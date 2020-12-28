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Espreso.tvСпортОтмененный Евро, смерть Марадоны и Луческу в "Динамо": топ-10 футбольных событий 2020 года

Отмененный Евро, смерть Марадоны и Луческу в "Динамо": топ-10 футбольных событий 2020 года


фото: Getty Images
2020 выдался для футбола, как и для всего мира, тяжелым, но это не помешало ему быть драматичным и приносить фанатам эмоции

Еспресо.TV собрал подборку самых громких событий в мире футбола, которые будут интересны для украинского болельщика

"Футбольный локдаун"

COVID-19, ставший главным "хедлайнером" в этом году, не забыл оставить свой след в мире футбола. Сотни футболистов, тренеров и работников клубов болели коронавирусом, но ФИФА, УЕФА и национальные ассоциации пытались сделать все, чтобы уменьшить его распространение.

13 марта боссы Английской Премьер-лиги и Бундеслиги последними среди европейских топ-лиг объявили об остановке национальных чемпионатов. "Футбольный-локдаун" продолжался до лета, а сезон пришлось доигрывать по новым правилам.

Сначала футболистам запретили праздновать голы, плеваться на поле, общаться с журналистами в микст-зоне. Тренерам разрешили проводить пять замен вместо трех, но на скамейке запасных обязали сидеть через одного.

Главная потеря для футбола - запрет посещения или ограничение зрителей на трибунах. До сих пор неизвестно, когда можно будет собрать компанию друзей и пойти на НСК "Олимпийский", чтобы поддержать сборную Украины на заполненном до отказа стадионе ...

Отменен Евро-2020

В марте произошел беспрецедентный в истории футбола случай. УЕФА впервые в своей истории отменил чемпионат Европы. Слухи о переносе Евро-2020 начались сразу после того, как был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом на континенте.

После того, как все национальные чемпионаты, кроме Беларуси, ушли на карантин, стало ясно, что Евро мы в этом году уже не увидим. Шли разговоры даже о том, что футбольный форум вообще не состоится, но УЕФА решил, что турнир пройдет ровно через год.

Трофей Евро-2020 будет разыгрываться в 2021 году, в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Украина сыграет в группе С. Команда Андрея Шевченко начнет турнир 13 июня в Амстердаме, где сыграет против Нидерландов. Матчи 2-го и 3-го тура пройдут в Бухаресте. Украинцы встретятся с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Победа "Баварии" в Лиге чемпионов

Мюнхенская "Бавария" провела фантастический 2020-й год. Команда Ганса-Диттера Флика выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Такое явление называется "требл", а немецкий коллектив в сезоне 2019/20 - девятая в истории команда, достигшая подобного успеха.

В финале Лиги чемпионов "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1:0. Встреча, как известно, была перенесена из-за пандемии коронавируса. Сначала поединок должен был состояться 30 мая на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле. Но позже исполком УЕФА перенес матч в Лиссабон. Встреча состоялась 23 августа на арене "Да Луж".

Первое чемпионство "Ливерпуля" за 30 лет

Английская Премьер-лига вышла из карантина в конце июня. До паузы было сыграно 29 туров (прим. - из 38), а "Ливерпуль" опережал "Манчестер Сити", у которого была 1 игра в запасе, на 25 очков. Этот разрыв позволял "горожанам" сохранять теоретические шансы на чемпионство.

Команде Хосепа Гвардиолы было нужно выиграть все матчи до конца чемпионата и надеяться на то, что подопечные Юргена Клоппа все встречи проиграют. Но ждать розыгрыша золотых медалей оставалось недолго.

25 июня "Манчестер Сити" проиграл лондонскому "Челси" со счетом 1:2. Самыми счастливыми людьми на планете в тот летний жаркий вечер стали поклонники "Ливерпуля". "Мерсисайдцы" впервые за 30 лет стали чемпионами Англии, еще и за 7 матчей до конца чемпионата.

В декабре ФИФА признала Юргена Клоппа лучшим тренером года. Немецкий тренер, который годом ранее взял Кубок Лиги чемпионов, уже точно записал свое имя в список выдающихся персон в истории "Ливерпуля". Ведь именно он сумел вернуть "красных" в когорту топ-клубов Европы.

Назначение Луческу тренером "Динамо"

Возвращения Мирчи Луческу в украинский футбол ждали. Шли разговоры, что именитый румынский специалист снова возглавит донецкий "Шахтер". Но, когда 23 июля стало известно, что 75-летний румын станет новым тренером "Динамо", все были шокированы.

Несколькими днями ранее Игорь Суркис отправил в отставку Алексея Михайличенко, который не справился с целями на сезон. Киевский клуб до последнего тура боролся с "Зарей" и "Десной" за второе место и провалился в Лиге Европы, где сенсационно не вышел из группы, в которой играл против "Мальме", "Лугано" и "Копенгагена".

Немало фанатов "Динамо" и "Шахтера" негативно отреагировали на то, что Луческу возглавил киевлян. Болельщики видели измену в том, что легенда "горняков", который провел в донецком клубе 13 лет, стал тренером их самого главного соперника. А ультрас "бело-синих" сразу вспомнили, как румын негативно отзывался о "Динамо".

Однако уже сейчас понятно, что Суркис не ошибся с выбором. Луческу вернул "Динамо" в Лигу чемпионов, где киевляне не играли с марта 2016 года. На зимний перерыв "бело-синие" пошли на первой строчке УПЛ. А во втором официальном матче при Луческу обыграли донецкий "Шахтер" (3:1) и получили Суперкубок Украины.

"Шахтер" в полуфинале Лиги Европы

Болельщики "Шахтера" не долго горевали из-за назначения Луческу в "Динамо". Их любимый клуб уверенно боролся за победу в Лиге Европы и прославлял украинский футбол на европейской арене.

Еврокубки, так же как и национальные чемпионаты проводились в непривычные для себя сроки. До "футбольного локдауна" "Шахтер" успел дважды победить "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы, и выиграть у "Вольфсбурга" в первом матче 1/8 финала.

Ответный матч против немцев пришлось ждать чуть ли не полгода. В начале августа, когда возобновились еврокубки, "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" со счетом 3:0. Следующие стадии турнира проходили уже в формате одной встречи.

В четвертьфинале "Шахтер" "не увидел" швейцарский "Базель" . "Горняки" одержали победу 4:1 и заставили мечтать болельщиков, что в Украину они вернутся обладателями Кубка ЛЕ. Однако в полуфинале, 17 августа, дончан ждал "Интер".

Итальянский клуб буквально разнес "Шахтер"... Поражение 5:0 стала одной из самых болезненных в истории украинского футбола. Однако "горняки" обещали реабилитироваться и готовятся выиграть еврокубковый трофей уже в этом сезоне.

Дебют Украины в элитном дивизионе Лиги наций

Осенью сборная Украины дебютировала в элитном дивизионе Лиги наций. По результатам жеребьевки команда Андрея Шевченко попала в группу А3. Среди соперников Испания, Германия и Швейцария.

Против испанцев Украине удалось провести два кардинально разных матча. В гостевом поединке украинцы не выдержали атак соперника, да еще и на фоне коронавируса потеряли нескольких важных игроков основы (прим. - COVID-19 преследовал Украины в течение всего турнира), в результате поражение 4:0. В Киеве матч для наших козаков сложился лучше. Благодаря голу Виктора Цыганкова сборная одержала победу 1:0 и порадовала всю Украину.

С немцами мы оба матча проиграли. Хотя на фоне чемпионов мира-2014 и выглядели прилично, но соперник был выше классом. 1:2 в Киеве и и 3:1 в Лейпциге. Матчи, за которые точно не стыдно! Ворота Германии поразили Роман Яремчук и Руслан Малиновский.

Наибольшую огласку получил матч 6-го тура Лиги наций против Швейцарии, которую мы победили в первом матче во Львове (2:1). А гостевой матч не состоялся. Власти кантона Люцерн запретила провести игру из-за случаев коронавируса в сборной Украины. УЕФА, в свою очередь, присудил украинцам техническое поражение 0:3 , которое отбросило нашу сборную на последнюю строчку квартета А3. Это означает, что в следующей Лиге наций мы сыграем в дивизионе B.

Украинская ассоциация футбола подала апелляцию на решение УЕФА о техническом поражении. Ее должен рассмотреть CAS (Спортивный арбитражный суд), который находится в Лозанне, в той же Швейцарии...

Две победы "Шахтера" над "Реалом"

Этой осенью болельщики "Реала" возненавидели донецкий "Шахтер", который дважды победил мадридский клуб в Лиге чемпионов и чуть не отобрал у "королевского" место в плей-офф ЛЧ.

21 октября "Шахтер" победил "Реал" в Мадриде со счетом 3:2 . На НСК "Олимпийском", 1 декабря, "горняки" показали еще лучшую игру и даже не пропустили - 2:0. Бразильцы "Шахтера" Тете и Дентиньо забили по одному мячу в ворота "Реала", в обоих матчах отличился Манор Соломон. В гостевом поединке защитник "Реала" Рафаэль Варан отправил мяч в сетку собственных ворот.

"Шахтер" завершил групповой этап Лиги чемпионов на третьем месте и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Горняки" оставили за бортом плей-офф "Интер" и отстали от "Реала", который занял 1 место, всего на 2 балла.

Смерть Марадоны

Футбольный год закончился крайне печальной новостью из Аргентины. Легендарный форвард Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет.

В тот вечер тысячи людей по всему миру потеряли своего кумира, а аргентинцы - икону нации. Церемонию прощания с Марадоной, которая прошла в Буэнос-Айресе, посетили более 1 млн человек.

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Стадион в итальянском Неаполе "Сан-Паоло" уже переименовали в честь Марадоны. Именно в местном "Наполи" форвард провел лучший период своей карьеры.

Отмена Золотого мяча

В 2020 году французское издание France Football решило не вручать "Золотой мяч" . Журналисты объяснили, что такое решение было принято из-за особых обстоятельств. Французы убеждены, что в 2020 году отсутствовали справедливые условия для вручения приза. Это уникальный прецедент в истории "Золотого мяча". Впервые с момента основания премии в 1956 году приз не был вручен.

ФИФА пошла другим путем. 17 декабря Международная федерация футбольных ассоциаций провела церемонию The Best 2020 в онлайн-формате. Голосование лучших игроков мира началось 25 ноября и было завершено 9 декабря.

Лучшим футболистом года был признан нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Победу в номинации "лучший тренер" получил Юрген Клопп, который возглавляет "Ливерпуль".

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