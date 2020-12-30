Юрист Гадомский: Украина - это оффшорная зона для программирования

31 декабря, 2020, 07:00

Дмитрий Гадомский - исполнительный директор юридической компании Axon Partners, адвокат. Специализируется на сервисе для технологических компаний, медиа, финансовых компаний. Ранее был партнером в юркомпании "Юскутум", советником в компании Arzinger, консультантом аудиторской компании Deloitte, начинал карьеру в юрфирме "Салком"

Имеет высшее юридическое образование, окончил Киевский национальный экономический университет, где позже преподавал. Также преподавал в Киево-Могилянской академии и в Харьковском национальном университете радиоэлектроники.

В эфире программы "Эспрессо: капитал" на телеканале Эспрессо Дмитрий Гадомский говорил о налогах для ФЛП и наемных работников, двойных чеках в ресторанах и защите прав клиентов ФЛП. Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Вы работаете в основном с IT-компаниями, со стартапами. Как они пережили этот год?

Наверное, нет такой единой ІТ-индустрии. Компании разные. Кому-то было хуже, кому-то - лучше. Аутсорсингу (компаниям, которые экспортируют свои услуги по Украине за валюту, - ред.) было неплохо. Они даже выросли. А есть продуктовые компании (работающие для украинских клиентов, - ред.). Они работают на те бизнесы, которым стало очень плохо, - например, на рестораны. Понятно, что они немного упали.

Но заказывают онлайн в ресторанах больше. И рестораны начали делать разработки программных продуктов для доставки сайтов. У кого не было сайтов - начали заказывать.

Да, доставка возросла. Но это не единственный продукт, который делают для ресторанов. Не у каждого ресторана есть своя доставка. В маленьких кафе - какая у них доставка? Они либо закрылись, либо работали на вынос. Но им тоже нужно учет вести происходящего.

Касаемо айтишников, работающих на заграницу, вы говорите, что они хорошо себя чувствуют?

Да, потому что они в Украине, заказчик в Америке. В Америке локдаун, дорого, компании распустили персонал по домам, в офис идти нельзя. Не все люди готовы работать в таком режиме. А украинцы уже работают следующим образом: заказчик непонятно где, украинцы здесь, распределены офисы. Поэтому Украина - такая оффшорная зона для программирования - оказалась в хорошей позиции. Мы дешевле, и мы умеем работать онлайн.

Украинские программисты дешевле?!

Конечно. У нас зарплата в 3 тыс. евро - это дорого, много, это "Сорос". А в Штатах, или Швейцарии, или в Германии 3 тыс. евро - это плата за полмесяца за квартиру.

При этом программисты тоже получают помощь от государства или нет?

Я не уверен, что КВЭД программистский там есть для тех, кому дают. По крайней мере ко мне ни один клиент не обратился с просьбой оформить помощь. Возможно, кто-то из рестораторов обращался за помощью. Но, насколько знаю, никто из наших клиентов не обращался за этой помощью. Я на это надеюсь, потому что это было бы не очень правильно.

Многие программисты, много технологических компаний работают на системе упрощенного налогообложения, как физические лица-предприниматели (ФОПы).

Сами программисты - да, но IT-компания работает как ООО или как иностранная компания. Программисты, которые на эту компанию работают, обычно зарегистрированы как ФОПы.

Собственно, об этом я и хотел поговорить, потому что обычные наемные работники платят 18% налога на прибыль, еще и 1,5% военного сбора, еще за них работодатель платит ... А ФЛП на третьей группе платит только 5%. Справедливо ли это?

Несправедливость - это то, что за наемного работника много платят?

Возможно, надо выйти на какой-то компромиссный для всех 10% -ный налог.

Думаю, что надо вообще изменить подход к этому вопросу. Здесь есть, наверное, подход с точки зрения цифр, но я гуманитарий, с точки зрения цифр на это не могу смотреть.

Давайте посмотрим на это так: а почему трудоустройство - это, вообще, хорошо и правильно? Может, это неправильно?

Трудоустройство возникло эволюционным путем. Был какой наемный труд? "Рабство" называлась. Или "крепостничество" в Украине. И он трансформировался в трудоустройстве: 8 часов работаю, 8 сплю, и 8 часов дома отдыхаю. Мы когда-то так договорились. И сейчас оно трансформируется еще дальше в такую модель, как частные предприниматели, зависящие подрядчики. Не только в Украине эта история происходит. Она происходит во всем мире.

Если с этой точки зрения смотреть, возможно, это и нормальный путь. Государство говорит: "Вы, предприниматели, рискуете гораздо больше. Поэтому вот вам немного ниже налог, развивайте экономику". Потому что чем больше малых предприятий - тем более стрессоустойчива экономика.

Вопрос как к юристу: это требует каких-то законодательных изменений в государстве?

Нет-нет-нет. У нас есть суд. Если налоговая считает, что ты нарушаешь закон, она идет в суд, приходит с проверкой, проверяет, выявляет нарушения. Если обнаружила и не согласна - идет в суд. Оно вот таким образом должно работать.

К вам постоянно приходят такие проверки?

Да, но очень редко. И если приходят, то до суда дело не доходит. То есть судебной практики нет. Нельзя сказать, что наш клиент что-то нарушает. А постоянно менять законодательство - какой смысл?

Кроме налоговой еще Гоструда.

Да, это связано. Но все равно, судебной практики нет. То есть никто не может сказать, что если я ресторан, и у меня два чека, то это неправильно. Постоянно недовольны этими двумя чеками люди, но мне не сложно оплатить два чека. Если это вопрос выживания для ресторана - мне не сложно.

Я сейчас с точки зрения Министерства финансов скажу, что если бы в ресторане был один чек и он платил больше налогов, то у нас была бы сильнее армия, медицина, образование. Не так ли?

Если единственная проблема, что мы собираем мало налогов и эффективно их тратим, тогда я согласен. Но мне кажется, что с эффективностью расходования есть проблемы.

Бизнесу, с одной стороны, надо маржинальность поддерживать, платить зарплаты. Соответственно, этой небольшой налоговой нагрузкой бизнес эту маржинальность может регулировать. Сейчас 5% - это удобно, бизнес так выживает.

А по защите прав потребителей? Или более защищенные клиенты обычных компаний не на упрощенной системе, чем клиенты компаний на упрощенной системе?

Особенно неважно, с этим спорить: с ФОПом или с ООО. Другое дело, что крупная компания больше заботится о своей репутации, чем маленький ФОП.

То есть юридические рычаги для того, чтобы привлечь к ответственности и ФОП.

Есть. Но человеку сложнее идти самому в суд, доказывать свои права. Человеку проще сказать: "У нас ФОПы, государство о нас не заботится ..." Надо бороться за свои права.

Предприниматели, которые выходят на протесты против введения кассовых аппаратов и против локдауну. Как вы к этому относиться?

С некоторыми тезисами бизнесменов я согласен. Локдаун - это не очень хорошая идея. Но отмена фискализации? Нет, так не может быть. Кстати, программисты, я думаю, на протесты не ходят, потому что работают с безналичными. Им не нужен кассовый аппарат, у них и так все учитывается.