влиться в новый коллектив, окунуться в местную культуру, найти друзей и, конечно же, любовь.

Многие в западных СМИ охарактеризовал сериал как набор клише о Франции. Однако рассказанная на фоне волшебного города, эта история об амбициях и попытки молодой женщины стать своей и вписаться в новое окружение стоит ваших вечеров.