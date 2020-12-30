Худший год в истории, но не для всех: как выросли доходы самых богатых людей мира в 2020-м

2 января, 2021, 14:58

На сколько самым богатым миллиардерам мира удалось приумножить состояние в году, который журнал Times назвал "худшим в современной истории"

Джефф Безос

Состояние на конец декабря: $ 191, 1 млрд

В начале 2020 года Джефф Безос вернул себе первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Сейчас ему принадлежат 11% акций одной из крупнейших мировых компаний в сфере электронной коммерции Amazon с рыночной капитализацией около $ 1,6 трлн. Пандемия коронавируса и внедрение карантина в большинстве стран мира не помешало Безосу приумножить богатство. Даже наоборот: по состоянию на середину апреля его состояние выросло на 20% и составило $ 138 млрд, а продажи на площадке Amazon выросли до пиковых показателей из-за того, что миллионы людей были вынуждены оставаться дома. Отметим, что в целом состояние Безоса 2020 года выросли на $ 67,5 млрд.

Илон Маск

Состояние на конец декабря: $ 147, 4 млрд

Согласно рейтингу Forbes, состояние Илона Маска в 2020 году выросло больше всего среди всей пятерки самых богатых людей - на $ 110, 3 млрд, что обеспечило ему третье место в рейтинге самых богатых людей по версии издания. На рост капитала Маска прежде всего повлияла рыночная стоимость Tesla, которая по состоянию на конец ноября приближалась к $ 500 млрд. Аэрокосмическая компания SpaceX также не отстает: в конце мая совместно с NASA она осуществила первый пилотируемый запуск частного космического корабля CrewDragon, а также получила заказ от министерства обороны США на разработку проекта по транспортировке грузов космическими ракетами.

Билл Гейтс

Состояние на конец декабря: $ 120, 5 млрд

В 2020 году Билл Гейтс уступил второе место Илону Маску в рейтинге самых богатых людей Bloomberg. Однако он все еще входит в пятерку бизнесменов, чье состояние превышает $ 100 млрд. В марте этого года 64-летний Гейтс ушел из совета директоров Microsoft чтобы, по его словам, сосредоточиться на благотворительности. Так фонд Билла и его жены Мелинды Гейтс в течение года поддерживал инициативы по противодействию COVID-19 по всему миру, а также проекты направлены на борьбу с изменениями климата. Следует отметить, что только на борьбу с пандемией коронавируса в мире фонд Гейтс пожертвовал $ 1,75 млрд.

Бернар Арно

Состояние на конец декабря: $ 150, 3 млрд

Состояние владельца группы Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) Бернар Арно в год пандемии выросло на $ 35 млрд. В 2020 году LVMH пополнила свой портфель брендов приобретя известную на весь мир ювелирную компанию Tiffany & Co со скидкой в $ 400 млн. Сумма сделки составила $ 131, 5 млрд и, по информации Business Insider, стала самой дорогой на рынке товаров люкосового сегмента.

Марк Цукерберг

Состояние на конец декабря: $ 101,7

В августе 2020 года Цукерберг впервые вошел в пятерку людей, состояние которых превышает $ 100 млрд. На фоне запуска приложения Reels, которое должно былостать аналогом TikTok, состояние Цукерберга выросло сразу на $ 10 млрд. Добавим, что, хотя Цукерберг замыкает рейтинг пяти самых богатых людей в мире, за время усиления карантина в мире в марте-мае ему удалось заработать больше других бизнесменов. За два месяца его доходы выросли на $ 31,4 млрд, а акции Facebook выросли в цене примерно на 60%.