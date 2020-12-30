Гороскоп 2021 для всех знаков: осведомленность, высокоскоростной обмен данными, обновление и романтическое настроение

5 января, 2021, 09:56

Татьяна Зинченко

Новогодние праздники - веселые праздники, которых ждут, чтобы отдохнуть, найти время для хорошего застолья с семьей и друзьями, время для мечтаний. Многие читают гороскопы, потому что верят, что звезды указывают правильный путь. Все природа указывает правильные пути, если уметь прочитать их, растолковать для себя, а главное - действовать по этим указаниям природы.

Ну и как же без игр, развлечений, мечтаний на новогоднем празднике? Пусть будут и гороскопы как их интересная и веселая часть: представить себя путешественником среди звезд и читать их знаки - уже оригинально и красиво!

"Астрология - очень важная наука, она стала источником очень многих нынешних наук, рассказывает Инна Тесленко, - астролог, психолог, специализирующаяся на возможностях трансформации конфликтных ситуаций. В этом ей помогает многолетний опыт журналиста и второе высшее образование по специальности психолога.

Астрологиня напомнила, что Нобелевскую премию в области медицины три года назад присудили за открытие молекулярного механизма, контролирующего циркадные ритмы.

"А вы знаете, каким образом люди адаптируют свои биологические ритмы так, чтобы они синхронизировались с изменениями на Земле? Издавна это изучала астрология - наука о соотношении и циклических взаимодействиях в пространстве и времени", - конкретизировала она.

Инна Тесленко, астролог.

"В 2021 году как никогда важно запастись правильными союзниками. Об этом сигналят Юпитер и Сатурн, которые только зашли в знак Водолея. И хотя в январе немного будет проказничать Марс, гроза уже позади. Осведомленность и высокоскоростной обмен данными - наше все. Бездумная эксплуатация ресурсов изменится заботой о сохранении и поддержку в балансе природных богатств., - рассказывает Инна Тесленко.

Начнем выстраивать свою жизнь с чистого листа, трансформироваться или отказываться от старого там, где это необходимо. Сатурн в Водолее дает ощущение надежности, помогает выстроить прочный фундамент, а Уран с Тельца в квадратуре к Сатурну заставит двигаться вперед в потрясениях и переворотах. Время порвать с прошлым и начать жизнь заново, даже если это и вынужденный шаг. Успех обеспечит гибкость мышления, готовность попробовать новое. И тогда преграды остаются в прошлом и возможно все! Тем более, что Венера и Марс проведут вместе существенную часть следующего года, причем - в летний период. В этот период обновления начнется в сотрудничестве с другими людьми, обучая строить общее пространство, наполняя мир романтическим настроением ".

Итак астрологический прогноз на 2021 от астролога Инны Тесленко

Если до сих пор было полезно отдохнуть, набраться сил и спланировать, куда и как двигаться дальше, то в течение следующего года ваш покровитель Марс начнет набирать темп. Опять появится цель и возможность активно действовать. В основном то, что будет принадлежать реализовать, станет для вас совершенно новым. А уже первые месяцы нового года откроют желаемые перспективы. И хотя к лету они окажутся не такими радужными, как казались вначале, преодолеть все преграды вам удастся благодаря решительности, энергичности и креативности. Новый роман или старые отношения согреют возрожденным теплом в апреле и зажгутся в сентябре, подарив волшебное лето. К концу года посудите, готовы ли вы на серьезные шаги. Год продуктивный для карьерного развития при условии, что вы не будете делать сразу всео. Некоторые нерешенные проблемы из прошлого таки придется решить: январь, июнь и октябрь для этого вполне подойдут. Финансово успешными апрель и август. В конце ноября, несмотря на напряжение, удастся удержать руль благодаря опыту и рациональным расходам.

Попробуете восстановить разрушенное в прошлом и процесс восстановления придаст ощущение стабильности и безопасности. Но невозможно постоянно оставаться на месте если хотите перемен к лучшему. Придется набраться храбрости и сделать шаг в неизвестное. Вы и сами чувствуете: пришел идеальный момент начать все в новом измерении. Правда, выбирать между привычной стабильностью и рискованным обновлением придется до конца года. В личных отношениях немало приятных неожиданностей. В феврале вы попробуете их регламентировать, но, в конце концов, отдаться чувствам - это так естественно! Все лето и начало осени вы так и будете считать. Но в октябре придется определяться с личными границами. Учтите, что карьерный потенциал нынешнего года для вас ограничен. Юпитер откроет возможности, которыми обязательно успейте воспользоваться. В начале лета изменения, на которые вы решитесь пополнят ваш банковский счет и вполне трансформируют образ жизни в желанные формы.

По итогам пертурбаций текущего года вы начали вести себя до тошноты осторожно, стараясь убедиться, что каждый ваш шаг сделан правильно. В 2021-м удастся вернуть уверенность в собственных силах и привычную улыбку-лукавинку. Доверьтесь своей удаче и смело шагайте вперед! Вас ждут новые творческие горизонты. Затмение следующем году будут большой положительное влияние, подталкивая вас в нужном направлении и мешая податься ошибочным маршруту. Сомнения могут притормозить ваши порывы в феврале, в конце мая и осенью. Но они станут дополнительным шансом успокоиться и увереннее продолжить движение вперед. Возможно вы увидите, что отношения, которые в трудную минуту были для вас опорой, таки надо изменить синхронно с новыми обстоятельствами. Прошлое не изменишь, но стоит брать с него огонь, а не пепел! И вам это станет вполне по силам в апреле-мае. А август-ноябрь наполнят ваши отношения животворной страстью вместе с душевной доверием и благодарностью, гарантируя всем хорошее настроение. Для новой карьеры удачный период в феврале-марте, обещая перспективное продолжение чуть позже. И хотя финансовое положение может показаться несколько неустойчивым, к концу года неожиданная и существенная удача порадует.

Вам кажется, что нормальная жизнь несправедливо ограничили непреодолимые обстоятельства, но в следующем году вы поймете, что на самом деле получили гораздо больше свободы. Три последних года, когда Сатурн находился в противоположном знаке, он жестко ограничивал и контролировал каждый ваш шаг. Но краткий список выбора дал вам четкое понимание, куда можно двигаться и вы же можете выбрать направление по собственному желанию. А это вдохновляет! Ощущение четкой перспективы поможет укрепить материальную базу и рационально превращать планы в реальность. После некоторое внутренних споров вы же оставите старый панцирь прошлом, чтобы нарастить новый, прочный и современный, открыв в себе еще неиспользованные резервы. Солнечное затмение в июне поможет решить болезненным прошлым. Полученная внутренняя свобода наладит и личную жизнь, позволив планировать дальнейшие шаги. И наполнит жизнь положительными эмоциями, теплом и нежностью. Держите ситуацию под контролем и действуйте, опираясь на собственные условия и принципы. Лучшие моменты для того, чтобы расширить и укрепить профессиональную реализацию выпадут в феврале, мае и июне. Но идеальный вариант для настоящего старта подгонит конец года. Если осторожно распоряжаться имеющимися ресурсами, то в конце концов можно будет смело воплотить грандиозные планы.

Следующий год будет разворачиваться в поиске жизненного баланса между работой и личным. Будет ощущение, что развиваться в одном направлении можно, только жертвуя другим. А как выбрать среди важнейших вариантов? .. Изменения неизбежны, но больше всего напрягает ограниченность вариантов и средств для развития. Впрочем, поняв преимущества такой позиции, вы сможете вернуть ситуацию в свою пользу. Существенные трансформации произойдут в личной жизни. Сатурн стабилизирует проверенные отношения, а вот новые романы возьмет в жесткие рамки, требуя серьезности и ответственности и лишая привычного маневра. Хорошо это или плохо, но ближайшие два года придется учитывать такие условия. И если вы все-таки готовы связать себя длительными обязательствами, момент для этого идеален. Шансов для профессионального развития выпадет несколько, но самый благоприятный - в июле. Ноябрь позволит исправить ситуацию, если не решитесь на смелый шаг летом. Серьезные мартовские расходы могут стать не инвестициями «в будущее», а пустой развлечением, поэтому не стоит полагаться в это время на удачу, полезнее отложить риски на потом.

В прошлом году вы умудрялись достигать своей цели несмотря на все потрясения вокруг. Потому осторожна и адаптивная натура Девы продуктивно и упорно работает даже в режиме трудных обстоятельствах. Нынешний год продолжит эту тенденцию на новом уровне. Вы будете двигаться вперед, наслаждаясь собственными достижениями, признанием и уважением. Одобрение ваших действий другими чрезвычайно важно, ведь вам придется пройти и через сети привычной самокритику и сомнений в выбранном пути. Чтобы максимально реализовать свой потенциал, придется таки поискать новые локации. Как в работе, так и в быту. Неожиданные виражи после затмений в следующем году, несмотря на начальный дискомфорт, таки выведут вас на более широкие и перспективные дороги. В личной жизни сдерживающее влияние планеты Сатурн, притормозил развитие, казалось бы, вполне естественных отношений, наконец исчезнет, передав инициативу в ваши руки. А игривая Венера в течение всего года кружить в захватывающем танце: весеннее сближения, летний разбег и новый тесный контакт с приходом зимы ... Конец марта-первая половина апреля подходят для карьерного роста, а в мае-июне планеты подтолкнут вас в этом направлении , если сомневаетесь. Весна довольно удачная и финансово. Осеннее волнения по временной напряжение со средствами вы быстро преодолеете благодаря привычной практичности и рассудительности

2021-й обещает вернуть вам улыбку фортуны. Ведь ваша покровительница Венера свободно и стремительно нестись небесами почти весь год. Сначала она наладит вашу личную жизнь, потом добавит вам шарма в социуме, а август подарит вам лично, вознаграждением за сдержанность и толерантность. Юпитер будет помогать достичь успехов в новых начинаниях. В начале лета, когда он на несколько недель застанет в знак Рыб, можно взять отпуск и заслуженно отдохнуть. А все остальное время года эта планета готова подкинуть вам в любой момент и уверенности, и удачи, и поддержки в решении сногсшибательный задач. Главное, не запутаться в противоположных точках зрения советчиков, к которым вы обычно обращаетесь. Ведь именно то направление, которое вы сами решите реализовать, станет перспективным и для. Вас, и для близких вам людей. Одинокие Весы также в фаворе: Венера и Марс в середине лета встретятся персонально для вас. При этом новые отношения могут родиться с вполне знакомой вам человеком, позволяя наполниться замечательными чувствами и эмоциями без классических недоразумений и испепеляющих страстей. В сентябре-октябре взаимные чувства окрепнут. Но серьезные планы здесь лучше отложить на следующий год. Карьере этот раз помогут не традиционный дипломатизм и соблюдения регламента, а энергичная инициативность и умение отстаивать перспективные идеи. Упомянутый выше Юпитер вам в помощь!

Ваша привычка не афишировать на публику собственные проблемы / достижение станет главным акцентом в следующем году. Придется немало потрудиться, но и итоги ваших усилий вполне удовлетворят самые амбициозные запросы. Сатурн в ближайшие два года гарантирует начало работы над новым прочным фундаментом на далекую перспективу. Причем, не только и не столько для себя, сколько для важных для вас людей, - семьи, друзей, людей, которых вы уважаете и поддерживаете. Усилий на такую работу уйдет немало, и несмотря на безусловные успехи к концу года почувствуете усталость. Но в ноябре-декабре вернется "домой" ваш управляющий Марс, добавляя энергии и вдохновения. Деловая гиперактивность внесет некоторое напряжение в личные отношения в феврале и июне. Но к концу года вы согласуете "демаркации" границ, за которые лучше не выходить. А теплые моменты мае е октября позволят с оптимизмом рассмотреть общее будущее. Периоды затмений, как ни странно, обеспечат трудолюбивых Скорпионов финансовыми ресурсами для масштабных начинаний.

Прошлогоднее дискомфортное расположение Юпитера так долго держало вас в состоянии заключенного, до сих пор трудно поверить: наконец свобода! В паре с Сатурном они притормаживали все ваши замечательные инициативы, и вы ни на шаг не могли подвинуться вперед. Но теперь сможете активно действовать как минимум два ближайших десятилетия! Дух оптимизма и предприимчивости наполняет вас до кончиков пальцев и можно немедленно приступать к делу. В Стрельцы в 2021 году состоится несколько затмений, которые позволят избавиться прошлых страхов и откроют новые возможности. Ваша очередь стать фаворитом Фортуны! Если для вас важны действительно надежные и прочные отношения с человеком, который даст вам равновесие и возможность полноценного взаимного раскрытия, - есть все шансы дать им старт именно в этом году. Конец весны-начало лета - прекрасная пора для дальних путешествий, по которым вы так соскучились во время карантина. Подниматься по карьерной лестнице будет удивительно легко. Но сомнения в том, правильное направление выбрано, посетят вас в середине осени. И даже если убедитесь, что курс стоит изменить, декабрьское затмение поможет легко и без потерь переформатировать маршрут. Используйте все шансы в следующем году с пользой для себя и своих близких.

После трех лет в тесном тандеме с покровителем-Сатурном, который диктовал понятные правила и помогал прокладывать маршрут к ис цели, оказаться с «дипломом выпускника» за дверью его строгой, но интересной школы несколько дискомфортно. Далее придется двигаться и принимать решения в условиях неопределенности и это немного пугает. Ведь тщательно изучены в теории правила почему-то не всегда срабатывают в неустойчивой реальности. Где-то в душе вы чувствуете: неожиданные инсайты - вполне полезная штука и, прежде чем стать стандартом, сначала все бывает необычным. Поэтому начнете искать компромисс между удобной регламентацией, нетерпимой к изменениям, и легкомыслием хаотических инноваторов. Именно поиск точки баланса в сегодня и является вашей задачей в меняющемся мире. Решительность вам в помощь! Апрельский всплеск нежных чувств к человеку с необычными для вас приоритетами и убеждениями также пригодится. Этот роман обновит и добавит полезных знаний и навыков вам обоим, чем бы он ни закончился. А недоразумения в июне только придаст жизненного драйва и желание стать ближе. Стоит только помнить: новое - враг старого. И если вы так и не решитесь самостоятельно расстаться с прежними привычками и шаблонами в новой работе, помогут в этом затмение июне и декабре. И как только вы освободитесь от тягостного прошлого, финансы споют вполне оптимистичных романсов и вы окончательно убедитесь, что двигаетесь именно своей дорогой

Периоды, когда повелитель времени и пространства Сатурн находится в вашем солнечном знака всегда становятся лакмусом ваших достижений и эволюционного развития. Эта планета будто сжимает вашу жизнь к концентрированному состояния, отсекая все необязательное и лишнее. Но - разве можно выстраивать фундамент на непрочной и эфемерной основе? Условно говоря, именно в такие периоды наш "подкожный жирок" трансформируется в прочную мышечную систему. Кроме внешней привлекательности Сатурн придаст вам и ощущение внутренней гармонии, доверия собственным выводам в противовес манипуляциям "мнением большинства". Впрочем, благоразумие стратега Сатурна, который всегда пытается заранее просчитывать последствия каждого действия как для себя, так и для ближних своих, весь год будет бороться с радикализмом Урана. Но во конец декабря сбалансированное решение таки найдется, - именно продуманное и правильное одновременно. Какой бы путь вы не выбрали, Сатурн обеспечит силами и воодушевлением, чтобы вы его преодолели А Уран вознаградит возможностью таки оставаться ценной и уникальной индивидуальностью. С какой бы статуса в личных отношениях вы ни начинали год, позиции Венеры и Марса относительно вашего Солнца гарантируют полное удовлетворение в итоге. А относительно карьеры 2021-й - один из самых успешных, о которых только можно мечтать. Юпитер в Водолее в полной мере обеспечит и энергией, и ресурсами, и авторитетом. Достойная награда за потраченное время и приложенные усилия найдет вас на финише. На август лучше не планировать заработки. Финансово успешными прогнозируются май-июнь.

Представителей этого мудрого знака всегда держала в русле эволюции простая аксиома: лучший способ двигаться жизнью - следовать естественному ходу событий. После длительного периода ограничений и экономии и пережитых неприятностей животворный поток энергии прольется звездопад новых возможностей. А ваша врожденная адаптивность поможет проскользнуть в узкие щели и плодотворно воспользоваться скудным шансом. Перед гиперпрыжком в будущее рекомендуется выделить время для себя, любимых, посетив и отдав должное любимым местам и дорогим людям. Для новых романов время точно не самый благоприятный. А вот дружеские отношения обеспечат необходимым эмоциональным теплом и безопасной близостью. Во второй половине года главное - вовремя притормозить, не переходя оптимальной границы в отношениях. Зато профессиональные перспективы - выше самых смелых ожиданий. Конец весны-начало лета позволят насладиться именно теми вершинами, на которых так удобно зафиксировать итоги предыдущих трудов и дней. А конец года подхватит в желании реализовать принципиально новой области. Финансовый прогресс так же однозначен: только вперед и вверх!